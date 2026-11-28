En una nave industrial de Brooklyn, cuenta The Economist en su reportaje de portada esta semana, hay un letrero para los repartidores. Les pide que toquen el timbre y dejen el paquete con Reflex. Quien abre la puerta es un robot de dos metros que se desplaza sobre ruedas.

En febrero, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Reflex Robotics instalaría una planta en el estado. Desde Nuevo León también se operarían a distancia robots colocados en fábricas de Estados Unidos. El gobierno estatal proyectó unos 2 mil empleos y la compañía confirmó el plan. Su arranque sigue sin confirmación pública.

En el editorial que acompaña al reportaje, la revista británica apunta que la automatización puede restar peso a los salarios al elegir dónde producir. Para México, esa observación merece capítulo aparte. ¿Dónde instalará su siguiente planta una empresa que cada vez necesita menos horas de trabajo humano para producir lo mismo?

En un almacén de GXO en Flowery Branch, Georgia, los humanoides Digit levantan contenedores y los colocan sobre una banda transportadora. Según GXO, ya han movido más de 100 mil desde que la empresa los puso a trabajar en 2024. GXO prevé llevarlos a otros dos almacenes a principios de 2027. Es una tarea muy específica y ya forma parte de una operación comercial.

Conviene poner la escala en su lugar. Counterpoint contabilizó poco más de 22 mil envíos de humanoides en el mundo en el primer semestre de 2026. Más de 60 por ciento se destinó a espectáculos, investigación o recopilación de datos. La manufactura recibió 13 por ciento.

¿Cuánto cuesta poner a trabajar a uno de estos robots? Según una estimación de JPMorgan difundida por Dow Jones, operar un humanoide en un almacén estadounidense costaría entre 10 y 12 dólares por hora. Una hora de trabajo humano ronda los 30 dólares. Con el rendimiento que estima hoy el banco, hacen falta dos máquinas para igualar a una persona. A esa tarifa, los dos robots costarían de 20 a 24 dólares por hora de operación.

En un parque industrial de Saltillo, su operador, Tetakawi, calcula en alrededor de seis dólares por hora el costo inicial de un operador sin especialización, con prestaciones. Si una empresa compara una nueva línea en Saltillo con otra en Texas, lo que necesita saber es cuánto le costará producir la misma pieza en cada sitio. Y puede automatizar la línea en cualquiera de los dos.

Si requiere menos personal por turno, la nómina pesa menos en esa decisión. Entonces importa más cuánto tardará en conseguir una conexión eléctrica, quién puede surtirle una pieza de un día para otro y cuánto cuesta hacerla llegar al cliente. La cercanía de los proveedores puede inclinar la decisión a favor de México. Una larga espera para tener electricidad puede darle la ventaja a Texas.

Una planta que lleva años operando tiene maquinaria instalada, personal que conoce el proceso y proveedores que ya pasaron sus pruebas. Trasladarla cuesta. El cambio puede verse primero de una manera menos visible. La empresa conserva su planta en México y decide que la siguiente línea se instale en Estados Unidos. A veces, la fábrica que está en juego es la que pudo haberse construido aquí.

Ya vimos algo de esto con la generación anterior de robots, la de los brazos fijos en las líneas de ensamble. El economista Marius Faber estimó que, entre 1990 y 2015, México tuvo alrededor de 270 mil empleos menos de los que habría tenido sin la expansión de los robots industriales en Estados Unidos. El efecto fue mayor entre operadores con menor escolaridad. Los resultados para exportaciones y plantas exportadoras apuntan en la misma dirección y sugieren que parte de la producción pudo haber regresado a Estados Unidos.

Un estudio del Banco Mundial encontró que, entre 2004 y 2014, las exportaciones a Estados Unidos por trabajador crecieron menos en las zonas mexicanas más expuestas a esa automatización. El efecto sobre el empleo manufacturero asalariado fue distinto según la región y, en conjunto, el estudio no detectó una caída.

También está en juego dónde se fabrican los robots. Jabil ya produce en México humanoides para la texana Apptronik, según le dijo un directivo de la compañía a Thomas Black en Bloomberg Opinion. El acuerdo entre las dos empresas también prevé probar esos equipos en tareas como inspeccionar piezas y surtir materiales a una línea.

Para poner un robot a trabajar en una fábrica hay que instalarlo, ajustarlo al ritmo de la producción y mantenerlo en servicio. Ahí también hay trabajo industrial que México puede ganar. En 2025, el país tenía 64 robots industriales en operación por cada 10 mil trabajadores de la manufactura, frente a 323 en Estados Unidos, según la Federación Internacional de Robótica. Esa distancia da una idea del margen que tienen las fábricas mexicanas para automatizar más operaciones.

El acceso al mercado estadounidense es parte de la cuenta. El 28 de julio, por razones de seguridad nacional, la Comisión Federal de Comunicaciones restringió las nuevas autorizaciones para determinados robots móviles avanzados fabricados fuera de Estados Unidos, salvo aprobación especial del Pentágono. La medida también alcanza a los equipos de esa categoría hechos en México que necesiten una nueva autorización. En octubre, por otra vía, la Casa Blanca ordenó negociar con sus socios sobre las importaciones de robótica, maquinaria industrial y componentes. Quien hoy evalúa ensamblar un robot en México tendrá que tomar en cuenta bajo qué reglas podrá venderlo en Estados Unidos.

Los planes de las armadoras dan una idea del ritmo. Tesla informó en octubre que su robot Optimus ya empezó a salir de las líneas de Fremont, aunque la producción está en una fase inicial. En Georgia, Boston Dynamics ya entrena a sus Atlas para colocar las piezas en el orden en que las necesita una línea de ensamble. Hyundai prevé incorporarlos a esa tarea en su planta a partir de 2028.

Las fábricas que operarán en la próxima década se deciden en estos años, mientras el futuro del T-MEC sigue en discusión.

La otra parte del anuncio de Nuevo León, la de operar robots a distancia, ya tiene un precedente. En mayo, Gatsby, una empresa de San Francisco, limpió una casa en Estados Unidos con un humanoide manejado desde México, según Los Angeles Times. La máquina estaba de aquel lado de la frontera. Quien la manejaba, de este. Una suerte de maquila a control remoto.

En Brooklyn, Reflex ya abre la puerta. ¿De qué lado de la frontera abrirá la próxima fábrica?