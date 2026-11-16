La derrota de Morena en Zacatecas NO es una concesión de los Monreal

Zacatecas enfrenta hoy una de las crisis más severas de su historia reciente: una violencia que ha desarticulado comunidades, un estancamiento económico persistente, la parálisis del sector productivo y el olvido del campo son algunas de las razones por las cuales la evaluación del gobernador David Monreal se encuentra por los suelos reprobado políticamente, y a los zacatecanos, enfrentando diariamente el miedo de transitar por sus carreteras y municipios.

Los escándalos acumulados en torno a David Monreal, el peso del control político de su familia señalados de nepotismo y las revelaciones nacionales que vinculan a figuras de Morena con el crimen organizado han provocado en los zacatecanos una profunda decepción, desgaste de legitimidad y un ambiente de cinismo político. La desconexión de la familia Monreal con lo que sucede en las calles de Zacatecas es de tal magnitud que ha sepultado su aprobación.

Por otra parte, los zacatecanos tienen claro que la caída en homicidios dolosos, que tanto alardea Batman Harfush, no implica avances ni que los cárteles operen menos. Lo que ocurre es que el Gobierno Federal mide con astucia el éxito de su estrategia solo por el número de cadáveres. Así, sin pudor, intercambiaron las cifras de muertos por las de desaparecidos. Así de terrible. Así de cínicos. Así es como Omar Harfush exhibe realidades que solo existen en “Los Otros Datos” de las mañaneras.

El terror al que la familia Monreal ha condenado a los zacatecanos se mantiene a lo largo y ancho del estado.

A esto se suma que, mientras la región vecina del Bajío se consolidaba como el motor industrial y automotriz más potente de América Latina, Zacatecas quedó aislado no solo de su entorno regional, sino también del norte y el occidente del país.

El futuro de un Estado no es administrar la escasez o limitar el apoyo a la mera repartición del presupuesto público, Zacatecas es el único estado de la república donde el 50% de la población es beneficiaria de programas sociales, cuyos apoyos se concentran predominantemente en hogares extendidos que acumulan cinco y hasta seis apoyos en un mismo hogar. ¿Tendrá algo que ver en esto Ariadna Montiel cuando fue Secretaria del Bienestar?

En un escenario como este, gobernar Zacatecas en 2027 no requerirá únicamente de lealtades ciegas ni discursos de propaganda; exigirá capacidad técnica probada, honorabilidad, una visión clara de desarrollo y un entendimiento preciso de las necesidades y aspiraciones de las y los zacatecanos. Es aquí donde el contraste entre los perfiles de quienes aspiran a conducir el estado se vuelve ineludible.

Del lado de la continuidad nunca mejor dicho se perfila Verónica Díaz, cuya trayectoria política ha estado condicionada por el compadrazgo y el patrocinio de la familia Monreal. Fue esposa de Luis Enrique Monreal, hermano de David, Saúl, Susana y Ricardo. Su paso por la función pública —centrado en la logística de la Delegación del Bienestar— refleja una experiencia limitada a la distribución asistencialista de recursos federales, sin antecedentes en la generación de empleo, la atracción de inversiones o la gestión de crisis complejas. Convertir su posible candidatura en una victoria de la “paridad” equivaldría a ocultar con un discurso de género la continuidad de una red de poder familiar sin resultados. De hecho, su designación fue mal vista por el PT.

En el bando del cambio destaca Adolfo “Fito” Bonilla Gómez, un perfil con solvencia técnica y preparación profesional en el ámbito local. Con formación ejecutiva en el TEC y posgrados internacionales en economía y comercio, Bonilla ha mostrado capacidad probada para gobernar. Su gestión en las secretarías de Economía y del Campo en el estado, junto con su trayectoria legislativa federal, respalda una visión de futuro orientada a la competitividad, la modernización del sector agropecuario y la certidumbre financiera. Su cercanía con los zacatecanos, construida desde la productividad y el trabajo con productores, comerciantes y emprendedores, junto con una autonomía ética ajena a tutelajes de grupo, lo sitúan como una alternativa seria para conducir los destinos de Zacatecas.

Es tiempo de que México dé un paso urgente hacia la meritocracia política y exigir que quien nos gobierne sea la persona más preparada, íntegra, congruente y capaz para elevar el estándar de la función pública. Si la paridad no se acompaña de una exigencia rigurosa de mérito y solvencia, la cuota constitucional seguirá siendo utilizada como una coartada de cinismo político de las élites para imponer incompetencia. Así de simple, pero así de fuerte.

Así como Zacatecas, están Sinaloa en donde el mejor perfil es Mario Zamora o Michoacán con Alfonso Martínez. Estados en ruinas por gobiernos Morenistas. La oposición la alianza PAN-PRI pudiera ser en el 27 la luz de al menos Zacatecas, Michoacán y Sinaloa estado que sería gran bandera mandando el mensaje fuerte y claro: ni un narco gobierno más.

Ah y que no me malinterprete, la apertura de espacios a las mujeres es una conquista histórica e irreversible, reducir la selección de gobernantes a un simple conteo de género o a la distribución de cuotas entre cúpulas de poder le está saliendo muy caro a la ciudadanía.

Esta “democracia de cuota” sin filtro de mérito en los hechos no está empoderando a las mujeres; al contrario, las expone, pero sobre todo condena a la ciudadanía a gobiernos inexpertos e ineficientes.