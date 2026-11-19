En seis días, del 12 al 17 de noviembre, Estados Unidos acumuló fallas tecnológicas en servicios de los que depende buena parte de su economía.

Microsoft sufrió interrupciones en sus servicios de correo y colaboración durante cerca de 24 horas. La autoridad aeronáutica suspendió los despegues en todo el país por más de cuatro horas. Una falla de JPMorgan Chase afectó a otros bancos y al sistema de pagos Zelle. También hubo problemas en United Airlines, Apple y la red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional.

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil contabilizó ajustes en 193 vuelos que involucraron a 18 mil 2 pasajeros. La fragilidad digital del vecino tuvo consecuencias de este lado de la frontera.

Hasta ahora, las investigaciones no han establecido una causa común. Las explicaciones disponibles apuntan a problemas técnicos y cambios internos. En el caso del paro aéreo, se investiga la interacción entre nuevos equipos y una red antigua que se volvió inestable al recibir un volumen excesivo de comunicaciones.

Claro, nadie esperaría que si hubieran sido ataques cibernéticos, la autoridad o las empresas lo hubieran aceptado.

En esos mismos días hubo, además, un ataque distinto. El lunes 16, una vulnerabilidad en Optimizely, plataforma utilizada para personalizar sitios web, permitió distribuir código malicioso a visitantes de páginas de al menos 178 organizaciones, entre ellas la BBC, CNN, Zoom, HSBC e IKEA. El código podía capturar datos de tarjetas mientras los sitios seguían funcionando.

La caída de Microsoft y el ataque a Optimizely ilustran un riesgo compartido: la dependencia de proveedores cuyos problemas pueden propagarse a numerosos clientes. Un servicio puede fallar de manera visible o convertirse en vehículo de un ataque sin dejar de operar.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial?

Un reporte de Jeff Stein en The Washington Sun, basado en tres fuentes anónimas, sostiene que directivos financieros y la NSA atribuyeron ante legisladores las interrupciones a la prisa por corregir vulnerabilidades detectadas por IA. Esa explicación no está acreditada para el conjunto de los incidentes. Microsoft la rechaza para su caso.

Lo que sí existe es una presión creciente para revisar y corregir software. Según VulnCheck, firma dedicada a la ciberseguridad, al 13 de noviembre se habían publicado más de 100 mil registros de vulnerabilidades en 2026, más del doble que en todo 2025. La firma atribuye buena parte del aumento a la búsqueda asistida por IA. La cifra mide fallas catalogadas, no ataques consumados.

Mandiant, de Google, estima que en 2025 la explotación de las vulnerabilidades analizadas comenzó, en promedio, siete días antes de que estuviera disponible un parche. En 2018 y 2019, el promedio era de 63 días después. La comparación muestra cuánto se ha estrechado el margen para defenderse.

Las organizaciones enfrentan así una exigencia difícil: corregir con rapidez sin interrumpir servicios esenciales. Cada modificación requiere pruebas y coordinación, especialmente cuando conviven componentes nuevos con sistemas que llevan décadas operando. La urgencia por cerrar una brecha puede elevar el riesgo de introducir otra falla.

Eso no significa que la inestabilidad deba ser permanente. Un informe de las Academias Nacionales de Estados Unidos advierte que la IA puede favorecer a los atacantes en el corto plazo, pero también permitir defensas más eficaces con inversión, mejores herramientas y coordinación.

La IA puede ayudar a reducir el rezago de vulnerabilidades acumuladas. Sin embargo, encontrar una falla no equivale a eliminarla: hay que corregirla y desplegar la solución en los sistemas afectados. Mientras tanto, el flujo de software nuevo sigue ampliando el trabajo pendiente.

La duración de esta etapa dependerá de cuánto se invierta y de la capacidad para convertir esos recursos en sistemas confiables. El secretario de Transporte estadounidense pidió al Congreso 50 mil millones de dólares para modernizar el control del tráfico aéreo. El tamaño de la solicitud revela la dimensión del rezago.

México también debe hacer sus cuentas. Con información de las entidades afectadas, Banxico contabilizó 13 incidentes cibernéticos al 30 de octubre, frente a cuatro en cada uno de los tres años previos completos. Ese aumento no establece necesariamente una relación con la IA, pero sí refuerza la necesidad de invertir en seguridad y continuidad de los servicios financieros.

La inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento de vulnerabilidades. Convertir esos hallazgos en sistemas más seguros exige presupuesto, personal y capacidad para introducir cambios sin paralizar operaciones, lo que no es nada trivial.

Esa es una cuenta que empresas y gobiernos tendrán que incorporar a sus planes. Las ganancias de productividad que promete la IA requieren una infraestructura capaz de sostenerlas a riesgo de perderlas por la explotación de las vulnerabilidades.