Donald Trump, presidente de Estados Unidos, elogió a México por la detención de Fausto Isidro Meza, ‘El Chapo Isidro’, y aseguró que la captura demuestra compromiso político para atacar a los cárteles de la droga.

Trump, a través de un mensaje en redes sociales, calificó la detención como un éxito para las autoridades mexicanas, esto luego de las presiones de Washington para que México refuerce las acciones contra las organizaciones criminales y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Su captura es un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas y una señal de compromiso político para combatir a los cárteles. Merece reconocimiento”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump atribuye presión sobre México para detener a ‘El Chapo Isidro’

Tras la captura de ‘El Chapo Isidro’, Donald Trump recordó la decisión de su administración de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que generó inconformidad en México.

Sostuvo que esta determinación habría incrementado la presión sobre el gobierno mexicano para actuar contra los grupos criminales.

Asimismo, señaló que la designación elevó los riesgos legales para los funcionarios que se negaran a cooperar, amplió las facultades de inteligencia de las agencias estadounidenses y presionó al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar resultados antes de la próxima reunión entre ambos gobiernos.