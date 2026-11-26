El Banco de México (Banxico) ajustó al alza su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 2026, pues prevé que alcance 1.9 por ciento, frente al 1.5 por ciento de su estimación anterior. Según sus proyecciones, esta tendencia de mayor actividad económica se extendería hasta 2028.

En su informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026, expuso que, después de un periodo de prolongada debilidad y pese al complejo entorno externo que persiste, durante el segundo y tercer trimestre del año la actividad económica en México mostró señales de reactivación.

Para 2026, el intervalo de crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó entre 1.7 y 2.1 por ciento. Banxico explicó que este ajuste responde principalmente al desempeño económico del tercer trimestre.

“Para el cuarto trimestre, se anticipa una moderación en la actividad productiva, seguida de una gradual aceleración a lo largo del resto del horizonte de pronóstico. En cuanto a la posición cíclica de la economía, se continúa previendo que la estimación puntual de la brecha del producto se mantenga en terreno negativo a lo largo del horizonte de pronóstico”, precisó Banxico.

Para 2027, la previsión se mantuvo en 2.0 por ciento, con un intervalo de entre 1.3 y 2.7 por ciento. Para 2028, considerando el efecto del año bisiesto, la autoridad monetaria anticipó un crecimiento del PIB de 2.5 por ciento, con un intervalo de entre 1.7 y 3.3 por ciento.

Banxico precisó que la actividad productiva nacional enfrenta el reto de consolidar esta incipiente tendencia hacia una trayectoria de crecimiento más dinámico y sostenido, en un entorno marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la relación con Estados Unidos, las persistentes tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos que tienen el potencial de transformar la economía.

A finales de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, dijo que la economía del país crecería un 2 por ciento en 2026, al mantener el dinamismo registrado en el tercer trimestre.

Riesgos para la economía

El Banco de México consideró que el balance de riesgos para el crecimiento de la actividad económica a lo largo del horizonte de pronóstico se mantiene sesgado a la baja.

Entre los riesgos a la baja enlistó una intensificación de la incertidumbre relacionada con las políticas que podrían implementarse en Estados Unidos, particularmente en materia comercial y ante la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC, así como por factores idiosincráticos que afecten la demanda externa y el gasto en consumo e inversión.

También advirtió sobre un posible escalamiento de conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo que repercuta de manera adversa en la economía global o en los flujos de comercio internacional, así como sobre la posibilidad de que se presenten episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales o internacionales.

Otro riesgo consiste en que el crecimiento de la economía estadounidense sea menor al esperado, particularmente por una reducción de la inversión en proyectos relacionados con la inteligencia artificial, lo que perjudicaría la demanda externa que enfrenta México. Asimismo, mencionó fenómenos meteorológicos como temperaturas extremas, ciclones o sequías.

En tanto, entre los riesgos al alza subrayó la posibilidad de que se registren avances mayores a los anticipados en el proceso de revisiones anuales y una ratificación del T-MEC, así como una menor incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos que propicie un entorno más favorable para la inversión en México.

Del mismo modo, consideró que un crecimiento de la economía estadounidense mayor al esperado podría favorecer la demanda externa que enfrenta México, mientras que los proyectos de infraestructura bajo esquemas de inversión mixta podrían impulsar la actividad económica por encima de lo previsto.

“Es indispensable preservar la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos sólidos, los cuales permiten fortificar la capacidad de la economía nacional para hacer frente a choques externos y facilitar un ajuste ordenado de la economía ante estos. Ello implica mantener la disciplina fiscal, procurar un sistema financiero robusto y bien capitalizado, preservar cuentas externas sostenibles y contar con un régimen de tipo de cambio flexible”, concluyó.