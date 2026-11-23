El dólar cerró el viernes en 19.16 pesos, tras la peor semana para la moneda mexicana desde agosto de 2024.

Desde el mínimo de 16.85 del 4 de septiembre, el tipo de cambio acumula un alza de 13.7 por ciento. La pregunta que se discute en los mercados y en el propio Banco de México es si ese ajuste ya eliminó la sobrevaluación del peso.

Hay una forma clásica de responderla. Se elige un año en el que la paridad pueda considerarse cercana al equilibrio y se le aplica la diferencia entre la inflación de México y la de Estados Unidos. El resultado es un tipo de cambio teórico. Si la cotización observada está por debajo de él, el peso está sobrevaluado. Si está por arriba, está subvaluado.

Hice el ejercicio con 2019 como año base. Fue el último año previo a la pandemia, la cuenta corriente tuvo un déficit de apenas 0.3 por ciento del PIB y el mercado cambiario estuvo particularmente estable, con promedios mensuales entre 18.96 y 19.68 pesos. El promedio anual fue de 19.25.

De entonces a octubre pasado, los precios al consumidor subieron 41.5 por ciento en México y 32 por ciento en Estados Unidos. Con ese diferencial, el tipo de cambio teórico es hoy de 20.63 pesos por dólar.

Frente a esa referencia, en el mínimo de septiembre el peso estaba sobrevaluado en casi 18 por ciento. Con el cierre del viernes, la sobrevaluación persiste y es de 7.1 por ciento. El ajuste de once semanas corrigió alrededor de 60 por ciento de la brecha, pero no toda.

Si se toma otra base: el promedio de 2017, de 18.92 pesos, antes de que la 4T llegara al gobierno, el resultado es ligeramente diferente. El tipo de cambio teórico sube a 21.13 y la sobrevaluación actual queda en 9.3 por ciento. Esa cifra debe leerse con reserva, pues 2017 arrancó con el dólar arriba de 21 pesos y cerró con una inflación de 6.77 por ciento. Aun así, las dos bases apuntan en la misma dirección.

La conclusión cambia si se eligen años más recientes. Con 2023 o 2025 como base, la sobrevaluación ya habría desaparecido. Pero ambos forman parte del ciclo de apreciación asociado al diferencial de tasas, de modo que tomarlos como referencia equivale a considerar normal lo que se quiere evaluar.

También puede argumentarse que el equilibrio cambió desde 2019. Las remesas pasaron de 2.86 a 3.40 por ciento del PIB, lo que justificaría un peso algo más fuerte. Es un factor que acota la brecha, aunque no parece suficiente para anularla.

El debate no es nuevo e incluso la discusión llegó a la Junta de Gobierno de Banxico, como aquí le hemos referido. En la minuta publicada el jueves, un integrante habló de la corrección de una sobrevaluación previa. Jonathan Heath sostuvo que esta ya se revirtió por completo. La mayoría argumentó que el peso sigue más apreciado que al cierre de 2024 y que el promedio de 2025.

Los cálculos permiten matizar las dos posturas. Con años base previos al ciclo de apreciación, la sobrevaluación se redujo a menos de la mitad, pero persiste. Y en términos reales, el nivel actual ya equivale al promedio de 2025, por lo que ese margen prácticamente se agotó.

Hay otra vertiente. Tras el recorte de la tasa a 6.25 por ciento, Bloomberg recogió la lectura de inversionistas que suponen que las autoridades verían con buenos ojos un peso más débil. La gobernadora Victoria Rodríguez ha negado que la política monetaria busque un nivel específico del tipo de cambio. El FMI, por su parte, consideró en su revisión anual que la posición externa de México es congruente con sus fundamentos.

¿Qué puede venir? Veamos algunos escenarios.

En un primer escenario, la Reserva Federal sube su tasa un cuarto de punto el 9 de diciembre, como descuenta el mercado, y Banxico mantiene la suya el 17. El diferencial bajaría a 200 puntos base y el dólar podría moverse en un rango entre 19 y 19.50 pesos, con una sobrevaluación de entre 5.5 y 8 por ciento.

En un segundo escenario, supongamos que la Fed opta por un alza de medio punto, como ha propuesto Christopher Waller. El dólar podría entonces llegar a niveles de 20 a 20.50 pesos y la sobrevaluación se cerraría por la vía del mercado. Sería también la prueba para la tesis de la mayoría de la Junta, que espera un traspaso limitado a los precios de la depreciación.

El tercer escenario es un rebote del peso. La encuesta Citi publicada el viernes ubica el cierre del año en 18.67. En ese nivel, la sobrevaluación regresaría a 9.5 por ciento.

Hay un dato adicional. La inflación de Estados Unidos, de 3.7 por ciento anual a septiembre, es hoy similar a la de México, de 3.75 por ciento. Por eso el tipo de cambio teórico casi no se ha movido en el último año.

Esto significa que la brecha no se va a cerrar con el paso del tiempo. Si se cierra, será porque el dólar suba otro 8 por ciento, a niveles cercanos a 20.60. Y si no ocurre, el peso seguirá más fuerte de lo que en primera instancia pareciera indicar su paridad, aun con el dólar arriba de 19.