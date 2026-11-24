Nvidia tuvo ayer su mejor jornada en 23 años. Sus acciones subieron 31.5 por ciento luego de que el consejo de administración restituyó a Jensen Huang como presidente y director general, once días después de su renuncia. En una sola sesión la empresa recuperó 952 mil millones de dólares de valor de mercado.

La cifra invita a concluir que la crisis terminó. La propia acción cuenta una historia más matizada, y para leerla hay que fijarse en cuatro precios.

El primero es 239.24 dólares, el máximo histórico del 6 de octubre. El segundo es 186.64, el cierre del 6 de noviembre, último antes de que el consejo abriera una investigación en torno a su fundador. El tercero es 166.19, el cierre del 12 de noviembre, día de la renuncia. El cuarto es 125.53, el mínimo del viernes pasado.

Ayer el título cerró en 165.05 dólares. Volvió, prácticamente, al nivel que tenía el día en que Huang se fue. El mercado devolvió lo que se perdió durante los días sin él y nada más.

Ese tramo es el precio de Huang. Son cerca de 40 dólares por acción, casi un billón de dólares. Pocas veces se puede medir con tanta claridad cuánto vale una persona para una empresa. El analista Dan Ives calcula que el título vale 300 dólares con Huang y 225 sin él. Los resultados trimestrales, presentados en plena crisis, mostraron ingresos por 115 mil 800 millones de dólares, el doble que un año antes, y aun así la acción siguió cayendo. La guía para el trimestre en curso es de 130 mil millones. El negocio estaba intacto. Faltaba quien lo conduce.

El segundo tramo va de 186.64 a 166.19 dólares y equivale a unos 500 mil millones. Es lo que costó el escándalo antes de la renuncia, y de eso ayer no se recuperó nada. Hay razones. Siguen abiertas una indagatoria de la SEC sobre lo que la empresa informó a sus inversionistas, un caso penal por control de exportaciones y la revisión independiente que encargó el propio consejo. El secretario del Tesoro pidió respuestas a la empresa y la fiscalía de California mantiene su propia revisión.

También pesa lo ocurrido en el consejo. El 17 de noviembre su presidente, Harvey Jones, descartó la restitución. Seis días después el voto fue unánime en sentido contrario. El comunicado reconoce que hubo información de altos niveles del gobierno de Estados Unidos, y el presidente Trump declaró que él convenció a los consejeros.

Si las organizaciones corporativas fueran como antes, Jones ya habría renunciado.

Es poco habitual que el aval de seguridad nacional de un gobierno sea la pieza que destraba una decisión de gobierno corporativo, y los inversionistas tendrán que valorar qué significa ese precedente para la independencia de los consejos.

La lección corporativa viene de antes. Nvidia no tenía presidente del consejo ni plan de sucesión.

Un órgano de gobierno que no prepara el relevo de su fundador termina sin margen para prescindir de él, como le ocurrió a OpenAI con Sam Altman hace tres años. Ahora la empresa separa los cargos, crea un comité de seguridad nacional y busca un director de cumplimiento.

El tercer tramo es el más grande y el menos comentado. Del máximo de octubre al 6 de noviembre la acción perdió casi 53 dólares, alrededor de 1.3 billones de dólares de valor. En ese lapso ya se había publicado el reportaje sobre la presunta espía china, y ese día el título cedió menos de uno por ciento. La caída fuerte, de más de 9 por ciento, llegó tras las elecciones intermedias, por el temor a que los triunfos demócratas frenen la construcción de centros de datos.

A ello se suman las dudas sobre el rendimiento de las inversiones en inteligencia artificial y sobre su financiamiento, además de un mercado de bonos que asigna 92 por ciento de probabilidad a un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Nada de eso depende de quién dirija Nvidia. Por eso, aun con Huang de regreso, la acción está 31 por ciento abajo de su máximo.

La misma aritmética aplica al mercado en su conjunto. El S&P 500 subió 4.7 por ciento y el Nasdaq 6.5, en su mejor día desde abril de 2025. Nvidia pesa cerca de 5 por ciento del S&P, de modo que por sí sola explica alrededor de un tercio del avance. El índice había perdido 8 billones de dólares de valor desde su récord. Ayer recuperó 3 y le faltan 5. Estrategas de Nomura advierten, además, que buena parte del rebote fue mecánico, por cierre de posiciones cortas y coberturas con opciones.

En México, la Bolsa ganó 1 por ciento y cortó seis caídas consecutivas, aunque el peso volvió a depreciarse, atento al diferencial de tasas. El episodio importa aquí por otra vía, ya que una parte creciente de las exportaciones mexicanas son servidores ligados al ciclo de inversión que encabeza Nvidia.

El regreso de Huang resolvió el problema que tenía nombre y apellido. Pero, los problemas que quedan ya estaban ahí antes de que se fuera, y ninguno se resolvió con su regreso.