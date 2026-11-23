'El Chapo Isidro' fue capturado tras un operativo en Guasave con ayuda de fuerzas de EU.

El gobierno de Estados Unidos, que colaboró en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’ , quiere ver al capo el resto de su vida en prisión, según la acusación que el 25 de septiembre pasado hizo un gran jurado ante un juez del Distrito de Columbia por delitos graves.

Estos son conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, llevar a cabo una actividad criminal en curso, blanqueo de dinero y cargos relacionados con armas de fuego; todos graves y que prevén penas de entre 20 años y cadena perpetua, así como una multa acumulada de más de 30 millones de dólares.

La captura de ‘El Chapo Isidro’ fue reconocida por altos funcionarios de Estados Unidos y de México.

El director de la DEA, Terry Cole , y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter , entre otros, han exaltado la labor del Ejército mexicano y lamentaron la muerte de cuatro militares.

“Mi más profundas condolencias a las familias y compañeros del servicio del Ejército Mexicano @Defensa1 que perdieron la vida en la operación contra El Chapo Isidro. Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”, escribió Cole en X.

En la cuenta de la DEA se publicó un mensaje en el que se reconoció la captura como una “victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”.

En tanto, la zarina antidrogas pidió seguir derribando a los cárteles “con una cooperación continua para nuestras naciones y un hemisferio occidental más seguro”.

Y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , aseguró que “esta operación envía un mensaje inequívoco: los líderes de los cárteles no pueden esconderse tras las fronteras, el dinero o la brutalidad”.

En México, el expresidente Felipe Calderón expresó en su cuenta de X: “Felicitaciones sinceras a las fuerzas de seguridad federales por esta captura, me sumo a las condolencias por los militares fallecidos”.

Los funcionarios estadounidenses y el expresidente mexicano citaron en sus mensajes a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana .

Además de los cuatro soldados muertos en Guasave, Sinaloa, lugar donde arrestaron a El Chapo Isidro, han sido hallados 17 cuerpos de civiles en varios sectores, comunidades y poblados del municipio. Se presume que son parte de la célula criminal que defendió al capo.

No se ha precisado si entre los civiles muertos están siete abatidos que reconoció el Ejército.

‘El Chapo Isidro’ y dos personas más detenidas, entre ellas su segundo al mando, Germán Rolando Gálvez Meza, ‘El Serafín’, se encontraban –al cierre de la edición– en las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Mientras que otras cinco están en las instalaciones de la FGR en Sinaloa.

Asimismo, se espera que Estados Unidos oficialice su petición de extradición, trámite que podría tardar meses en concretarse.

Hubo drones estaodunidenses en operativo contra ‘El Chapo Isidro’

El gobierno de Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones en Guasave, Sinaloa, con autorización de México, para apoyar la captura de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’ , aseguró The New York Times.

El rotativo indicó que la operación fue resultado de varias semanas de colaboración entre autoridades mexicanas y agencias de inteligencia estadounidenses, que incluyó la revisión de mensajes de texto entre el capo y su madre, esposa y su hermana, lo que permitió identificar reuniones a las que tenía previsto asistir.

Fue así que las fuerzas especiales del Ejército mexicanas lo ubicaron en una vivienda de Guasave, Sinaloa.