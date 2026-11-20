El dólar al mayoreo se cotizó ayer por la tarde en 19.08 pesos. No se veía ese nivel desde junio de 2025.

Desde el mínimo de 16.85 que tocó el pasado 4 de septiembre, se ha encarecido 2 pesos con 22 centavos, 13 por ciento en once semanas.

El tramo final ocurrió en dos jornadas. El miércoles, las minutas de la Reserva Federal le costaron al peso 2.26 por ciento, su peor día desde abril de 2025. Ayer, la minuta del Banco de México dio el empujón que faltaba para cruzar los 19.

Ese documento retrata a una Junta de Gobierno que discutió el tipo de cambio con un detalle poco habitual.

Conviene leerlo con una advertencia. La reunión fue el 4 de noviembre, y hasta entonces el dólar se había movido entre 17.49 y 18.93 pesos. La mayoría que aprobó bajar la tasa a 6.25 por ciento razonó con un dólar más barato que el de hoy.

Esa mayoría se apoyó en tres supuestos. Vale la pena revisar cómo ha envejecido cada uno en quince días.

El primero es que el ajuste ha sido ordenado.

Así lo describieron algunos integrantes, y uno subrayó que el volumen, la profundidad y la liquidez del mercado seguían en niveles favorables. En la misma mesa, otro advirtió que la depreciación venía acompañada de menos posiciones largas en pesos y de más coberturas. Lo ocurrido después se parece más a esta segunda descripción. Bloomberg reportó la semana pasada que JPMorgan y Citigroup retiraron su recomendación de sobreponderar el peso y que, según la CFTC, los gestores de activos tienen la mayor posición en contra de la moneda en dos décadas.

El segundo supuesto es que el peso sigue más apreciado que al cierre de 2024 y que el promedio de 2025.

Frente al cierre de 2024, de 20.79, el margen es amplio. Frente al promedio de 2025, que fue de 19.20, quedan 12 centavos.

Un integrante habló incluso de la corrección de una sobrevaluación previa. Jonathan Heath, en su voto disidente, usó el mismo hecho en sentido contrario. Esa sobrevaluación ya se revirtió por completo, sostuvo, y con ella se fue uno de los apoyos de la desinflación.

El tercer factor es el más importante. La mayoría de la Junta considera que, con una economía que opera por debajo de su potencial, el traspaso del tipo de cambio a los precios será limitado. Hay evidencia a su favor.

Un integrante recordó que entre 2014 y principios de 2017 el dólar pasó de 13 a casi 22 pesos y la inflación se mantuvo cerca de 3 por ciento. Pero en la propia minuta otro anticipó que la inflación de mercancías puede repuntar a partir del año entrante, y uno más planteó que el debate debería ser entre pausar o subir la tasa.

La inflación anual de octubre, de 3.75 por ciento, quedó por arriba de lo previsto. Este supuesto todavía no puede verificarse. Lo dirán los precios de las mercancías en los próximos meses.

Mientras tanto, la variable que más influye, la percepción de EU, se decide en Washington.

La Fed, que preside Kevin Warsh, subió su tasa en septiembre por primera vez en más de tres años. Sus minutas muestran que casi todos los participantes ven apropiadas nuevas alzas, y el gobernador Christopher Waller planteó el miércoles un incremento de medio punto en la reunión del 8 y 9 de diciembre, salvo que se anuncie con claridad otro para enero.

El mercado descuenta un cuarto de punto. Con ello, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, hoy de 225 puntos base, bajaría a 200. Con la propuesta de Waller quedaría en 175. La mediana histórica, recuerda la minuta, es de 425.

Fuera del banco central, las lecturas también se dividen. Banamex considera que la salida de Heath, en diciembre, puede acentuar el sesgo acomodaticio de la Junta en 2027. Carlos Capistrán, de Bank of America, recoge entre inversionistas la idea de que el recorte buscaba algo distinto a la meta de inflación, sea un peso más débil que impulse el crecimiento o un menor costo financiero para el gobierno. Álvaro Vivanco, de Wells Fargo, lo califica de táctico y admite que puede ser lo adecuado para el sector exportador. La gobernadora Victoria Rodríguez ha negado que la política monetaria persiga un nivel específico del tipo de cambio.

Los pronósticos quedaron rebasados. El consenso de la Encuesta Citi del 4 de noviembre esperaba 18.50 al cierre de este año y 19 pesos hasta el final de 2027. Llegaron trece meses antes. Gabriela Siller, de Banco Base, veía los 19 pesos como el escenario de una Fed agresiva en diciembre.

Nada de esto prueba que la mayoría se haya equivocado. Un integrante sostuvo que el alza reciente del dólar no es, por sí misma, un argumento para mantener una restricción mayor.

Pero la guía del banco incluye de manera explícita el traspaso cambiario entre los factores que vigilará.

La Fed decide el 9 de diciembre y Banxico el 17, en el que será el último voto de Heath.

De los tres supuestos, el primero se ha debilitado, el segundo está a 13 centavos de dejar de cumplirse y el tercero aún no puede comprobarse.

Con esa incertidumbre tendrá que decidir la Junta.

Bien dicen, la política monetaria es mitad ciencia y mitad arte.