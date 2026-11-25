La Secretaría de Economía informó ayer que la IED sumó 43 mil 90 millones de dólares, el monto más alto para los primeros tres trimestres de cualquier año desde que hay registros.

De cada 100 dólares de inversión extranjera directa (IED) que México registró entre enero y septiembre, 81 no cruzaron la frontera. Ya estaban aquí.

La cifra suele leerse de dos maneras, como récord de capital que llega al país o como dato de poca sustancia porque solo 8.8 por ciento corresponde a nuevas inversiones. Ninguna de las dos lecturas se sostiene del todo cuando se revisa con detalle lo qué mide el indicador. Van diez precisiones.

1. No cuenta fábricas, cuenta propiedad. La IED es una cuenta financiera de la balanza de pagos que registra cuánto aumentó la participación de extranjeros en el capital de empresas que operan en México. No mide plantas instaladas, maquinaria ni empleos, y por eso puede moverse en dirección distinta a la inversión fija bruta.

2. Aun así, dice algo valioso. Quien compra un bono puede venderlo mañana, pero el dueño de una planta o de un banco no se va de un día para otro. Que la IED alcance un máximo indica que esos inversionistas aumentaron su apuesta por México. Solo en el tercer trimestre el flujo fue de 8 mil 122 millones de dólares, frente a 6 mil 641 millones un año antes. Según cifras del Banco de México, el saldo acumulado de esa inversión era del orden de 920 mil millones de dólares a mediados de este año.

3. Nuevas inversiones no quiere decir empresas nuevas. Esta es una de las confusiones más frecuentes. El rubro incluye el capital de quien se establece por primera vez, pero también las aportaciones a empresas ya instaladas y la compra de acciones a socios mexicanos. Si un extranjero adquiere una empresa mexicana, la operación cuenta igual que una planta construida desde cero. La venta de Grupo Modelo en 2013 elevó la IED de aquel año sin añadir una sola fábrica. En el periodo actual el rubro sumó 3 mil 800 millones de dólares, 42.1 por ciento menos que un año antes.

4. Reinversión de utilidades tampoco quiere decir dinero ya invertido. Son las ganancias que las empresas con capital extranjero no repartieron como dividendos. Pueden haberse convertido en maquinaria, pero también en inventarios, en pago de deudas o en saldos de tesorería. Sumaron 34 mil 975 millones, 81.2 por ciento del total, con un aumento anual de 26 por ciento y el nivel más alto desde que hay registro.

5. La reinversión no trae dólares. Es un registro contable que funciona como si el dueño de un negocio cobrara su ganancia y en ese mismo acto la volviera a meter a la caja. La balanza de pagos la anota como un pago al exterior que regresa como inversión. Por el mercado cambiario no pasó un solo dólar, y por eso un récord de IED no se traduce por sí mismo en mayor oferta de divisas.

6. Eso no la convierte en un dato menor. Dejar las ganancias en el país es una decisión de inversión tan deliberada como enviar una transferencia, y para tomarla primero hay que tener utilidades. Además, las empresas instaladas suelen pagar sus ampliaciones con recursos propios, así que una parte de la capacidad nueva aparece como reinversión y no como nuevas inversiones.

7. Las cuentas entre compañías son préstamos dentro de la misma familia corporativa. Suman cuando la matriz presta a su filial mexicana y restan cuando la filial paga o le presta a la matriz. Cayeron 34.6 por ciento, a 4 mil 315 millones. Una baja puede reflejar filiales con liquidez suficiente para pagar y no un retiro de capital. Es el componente más volátil de los tres.

8. Los bancos también cuentan. Una cuarta parte de la IED está en servicios financieros, con 10 mil 635 millones de dólares. Cuando un banco de capital extranjero retiene utilidades para fortalecer su capital, eso es IED, y esa banca tiene un peso alto en el sistema. El dato ayuda a entender por qué la Ciudad de México concentra 45.5 por ciento del total.

9. La bandera no siempre es la del dueño. El país de origen registrado es el del inversionista inmediato, no necesariamente el del propietario último. Estados Unidos aportó 44.9 por ciento y España 14.4 por ciento, pero una empresa de un tercer país que invierte a través de una filial española o estadounidense aparece con esa nacionalidad.

10. Un anuncio no es una inversión. Las cifras solo incluyen lo realizado y notificado al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y las notificaciones tardías, bastante frecuentes, obligan a revisarlas en trimestres posteriores. Por eso son preliminares. El crecimiento de 5.3 por ciento se calculó contra los 40 mil 906 millones publicados originalmente hace un año, no contra la cifra de 2025 ya revisada.

Leído con estas precisiones, el reporte dice algo concreto. Las empresas extranjeras que ya operan en México obtienen utilidades y han decidido dejarlas aquí, mientras que el capital que entra desde fuera, sea de recién llegados o de matrices que capitalizan a sus filiales, se encuentra en niveles proporcionalmente bajos.

Lo primero habla de la rentabilidad y de las perspectivas favorables de lo ya instalado. Lo segundo, de la cautela frente a lo que viene.