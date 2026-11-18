El INEGI informó ayer que el volumen de la producción manufacturera cayó 4.8 por ciento en septiembre respecto a agosto, con cifras desestacionalizadas. Es un descenso de una magnitud poco frecuente y, leído sin contexto, sugeriría un freno abrupto en las fábricas del país.

El dato requiere matices. Agosto había sido un mes excepcionalmente alto, con un avance mensual de 2.2 por ciento, de modo que frente a julio la baja es de 2.7 por ciento.

Además, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, del propio INEGI, reportó la semana pasada una caída de 1.7 por ciento para las manufacturas en el mismo mes. Y el empleo casi no se movió, pues el personal ocupado bajó 0.1 por ciento y las horas trabajadas, 0.2 por ciento.

Cuando la producción cae mucho y las horas casi nada, lo que suele haber detrás son ajustes en pocas plantas grandes y no un freno generalizado. Para identificarlas hay que ponderar cada rama por su peso en el total.

La fabricación de equipo de transporte representa cerca del 31 por ciento del valor de la producción manufacturera, según la encuesta anual del sector. En septiembre su volumen cayó 4.9 por ciento anual. Con ese peso, esa sola rama restó alrededor de 1.5 puntos porcentuales a un total que descendió 1.4 por ciento. Dicho de otra manera, sin el efecto del sector automotor la manufactura habría crecido ligeramente, entre 0.2 y 0.4 por ciento.

Hay entonces dos manufacturas. Una es la automotriz. El registro del INEGI contabilizó en septiembre 301 mil 803 vehículos ligeros, 15.1 por ciento menos que un año antes. Fue el volumen mensual más bajo desde 2021, y en el acumulado enero-septiembre la baja es de 2.4 por ciento.

General Motors y Nissan, como ya lo habíamos comentado en este espacio, explican 70 por ciento de las unidades que dejaron de producirse, la primera por los ajustes en Ramos Arizpe y la menor demanda de eléctricos en Estados Unidos, y la segunda por el cierre de plantas. Los aranceles completan el cuadro.

La otra manufactura es la que crece. El ramo de equipo de cómputo y electrónicos avanzó 7 por ciento anual, maquinaria y equipo 5 por ciento, y química y metálicas básicas 2 por ciento cada una. En total, 11 de las 21 ramas aumentaron su producción.

El problema es de aritmética y pesos específicos. Las ramas que crecen aportaron en conjunto menos de 0.7 puntos, menos de la mitad de lo que restó el equipo de transporte. Las dos más dinámicas, electrónicos y maquinaria, pesan menos de 3 por ciento del valor de producción que mide esta encuesta y sumaron apenas 0.14 puntos. Química y metálicas básicas, con tasas más modestas, aportaron más del doble por su mayor tamaño.

Conviene una precisión. Estos pesos corresponden al valor de producción que captan las encuestas del INEGI. Medido por exportaciones, el equipo electrónico pesa bastante más, de modo que su relevancia para la economía es mayor a la que sugiere esta cuenta. Aun así, el orden de magnitudes no cambia.

Existe además un tercer grupo, que no depende de las exportaciones. La industria alimentaria, que pesa casi 17 por ciento, bajó 0.8 por ciento. Prendas de vestir cayó 5.5 por ciento, muebles 4.7 e impresión 4.1. Entre todas restaron cerca de un cuarto de punto y reflejan un mercado interno con poco impulso.

Los análisis de las instituciones financieras, elaborados con el indicador industrial de la semana pasada, coinciden en el diagnóstico y difieren entre ellas en el pronóstico.

Actinver documentó que 16 de las 21 ramas retrocedieron frente a agosto, con equipo de transporte a la cabeza (4.1 por ciento) e incluso con una baja de 2.1 por ciento en electrónicos, la primera tras seis meses de avances. Banco Base consideró que el dato es una mala noticia para el cierre del año, aunque insuficiente para hablar de un cambio de tendencia, y confía en la solidez de la economía estadounidense. Banorte ve vientos a favor por la demanda de insumos para las llamadas industrias del futuro. Monex es más cauto y advierte que aún no se observa una recuperación generalizada, y que el apoyo vendrá de las exportaciones manufactureras no automotrices. Los analistas de Coppel subrayaron que la desaceleración alcanzó también a la manufactura orientada al mercado interno. Banamex destacó que el indicador de pedidos manufactureros bajó en septiembre a 49.1 puntos, en zona de contracción.

Hace un mes escribimos aquí que la industria viajaba a dos velocidades. Septiembre muestra que, dentro de la manufactura, la velocidad baja corresponde al vehículo más pesado. Mientras la producción automotriz no se estabilice, y los datos de octubre no apuntan en esa dirección, el dinamismo de los electrónicos y la maquinaria será insuficiente para compensarla.

La pregunta para 2027 es cuánto tardará la manufactura que crece en pesar lo suficiente para que el resultado total deje de depender de unas cuantas armadoras.