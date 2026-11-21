Hay un viejo dicho en Wall Street según el cual nadie toca una campana para avisar que el mercado llegó a su punto más alto.

El jueves, en Times Square, sí sonó una. Era la que abre cada mañana las operaciones del Nasdaq. Allí estaban Dario y Daniela Amodei, los hermanos que encabezan Anthropic, una empresa con menos de seis años de vida, para celebrar la mayor salida a bolsa de la historia. La creadora de Claude colocó sus acciones a 83 dólares cada una. Con la venta de acciones adicionales, la oferta sumó 93 mil 500 millones de dólares brutos y superó a la de SpaceX en junio.

La escena tenía todo para ser la postal del año. La acción empezó a cotizar en 111.50 dólares, una tercera parte por arriba de su precio de colocación. Para el cierre ya había perdido la mitad del brinco inicial. Los tres principales índices de Wall Street terminaron el día con caídas superiores a 2 por ciento.

El viernes vino lo demás. El Nasdaq se hundió 5.3 por ciento y borró lo que llevaba ganado en 2026. El S&P 500 cayó 3.7 por ciento e hiló siete jornadas a la baja. Tanto ese índice como el Dow Jones quedaron más de 10 por ciento por debajo de sus máximos, lo que en la jerga bursátil se llama una corrección.

Nvidia, la empresa emblema de esta era, perdió 14 por ciento. Reuters informó, citando a dos personas al tanto del asunto, que la autoridad bursátil estadounidense indaga sus prácticas contables. Anthropic llegó a cotizar apenas cinco centavos por encima de su precio de colocación antes de cerrar en 88.91 dólares. En la semana, el Nasdaq perdió 10 por ciento, una caída comparable a la de abril de 2025, cuando Trump anunció sus aranceles.

La historia financiera tiene debilidad por estas coincidencias. En marzo de 2000, Palm, el fabricante de las agendas electrónicas que todos querían, salió a bolsa y llegó a cotizar a más de cuatro veces su precio de colocación. Ocho días después, el Nasdaq tocó el punto más alto de la fiebre de internet. En junio de 2007, Blackstone, el gigante del capital privado, debutó unas semanas antes de que estallara la crisis del crédito.

Las grandes colocaciones suelen prepararse cuando sobran compradores. Es entonces cuando los dueños pueden conseguir el mejor precio. La campana suena en plena fiesta. Pocos la escuchan como advertencia.

La colocación de Anthropic llegó seis semanas después del máximo del Nasdaq. Wall Street esperaba que sirviera de piso. Desde aquel 6 de octubre, el índice ha perdido cerca de 18 por ciento. En el camino, Microsoft rebajó su previsión de gasto para 2026 por retrasos en centros de datos de terceros, y Nvidia anunció el 12 de noviembre la renuncia de su cofundador y director general, Jensen Huang.

Esta semana los inversionistas aguardaban dos noticias que podían devolverles la calma. El martes, Nvidia informó que sus ventas trimestrales se habían duplicado en un año. El miércoles por la noche, Anthropic fijó el precio de sus acciones por arriba del rango que había previsto. Pero, la caída siguió.

Una parte de la explicación está en el precio del dinero. El repunte de la inflación en Estados Unidos ha llevado al mercado a anticipar una subida de tasas de la Reserva Federal en diciembre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años ronda el 5 por ciento. Cuando el dinero cuesta más, las promesas lejanas valen menos, aunque se cumplan.

La otra parte tiene que ver con el negocio. En los primeros nueve meses del año, Anthropic ingresó 33 mil 200 millones de dólares, frente a 2 mil 500 millones en el mismo periodo de 2025. El crecimiento da una idea de lo rápido que se ha extendido el uso de la inteligencia artificial. Anna Wong, economista de Bloomberg Economics, señala que el precio efectivo por millón de tokens, las unidades con que se mide el texto que procesan estos sistemas, ha bajado con fuerza sin que Anthropic gane participación de mercado. El uso crece y cada unidad se vende más barata. Eso hace más difícil calcular cuánto dejará el negocio cuando madure.

La paradoja de la semana es que Anthropic captó 117 mil 600 millones de dólares brutos entre la oferta pública y una colocación privada, justo cuando los inversionistas se deshacían de acciones tecnológicas. El viernes las ventas alcanzaron incluso al oro y al bitcoin.

Cisco sobrevivió al derrumbe de 2000. Fabricaba los equipos que hicieron posible internet, tenía ventas y utilidades reales, y la red creció más de lo que cualquiera imaginaba. Su acción tardó un cuarto de siglo en recuperar el máximo de cierre de marzo de 2000. La tecnología cumplió. El precio se había adelantado.

Para México, lo que está en juego va más allá del tipo de cambio. El peso tuvo su peor semana desde agosto de 2024 y el dólar terminó en 19.16 pesos, su nivel más alto desde junio de 2025. La Bolsa Mexicana acumuló seis jornadas a la baja. En los últimos trimestres, la demanda estadounidense de equipo de cómputo vinculado con la inteligencia artificial ha impulsado las exportaciones mexicanas. Si las empresas que construyen centros de datos aplazan sus inversiones, el ajuste dejará de ser un asunto de pantallas.

Todavía es pronto para saber si esta fue la primera semana de una caída larga o un ajuste severo dentro de un auge que seguirá. La campana del jueves sonó tarde. Para entonces, Wall Street ya se preguntaba cuánto pagar por las ganancias que promete la inteligencia artificial.