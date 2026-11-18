Para Elena Chávez, autora de La cara oculta de Sheinbaum, alcanzar los primeros lugares de ventas en Amazon ha significado también entrar en una espiral de persecución política y judicial.

El éxito editorial no siempre viene acompañado de tranquilidad.

Elena Chávez es conocida por propios y extraños por ser la autora de El rey del cash.

El precio de la pluma, la persecución del régimen.

Dos demandas civiles por presunto maltrato animal, que ella califica como un delito fabricado, llegaron a su puerta. Resulta inevitable cuestionar la casualidad: las acusaciones surgieron cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno y Ernestina Godoy estaba en la fiscalía de la CDMX. Elena fue sentenciada a pagar 40 mdp. Obvio ya interpuso el recurso judicial pertinente.

A continuación, les narraré parte de la entrevista exclusiva que le hice a Elena Chávez en La Otra Verdad, mi canal en YouTube.

LM: Ellos saben que fuiste cercana, fuiste pareja de una persona muy importante dentro del régimen, de César Yáñez. ¿Si no hubieras terminado con él, estos libros habrían salido?

EC: Estando yo todavía con César Yáñez, busqué la oportunidad de hablar de lo que denuncié en este libro, y lo que me decían era que no lo hiciera porque mi vida corría peligro. Yo a César le dije muchas veces que lo que hacían no era lo correcto… César me aisló completamente por órdenes de López Obrador… Al señor no le gustaba lo que yo escribía y entonces César me dijo: ‘oye, mi jefe no quiere que escribas porque le escribes muy fuerte, por favor, este, deja eso’. Y me metieron en mi casa. Yo cometí el error de caer en esa situación. Yo no lo responsabilizo, porque uno toma las decisiones.

LM: ¿Cuánto tiempo fuiste pareja de César?

EC: Dieciocho años.

LM: ¿Dónde lo conociste?

EC: Yo cubrí al PRD, él era el vocero del PRD en ese entonces con Andrés Manuel López Obrador como líder nacional.

LM: ¿Qué le contestas a la gente que dice: “Es que está ardida y por eso está inventando todo esto, por eso salió con El rey del cash y ahora por eso sale con La cara oculta de Sheinbaum”?

EC: Creo que es momento de aclarar algo. Siempre me ponen que soy la dejada, que me dejaron porque soy vieja, que por eso se fue con una más joven. No, no, no, no, no, no, Yo fui quien le hizo las maletas a César Yáñez en 2015. En diciembre de 2015 llegó de una gira, lo recibí, lo llevé y le dije: ‘aquí están tus maletas, te puedes ir’, y se fue.

LM: ¿Qué pasó para que tomaras esa decisión?

AC: Ya me estás sacando lo que nunca he dicho... yo ya sabía que desgraciadamente él tenía otras relaciones, infidelidades. Y lo que explotó fue la columna que escribió en aquel tiempo Riva Palacio.

LM: Raymundo.

EC: Él menciona que César estaba sacando a una mujer que decía que era su pareja de la cárcel, acusada de lavado de dinero… eso fue lo que me abrió los ojos… ‘Esto se acabó… Aquí están tus maletas con tu ropa adentro y te puedes ir’. Le abrí la puerta y adiós.

LM: Estás perseguida. Te tuviste que ir del país. ¿No tienes dinero? Háblanos un poquito más de esa mujer.

EC: Desde octubre de 2022 que salió El rey del cash vivo en una guerra, vivo en un constante acoso, en un linchamiento digital mediático, correos que me llegan, amenazas. Me he tenido que cambiar tres veces de casa porque mi vida no está segura. ¿Tú sabes lo que es ser periodista en México? Y más y más cuando me atreví a escribir un libro estando López Obrador en plena función, entonces ellos no perdonan esto… Son ellas. Porque López Obrador no lo hubiera hecho… Pero no me rajo.

LM: en el capítulo ocho (leo): Una semana antes de renunciar como delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum tuvo sus primeros encuentros con Omar García Harfuch en el restaurante El Cardenal de Palmas, Julio Scherer Ibarra se lo presentó… Lo hizo por cálculo político. Quería evitar un conflicto con su líder, Andrés Manuel López Obrador.

EC: Sabía del pasado de su padre, del hermano y de que Omar García Harfuch fue muy cercano de García Luna… ese capítulo también es fuerte. Porque, además, quién es mi fuente, es el primo de Omar García Harfuch. Y él habla perfectamente de todo lo que sucedió. ¿Cómo es que llegó con Claudia? ¿Cómo es que Omar, siendo el secretario de Seguridad de Claudia, le pidió dinero a la policía? O sea, literalmente los mandó a extorsionar a los ciudadanos para sacar dinero para la campaña de Sheinbaum. Esa es la complicidad, eso es los favores que se deben. Además, está en Palenque un señor que no va a permitir que Omar García Harfuch sea el candidato.

LM: ¿Quién manda hoy en el país, Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador?

EC: Por supuesto que Andrés Manuel, por supuesto, sin ninguna duda... ya lo ha dicho ella, ‘Nunca vamos a romper. Somos uno mismo’, y son uno mismo. El día que de verdad decidiera, que yo lo dudo, le debe muchas cosas, le debe ser la presidenta de este país. El día que se decidiera, López Obrador le hace la revocación de mandato. Él no permite cosas así.

LM ¿Cuál es la verdadera cara oculta de Sheinbaum? ¿No vamos a spoilear tu libro, pero para el público que no lo ha comprado, qué les podrías decir?

EC: Que se atrevan, que entren a estas páginas, que lo lean, que la descubran…

LM: ¿Te arrepientes?

EC: No, por supuesto que no, no me arrepiento. Al contrario, siento una gran tranquilidad porque muchas veces me preguntaron, ¿por qué no lo hiciste antes? Sí lo quise hacer, sí lo quise hacer, pero no había quién me escuchara, no había quién, porque era López Obrador… porque me dijeron: ‘si te atreves, te van a matar’.

La entrevista completa está en La Otra Verdad por YouTube

El caso de Elena Chávez nos obliga a reflexionar sobre los límites del poder y el uso de las instituciones para silenciar a las voces críticas. Cuando la justicia se utiliza como herramienta de intimidación, el periodismo y la libertad de expresión se encuentran, una vez más, bajo asedio.