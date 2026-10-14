T-MEC continuará por 10 años más con revisiones anuales, asegura Marcelo Ebrard

En las negociaciones del T-MEC “se esperaba una situación más compleja, pero nos ha ido relativamente bien”, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En entrevista en la Cámara de Diputados, explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está pactado para los próximos 10 años, con revisiones anuales y no se prevén cambios en su continuidad.

“El tratado está acordado para los próximos 10 años. Es decir, el convenio con Estados Unidos, lo que se dio a conocer, es que el tratado va a tener una revisión anual, pero va a durar 10 años. A reserva de cualquier otra cosa; el tratado tiene ese origen”, precisó.

Expuso que el respaldo del Congreso de la Unión y de la mayoría parlamentaria en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, al considerar que este apoyo ha sido fundamental para alcanzar los acuerdos.

“Nos ha ayudado mucho el tener ese respaldo del Congreso en las negociaciones con Estados Unidos. Imagínense ustedes si no lo tuviésemos. Sería imposible haber logrado eso que le acabo de comentar”, expresó.

Indicó que su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se llevará a cabo este viernes.

Dijo que en esa comparecencia detallará lo referente al tratado y la posición en la que se encuentra México comercialmente.

“México, a pesar de tener una situación muy adversa, se esperaba una situación todavía más compleja de la que estamos viviendo, pues a nosotros nos ha ido relativamente bien. Si te comparas con China, por ejemplo, China está pagando de arancel efectivo 22 por ciento. Nosotros estamos pagando poquito menos del tres por ciento. México es el principal exportador estadounidense. A pesar de la protección que hemos visto, nuestra economía está creciendo”.

Mencionó el crecimiento de muchos sectores, entre ellos la electrónica, “que nadie esperaba que sucediera. Hace un año y medio, se esperaba que estuviésemos en una situación muy diferente”.

Hizo énfasis en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha construido una relación compleja, difícil de predecir”, lo que impacta en las negociaciones.

Además, también dará los pormenores del acuerdo con la Unión Europea, “sobre qué oportunidades tiene México, ahora que se concluyó la modernización. Ya lo determinaron en el Senado exactamente a la fecha. Ya estamos listos, y significa que no vamos a tener prácticamente aranceles con la Unión Europea.

“Entonces, también sobre eso me han preguntado. Y bueno, pues lo que vemos es una evolución favorable de la economía mexicana respecto a lo que se esperaba. El día de hoy estamos exportando mucho más”, anotó.

Destacó que el último mes creció 16.8 por ciento la exportación de México a Estados Unidos. “Y eso es un mérito de nuestro país”.