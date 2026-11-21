Cientos de personas vivieron una pesadilla en Guasave, Sinaloa, la noche del viernes 20 de noviembre, tras un intenso operativo del Ejército mexicano que culminó con la detención de Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’.

Familias que disfrutaban del partido de béisbol entre los Algodoneros y los Venados tuvieron que resguardarse en el Kuroda Park, ubicado en Guasave, luego de que escucharon los primeros disparos del intercambio entre sujetos armados y elementos castrenses.

En algunas grabaciones del momento se escucha a personas pedir que se agachen o se pongan pecho a tierra para evitar ser víctimas de una posible bala perdida.

Algo similar vivieron personas en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis, Sinaloa, donde permanecieron a la espera de que la situación se tranquilizara, pues algunos puntos carreteros estaban bloqueados y varios vehículos fueron incendiados.

A lo anterior se suman escenas en las que se observa a dos helicópteros del Ejército mexicano que sobrevolaron el área del operativo y abrieron fuego contra vehículos donde presuntamente viajaban miembros de la organización que lidera ‘El Chapo Isidro’.

También se registraron escenas de solidaridad, pues en el interior de la tienda de autoservicio Casa Ley, los empleados ofrecieron alimentos a las personas que tuvieron que refugiarse en sus instalaciones hasta que cesó la balacera en Guasave.

Un reportero de Mega Noticias Culiacán cubría los primeros reportes de enfrentamientos entre sujetos armados y militares en Guasave. En cuestión de segundos, quedó registrado el momento en que comenzaron las ráfagas de balas.

Tras la tensa situación, el periodista prefirió resguardarse y cortar el enlace con el noticiero para ponerse a salvo.

“Se escuchan balazos (...) están disparando, hay disparos de arma de fuego. Vamos a tener que resguardarnos; hasta aquí mi reporte”, se escucha en la transmisión.

¿Dónde está ‘El Chapo Isidro’?

Luego de la intensa jornada de violencia, ‘El Chapo Isidro’ fue detenido junto con siete cómplices, entre ellos Germán ‘N’, conocido como ‘Serafín’, su primo y segundo al mando de la organización criminal, y José ‘N’, su cuñado y operador financiero de ese mismo grupo delictivo.

Los tres fueron trasladados por aire a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto, los otros cinco detenidos quedaron a disposición de la FGR en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos se encuentra Pánfilo ‘N’, primo hermano de ‘El Chapo Isidro’ y operador logístico de la organización delictiva.

En el lugar, las autoridades aseguraron armas de alto calibre, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos y equipo táctico. También hallaron drogas.