A pesar de la renuncia de Guadalupe Taddei y de varios funcionarios por corruptos, en el INE persiste una persecución penal contra la abogada Mónica Calles, por defender a los empleados ante abusos laborales o despidos injustificados.

(Fotoarte de Laura Mancilla)

Les cuento, el 20 de agosto, la abogada y columnista Mónica Calles acudió a defender a una trabajadora del INE a la que le retuvieron un disco duro con su información personal y otras ilegalidades. Se topó con una diligencia de 10 horas, conducida por Andrea Gutiérrez Sánchez y ordenada por Yessica Alarcón, con otros siete funcionarios que nunca le dijeron con qué facultades actuaban. Mónica lo grabó y lo subió a redes y, lógicamente, se hizo viral.

Ocho días después, no me lo van a creer, pero la FGR ya tenía abierta una carpeta en su contra. ¿El delito? Amenazas. Pero no se imaginen amenazas de hacerle daño a alguien. No. La supuesta amenaza fue que la abogada advirtiera a los funcionarios del INE que la diligencia se subiría a sus redes sociales. Y eso bastó para que la fiscalía de Ernestina Godoy abriera una carpeta y le dictara medidas de protección. ¡Quihúboles!

Y para que quede clara la red de complicidades, en la propia denuncia señalan que la diligencia que Mónica subió a redes contaba con el aval y supervisión del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei, Carlos Daniel Luna Rosas, exrepresentante de Morena en Durango y Querétaro, que renunció tras el escándalo de corrupción.

Carlos Daniel Luna Rosas (Especial)

Esto no paró ahí. En una ampliación de la denuncia pidieron eliminar las publicaciones de Mónica en redes sociales, y en el expediente hay oficios dirigidos directamente a la administración de X para que baje contenidos cuyo único pecado es criticar al INE. Esto es muy grave, es una fiscalía federal operando como censor de una abogada incómoda por haber exhibido el abuso que se comete en el INE en contra de sus trabajadores.

Un detalle más para el anecdotario: la asesora jurídica de la parte denunciante es la exprocuradora de Chihuahua Patricia Lucila González Rodríguez, a quien el gobierno de Sheinbaum trajo en 2018 para ser parte de la Comisión de la Transición de la Procuraduría capitalina, junto a la entonces procuradora Ernestina Godoy.

Patricia Lucila González Rodríguez (Especial)

El INE recientemente se negó a recibir las notificaciones del juicio de amparo que promovió Mónica, negando conocer a la funcionaria que denunció. Y las consejeras y los consejeros del Consejo General siguen sin responder a las peticiones que la abogada les ha presentado. La estrategia del INE se encamina a que la persecución siga por fuera, pero que ya no se note que nace dentro del INE.

Las represalias continúan. Ya con la nueva administración, la abogada volvió a pasar más de 10 horas en el INE para pedir la devolución de su cédula profesional y del disco duro de su clienta. La respuesta fue, otra vez, que su solicitud se atenderá más adelante. Y hay algo peor, por lo que le dijeron funcionarios del área Jurídica y de la Secretaría Ejecutiva, Mónica asegura que su cédula profesional fue destruida o extraviada dentro del propio INE.

El caso no ha pasado inadvertido. Se han pronunciado el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, el Observatorio Judicial y Artículo 19, entre otras organizaciones, y la senadora Lilly Téllez presentó un exhorto en el Senado; pero el INE sigue sin dar una solución, y la persecución continúa.

La pregunta ahora es para Blanca Cruz y el nuevo Consejo General: ¿van a seguir sosteniendo, por omisión, la persecución que heredaron? Porque mientras Taddei, Luna, Alarcón y Gutiérrez se van o se esconden, la abogada que los exhibió sigue con una carpeta abierta en la FGR, sin su cédula y con la orden de callarse. Si el INE quiere limpiar la casa, puede empezar por dejar de cuidarles las espaldas a quienes se fueron.

Porque se van las personas, pero quedan sus acciones. La rendición de cuentas no termina con la renuncia de Taddei y sus cómplices Y mientras tanto, la persecución contra Mónica Calles, con el riesgo de terminar en la cárcel por haber levantado la voz, continúa. De hecho, tendrá audiencia el próximo jueves 26 de noviembre a las 18:00 horas, dicen, para efectos de consulta de registros y entrega de complemento de actuaciones; lo que eso signifique. Esta historia continuará.

México está envejeciendo

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