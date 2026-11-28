La tarea de impulsar legítimos intereses de un cuerpo social, representación gremial, causa ciudadana, empresa nacional o extranjera, ante instancias de poder, principalmente el Poder Legislativo, está viviendo momentos de redefinición. La presentación de una iniciativa al respecto impulsada por el líder de la mayoría legislativa oficial, Ricardo Monreal, está abriendo un debate que, si se quiere ir más allá del contenido del propio instrumento parlamentario, deberá ser capaz de dilucidar el paisaje de retos en la desafiante gobernabilidad democrática de México.

La aritmética del poder parlamentario desde el 2018 transformó el gobierno dividido comprendido entre 1997 y 2018 en una mayoría hegemónica oficialista. Aunque muchos actores de primer orden lo reconocen en privado, el “golpe técnico” a la desintegración del Poder Judicial también permitió en un juego sucio la consolidación de una mayoría parlamentaria sustentada en una clara sobrerrepresentación.

Despejando toda duda, nadie, si en verdad se cree en la rendición de cuentas y transparencia, puede estar en contra de que el cabildeo tenga reglas claras como todas las actividades que interactúan entre el sector social y privado con el gubernamental. Más allá del contenido de las iniciativas que deberán desahogar las comisiones designadas, conviene lanzar una interrogante: ¿por qué una ley especial para regular el cabildeo en un momento crítico entre las relaciones del sector privado con el público en la autoproclamada “cuatro t”?

No es secreto para nadie que los dos gobiernos emanados de Morena han creado “interlocutores a modo” desconociendo a otros relevantes actores de la vida empresarial y social de México. En algunos casos, el ostracismo y la condena desde el vértice del poder del Palacio han sido las peores muestras de una falsa apertura. Desde los grupos cercanos al Palacio Nacional, y ante una mayoría parlamentaria que no es capaz de mover una coma de los proyectos originales desde el Ejecutivo, se han prestado para “cabildear” ciertos intereses ante el propio oído de la Presidenta de México. ¿Esos grupos estarán sujetos a una regulación de cabildeo?

El electorado mexicano decidió que entre 1997 y 2018 los “gobiernos divididos” fueran una realidad. El pluralismo político, la amplia diversidad social de un país como México y nuevas fuerzas políticas permitieron que el Legislativo mexicano tomara conciencia de su poder, tanto como creador de legislación como contrapeso al Ejecutivo. La deliberación de los grandes temas nacionales junto a instrumentos normativos esenciales, como el paquete económico, tuvo cauce.

Incluso “… el encargado de la Administración Pública Federal se observa actualmente como un actor apenas provisto con los recursos necesarios para compensar la pujanza de una Legislatura que recién descubre su capacidad para hacerse escuchar, si no es que, como explícitamente lo afirmó el perredista Pablo Gómez, “para hacerse obedecer”, recuerda Luisa Béjar Algazi en su libro “Los partidos polítos en el Congreso de la Unión”.

La alarma principal es que hoy aparece un nuevo instrumento legal que contribuye al “enredo jurídico” para justificar la regulación del cabildeo cuando, irónicamente, la mayoría legislativa renunció a su propia lucha desde la oposición para ponerle genuinos contrapesos al viejo presidencialismo posrevolucionario. Los elementos meta presidencialistas hoy son mayores a los que las izquierdas buscaron combatir en el pasado.

Otro punto realista que está destruyendo desde adentro el baluarte republicano es la débil densidad política de los legisladores en la súper mayoría legislativa. Una cosa es acompañar al mandatario desde la lealtad política y otra es derruir en un entreguismo al Ejecutivo renunciando a las propias capacidades que ejemplifica Pablo Gómez. Muchos como él fueron legisladores por décadas con los instrumentos que posibilitaron ensanchar la participación democrática.

Lo que se pone en riesgo es que la legítima causa del cabildeo se trunque con la medida con la que se quiere despedir la Dra. Claudia Sheinbaum para destruir en el 2030 a los legisladores plurinominales. ¿De qué serviría otro mandamiento legal para ángeles si los propios demonios de una autocracia decidirán todo sin debate? ¿Para qué una regulación de cabildeo si en el fondo se busca evitar y encarar la genuina participación social, que es tan relevante para dejarla a los partidos políticos?

Un vector de insoslayable responsabilidad política descansa en la propia constitucionalidad de una ley para cabilderos. Muchos especialistas han alertado que un nuevo ordenamiento legal frente a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999) es un contrasentido. Juan Carlos Delgadillo Salas, ex secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, cuestionó que tener una ley adicional a la del congreso para regular aspectos de su función interna puede colisionar con la propia Ley Orgánica del legislativo. Esto abona al riesgo de dejar un precedente para regular otras materias o procesos internos de la vida legislativa. En corto, no hay “leyes para el Congreso, sino una sola ley”. Una de las virtudes de la ley que regula al Congreso de la Unión se manifiesta en la Carta Magna en que no podrá ser vetada, privilegio por su naturaleza orgánica además de no tener la necesidad de promulgación por parte del Ejecutivo Federal.

Jesús Reyes Heroles en “El Liberalismo Mexicano” tiene una cita de un periódico liberal del siglo XIX que dice: “México después de la colonia entró a un laberinto del que no sabemos como saldrá”. Hoy el laberinto no vislumbra en la destrucción democrática una luz de porvenir.

Juan-Pablo Calderón Patiño /@balajucapitan

*Comentario expresado en una entrevista relativa al proceso de aprobación del presupuesto federal en el segundo año de la LIX Legislatura. Reforma, 21 de diciembre de 2004.