¿Hay riesgo de una crisis financiera por Nvidia?

En abril de 1993, tres ingenieros se reunieron en un restaurante Denny’s de San José, California, para planear una empresa de chips gráficos a la que llamaron Nvidia. Uno de ellos, Jensen Huang, tenía 30 años y de adolescente había lavado platos en esa misma cadena.

Esa empresa llegó a ser la más valiosa del mundo y el jueves, treinta y tres años después, se quedó sin su director fundador, que renunció en medio de un escándalo personal y de seguridad nacional. Para entender lo que viene hay que mirar cómo se construyó Nvidia, pues su historia explica tanto su éxito como su fragilidad.

Nvidia creció con un método que se repite en su historia. Consiste en comprometer recursos antes de que exista la demanda y sostener la apuesta el tiempo que haga falta.

La primera vez estuvo cerca de costarle la vida. Su chip inicial, lanzado en 1995, se basó en una técnica que la industria descartó. Huang despidió a la mitad del personal y convenció a la empresa Sega de convertir en inversión los 5 millones de dólares de un contrato que ya no podía cumplir. Con ese dinero desarrolló otro procesador, que salió al mercado en 1997, cuando en la caja quedaba una sola nómina.

De esa época viene el lema no oficial que Huang repitió durante años, según el cual la compañía está usualmente a treinta días de la quiebra.

La segunda apuesta fue más larga. En 2006, Nvidia presentó CUDA, un software que abre sus procesadores gráficos a todo tipo de cálculo. Durante años fue un gasto sin clientes a la vista, hasta que en 2012 unos investigadores demostraron que esos chips eran ideales para las redes neuronales. En 2016, Huang entregó en persona su primera supercomputadora para inteligencia artificial a una organización entonces poco conocida, OpenAI.

Cuando apareció ChatGPT, Nvidia era casi la única lista para surtir los pedidos. En cinco años, su valor de mercado pasó de menos de un billón de dólares a un máximo de 5.8 billones en octubre. El viernes cerró por debajo de 4 billones, tras seis semanas seguidas de pérdidas.

Ese método tuvo una consecuencia organizativa. Las apuestas las decidía y las sostenía una sola persona, y la empresa se armó a su alrededor. Huang tenía unos 60 subordinados directos, no había un segundo de a bordo ni plan de sucesión y, según el Financial Times, él mismo negociaba muchas de las inversiones.

Había una paradoja. A diferencia de otros fundadores tecnológicos, Huang no controlaba los votos, pues poseía alrededor de 3.4 por ciento de las acciones. Su autoridad descansaba en los resultados, y por eso su salida se resolvió en cuestión de días.

La tercera apuesta es la que ahora preocupa. Para asegurar el abasto de chips y memoria, Nvidia elevó sus compromisos de compra de 119 mil a 279 mil millones de dólares en un solo trimestre. Pero sus mayores clientes, los gigantes de la nube, buscaban depender menos de ella con procesadores alternativos. Según The Wall Street Journal, Huang describió esos compromisos de compra como un alud que se le venía encima.

La salida fue cultivar clientes nuevos. Nvidia impulsó a las llamadas neoclouds, empresas que llenan centros de datos con sus chips y rentan esa capacidad, y a los desarrolladores que construyen las instalaciones. Como muchos no tenían con qué pagar, Nvidia les prestó. Invirtió en ellos, se comprometió a comprarles la capacidad que no lograran vender y garantizó sus obligaciones.

Es lo que los críticos llaman financiamiento circular, un término que Huang siempre rechazó. Al cierre de julio, las garantías y compromisos de ese tipo sumaban 164 mil 500 millones de dólares. La mayor, de hasta 105 mil millones, respalda el campus que se desarrolla en Ohio para OpenAI, la misma organización a la que una década antes Huang le había llevado una computadora.

El viernes, el WSJ reveló que la duda surgió dentro de la propia empresa. En agosto, Huang, que ya se preguntaba si había ido demasiado lejos, reunió a su equipo financiero para revisar un programa de apoyo crediticio que impulsaba su yerno, Nico Caprez. La directora de finanzas, Colette Kress, había preguntado cómo se elegían los tratos y cómo se valuaban las garantías. Según el diario, Huang la descalificó frente a sus colegas.

Aun así, el freno llegó. Kress, que en público defendió esos apoyos, redujo a la mitad el respaldo que se negociaba con OpenAI, parte del programa se pausó y en octubre la empresa empezó a cerrar la llave.

El repliegue es anterior al escándalo, y quien lo impulsó es hoy la directora general interina. El consejo asegura que los compromisos con clientes se mantendrán. La incógnita son los nuevos.

Para quienes construyen centros de datos, eso cambia las cuentas, porque parte de su crédito se otorgó con Nvidia detrás. El plan de 500 mil millones de dólares que Huang anunció en agosto con seis firmas de Wall Street no ha cerrado un solo préstamo y al menos una de ellas discutía retirarse, según The New York Times.

El caso de Nscale ilustra la presión. Esa desarrolladora británica, respaldada por Nvidia y en vías de salir a bolsa, informó el jueves que su deuda pasó de 137 millones de dólares en junio a 5 mil 500 millones en septiembre y que necesitará más capital en 2027, sin certeza de obtenerlo. Además, el dinero se encarece. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió esta semana a 5.15 por ciento.

Para quienes ven el caso de Nvidia como un posible detonador de una crisis financiera global, The Economist ofrece una visión más mesurada al respecto en su portada de esta semana. Sostiene que un ajuste se parecería más a la recesión leve de 2001 que a una crisis financiera, porque el auge se ha pagado sobre todo con capital. Pero advierte que las empresas más apalancadas, entre ellas muchas neoclouds, podrían quebrar.

El riesgo, entonces, no está en el centro del sistema sino en sus orillas, en quienes levantaron instalaciones con dinero prestado y la firma de un tercero.

Nvidia conserva su tecnología y una rentabilidad excepcional. Lo que no es seguro que conserve es la disposición a apostar por adelantado, que fue su sello. El consejo apenas elige a la firma que buscará al sucesor, mientras una carta abierta que pide el regreso de Huang rebasó el sábado las 100 mil firmas, entre ellas las de más de 5 mil personas que dicen trabajar ahí.

La primera señal llegará el martes, cuando Kress presente los resultados trimestrales y diga qué piensa hacer con las garantías.

Durante tres décadas, lo de los treinta días fue para Nvidia una forma de mantenerse alerta. Para algunas de las empresas que construyeron con su firma, la frase puede dejar de ser una metáfora.