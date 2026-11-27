El Informe Trimestral correspondiente al tercer trimestre de este año, que el Banco de México presentó ayer, modificó su pronóstico de crecimiento para 2026 y lo subió de 1.5 a 1.9 por ciento, una mejoría muy significativa. El intervalo se definió en un rango de 1.7 a 2.1 por ciento.

Menos atención que la previsión del PIB recibió otro cuadro del mismo documento. La previsión del crecimiento de los puestos de trabajo afiliados al IMSS para este año bajó a un intervalo de 180 mil a 280 mil, cuando en agosto era de 220 mil a 400 mil y en mayo de 260 mil a 460 mil.

Vistas en conjunto, las previsiones referidas cuentan una historia poco habitual.

Desde mayo, la estimación del PIB aumentó ocho décimas, de 1.1 a 1.9 por ciento, mientras que el punto medio del pronóstico de empleo formal pasó de 360 mil a 230 mil plazas. La economía pareciera desempeñarse mejor de lo esperado y el empleo, peor.

Los datos del INEGI apuntan en la misma dirección. En el tercer trimestre el PIB creció 3.3 por ciento anual. En ese mismo periodo, la población ocupada, de acuerdo con las cifras de la ENOE, aumentó en 629 mil personas, alrededor de 1 por ciento.

Dicho de otro modo, la producción avanzó unas tres veces más rápido que la ocupación.

El IMSS reportó en octubre un máximo histórico de 23.1 millones de puestos y 571 mil plazas creadas en el año. La cifra no contradice al banco central. Diciembre suele restar varios cientos de miles de empleos eventuales. En 2025 el saldo anual fue de 312 mil plazas, y de ellas solo 105 mil fueron ajenas al programa de afiliación de trabajadores de plataformas digitales, según el propio Banxico. El ritmo, además, se ha moderado. En octubre se crearon 161 mil plazas, frente a 217 mil en el mismo mes del año pasado.

¿Cómo se explica que el producto se acelere mientras el empleo se rezaga? El Informe ofrece pistas. De acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI, entre enero de 2025 y septiembre de 2026, las exportaciones manufactureras crecieron 53 por ciento, en tanto que la producción manufacturera se quedó estancada.

La explicación está en la composición. El impulso exportador, como le hemos referido en múltiples ocasiones, se concentró en equipo de cómputo y electrónica ligados al auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, ramas que utilizan más insumos importados y tienen menos encadenamientos con el resto de la planta productiva. En contraste, el equipo de transporte, que arrastra a una red amplia de proveedores, restó tanto a las exportaciones como a la producción.

Se trata de un estilo de crecimiento que se registra con nitidez en la balanza comercial y en el PIB, pero que se derrama poco hacia la nómina. Un servidor ensamblado con componentes asiáticos suma mucho al valor de lo exportado y relativamente poco al número de trabajadores ocupados. En la industria automotriz, cada dólar exportado moviliza a más proveedores y a más personal dentro del país.

El motor tiene además una vulnerabilidad que el propio Informe reconoce. Entre los riesgos a la baja para la actividad, el banco central incluye un menor crecimiento de Estados Unidos derivado de una reducción en la inversión asociada con proyectos de inteligencia artificial. El segmento que hoy explica buena parte del dinamismo exportador depende de un ciclo de gasto que se decide fuera del país.

De este cuadro se desprenden tres implicaciones.

La primera tiene que ver con la holgura. Banxico prevé que la brecha del producto se mantenga en terreno negativo a lo largo de todo el horizonte de pronóstico, hasta 2028. Una economía que crece cerca de 2 por ciento y conserva también holgura laboral es una en la que el consumo depende de una masa salarial que avanza despacio.

La segunda se relaciona con el salario mínimo. La Conasami discute en estos días el aumento para 2027, con una presidencia del organismo que plantea aumentar al menos 10 por ciento y un sector patronal que propone la inflación más dos puntos, lo que equivaldría aproximadamente a un 6 por ciento. En 2026 el incremento fue de 13 por ciento. Aquí habría mayor crecimiento de la masa salarial.

El Informe del Banxico, con su estimación laboral, sugiere observar también otra variable, la capacidad del sector formal para absorber trabajadores cuando la creación de ocupaciones pierde ritmo.

La tercera implicación mira hacia 2027. El banco central anticipa entre 400 mil y 600 mil nuevos puestos el próximo año, más del doble de los previstos para este, y entre 500 mil y 700 mil en 2028. Ese salto difícilmente provendrá de las ramas que hoy empujan las exportaciones. Requeriría que la inversión, que el propio banco describe como relativamente débil por la incertidumbre en torno al T-MEC, recupere dinamismo en los sectores que más empleo generan.

El 1.9 por ciento es una buena noticia después de un 2025 de bajo crecimiento. El cuadro del empleo recuerda que la cifra del PIB dice poco si no se revisa la composición de ese crecimiento y a cuántos alcanza.