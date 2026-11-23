En la CNBV hay una vicepresidencia que debería ser el primer muro de contención del ahorro popular. La encabeza Eugenio Laris. Ahora bien, haciendo una encuesta a mano alzada (esas que les encantan a los cuatroteros), se preguntó, en el sector de las Sofipos, cuántos directores generales lo conocen, cuántos han tenido una reunión de trabajo con él o cuántos saben cómo piensa supervisar a un segmento que atiende justamente a los mexicanos con menos acceso a la banca. La respuesta cabe en una mano y sobran dedos.

Y no es porque no haga nada, sino porque –redoble de tambores– acosa a sus supervisados. Así, como lo está leyendo. Requerimientos encadenados, criterios que cambian sobre la marcha y presión sobre instituciones con accionistas identificados, capital fresco y ganas de trabajar.

Vámonos recio, dirían en el norte

Por eso llama la atención el caso de Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P., una Sofipo pequeña de Nuevo León que capta ahorro del público y a la que, por lo visto, nadie quiere tocar.

Repasemos. La prensa atribuye su propiedad al grupo Happy Inc., del regiomontano Fernando García Sada, el mismo de Préstamo Feliz. A principios de este año, García Sada fue detenido cerca del aeropuerto de Monterrey y liberado tras la audiencia inicial; la Fiscalía de Nuevo León apela para vincularlo a proceso por administración fraudulenta. En la misma ola fue capturado en San Pedro Sergio de Jesús Elizondo Muñoz, director general de Préstamo Feliz.

Y hay un dato más: según el registro público de la Condusef, Sergio de Jesús Elizondo Muñoz aparece como presidente del consejo de Financiera Más, y fue él quien firmó, como director general, sus estados financieros a septiembre y diciembre de 2025.

Reflectores al cielo

En Miami, una demanda presentada en mayo los señala a ambos por presunto desvío de fondos del grupo. Todos gozan, por supuesto, de presunción de inocencia.

Ahora bien, si quienes aparecen como dueños y conductores de la Sofipo están ocupados defendiéndose de acusaciones de defraudación, ¿quién opera realmente Financiera Más?

Desde marzo, los estados financieros los firma como director general y representante legal Gonzalo Manuel Araujo Cabarcas. Según la propia AlquimiaPay, en una réplica firmada en julio de 2025, Araujo es su proveedor de servicios de ciberseguridad.

Y aunque no están para saberlo, AlquimiaPay, de Juan Sergio Loredo Foyo, acumula reclamaciones millonarias de usuarios; es la misma a la que la Secretaría de Economía suspendió de por vida del programa PROSOFT y la que, según se ha publicado, opera sin autorización de la CNBV. Y también es la misma que a finales de 2023 presumió haber tomado el control de Financiera Más y que, cuando la autoridad no lo avaló, salió a negar la compra, con una redacción quirúrgica que excluye únicamente a la persona moral.

Atención

Hoy circula la versión de que la Sofipo se pactó en venta a favor del propio Araujo por 5 mdd, sin autorización de la Comisión y con anticipos de por medio. De ser cierto, el comprador no autorizado ya despacha como director general.

Mientras tanto, los números hablan solos. Al cierre de septiembre, Financiera Más perdía 10.8 mdp en el año; su capital ha caído de casi 33 a 25 millones pese a las nuevas aportaciones; cerca de una quinta parte de su cartera estaba en etapa 3, y su supervisor auxiliar dejó constancia de entregas tardías, errores y una revisión que no pudo concluir. Del otro lado del balance hay más de 21 mdp de ahorradores.

¿Quién protege ese dinero? ¿Alguien en la vicepresidencia de supervisión ha pedido el libro de accionistas? ¿Ha preguntado de dónde salen las aportaciones de capital de una entidad que no deja de perder, o quién es el beneficiario final de una operación cuyo comprador formal es el proveedor de una empresa bajo la lupa?

La ley no deja espacio a interpretaciones creativas. El artículo 44 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige autorización previa para adquirir, directa o indirectamente, más de 5% de una Sofipo, y considera control también dirigir la administración “por cualquier otro acto jurídico”. Si el comprador ya administra, el control ya cambió. Falta que alguien en la Comisión quiera verlo.

Esa rigidez con unos y esa ceguera con otros no parecen casualidad administrativa. Cuando una vicepresidencia es implacable con quien cumple y tolerante con quien acumula expedientes, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿qué intereses explican que la supervisión mire hacia otro lado? En materia de ahorro popular, la omisión también tiene víctimas.

¿Ya habrá tomado nota alguien en la CNBV? Ojalá. Los ahorradores de Financiera Más no pueden esperar a la siguiente columna.

Electrificación de autos en México

Guillermo Díaz (Especial)

Toyota, presidida por Guillermo Díaz y Takaaki Kuga, impulsa la electrificación de la movilidad en México. Sus resultados comerciales de octubre de 2026 hablan por sí solos: vendió 10,492 vehículos, de los cuales 52.2% son unidades electrificadas. En particular, comercializó 5,285 híbridos eléctricos (HEV) y 192 híbridos eléctricos conectables (PHEV), para un total de 5,477 unidades.

Takaaki Kuga (Especial)

Léase: Más de la mitad de sus ventas mensuales corresponde a tecnologías que ahorran energía y combustible y reducen las emisiones contaminantes; ahí nomás.

La apuesta de Toyota por la tecnología híbrida comenzó en 1997 con el lanzamiento del Prius en Japón, el primer híbrido de pasajeros producido en masa. El modelo llegó a México en 2010. Desde entonces, la compañía amplió su oferta a 12 modelos HEV y lanzó la RAV4 PHEV, su primer híbrido conectable en el país. Hasta septiembre de 2026, Toyota ha vendido más de 250 mil híbridos en México, que, según sus estimaciones, evitaron cerca de 1.9 millones de toneladas de emisiones de CO₂. ¡Quihúboles!

De hecho, la japonesa impulsa una estrategia multitecnológica global, Multi-pathway, que incluye vehículos híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV), eléctricos de batería (BEV) y eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV). Demostrando que la transición hacia una movilidad de menores emisiones no depende de una sola tecnología, sino de ofrecer distintas alternativas que permitan avanzar en la electrificación de manera gradual y de acuerdo con las condiciones de cada mercado.