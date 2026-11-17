La opinión más extendida entre analistas y empresarios sostiene que la deuda pública es hoy el principal riesgo de las finanzas del país. Los datos invitan a matizar ese diagnóstico. El problema existe, pero está en otro lugar.

La preocupación tiene sustento. La deuda llegará el próximo año a su nivel más alto desde que existe la medición vigente y Moody’s bajó la calificación soberana en mayo. Pero quedarse ahí sería como destacar que el PIB de este año será el mayor de la historia. Así ocurrirá, pero lo relevante es a qué ritmo crece.

Veamos entonces el ritmo. La medida más amplia de la deuda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, pasó de 28 a 52 por ciento del PIB entre 2006 y 2024. Cada uno de los tres gobiernos de ese periodo le añadió entre siete y ocho puntos. En promedio anual fueron 1.2 puntos con Felipe Calderón, 1.3 con Enrique Peña Nieto y 1.4 con Andrés Manuel López Obrador.

Hacienda estima que el saldo llegará a 55 por ciento al cierre de 2027. Si se cumple, en los tres primeros años de Claudia Sheinbaum el aumento habrá sido de un punto por año, el menor desde 2006. En este siglo, solo con Vicente Fox la deuda bajó como proporción del PIB.

Hay que tomar el dato con cautela, porque para el sexenio actual dos de esos tres años son todavía estimaciones y la cifra de 2024 fue revisada al alza. Con el dato original, el ritmo sería parecido al de Calderón. En cualquier caso, el crecimiento de la deuda no se está acelerando.

El segundo elemento es el nivel. Con la medida del FMI, que permite comparar entre países, México ocupa el lugar 19 entre los 38 miembros de la OCDE, justo a la mitad. Debe menos que Alemania o Polonia y más que Australia o Corea del Sur. En América Latina debe más que Chile o Perú y menos que Brasil o Argentina.

La comparación deja otra lección. Nueve países de la OCDE tienen deudas cercanas o superiores a 100 por ciento del PIB y conservan el grado de inversión. Los tres que no lo tienen, Costa Rica, Colombia y Turquía, deben menos que México. El tamaño de la deuda, por sí solo, no explica la calificación.

Lo que sí distingue a México, y ahí está el foco de preocupación, es lo poco que recauda. Los ingresos públicos equivalen a 24.9 por ciento del PIB, según el FMI. Es decir, de cada 100 pesos que produce la economía, el sector público capta menos de 25. En la OCDE solo Chile y Costa Rica captan menos. Francia capta más del doble.

Por eso el déficit pesa más de lo que parece. El FMI lo estima en 4.2 por ciento del PIB para este año (déficit del gobierno exclusivamente), menor al de Francia, Polonia o Estados Unidos. Pero medido contra lo que el gobierno recauda, equivale a casi 17 por ciento. Dicho de otra forma, por cada 100 pesos que ingresan al sector público hacen falta otros 17 para cubrir el gasto.

En la OCDE solo Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y Hungría tienen un faltante mayor. El déficit francés, más grande frente al PIB, representa 10 por ciento de los ingresos de ese gobierno.

Las calificadoras miran hacia el mismo lado. Cuando Moody’s bajó la nota de México en mayo, puso el acento en la rigidez del gasto, la estrecha base de ingresos y el apoyo continuo a Pemex. Dejó la perspectiva en estable, igual que Fitch. S&P mantiene al país un escalón arriba del mínimo, aunque con perspectiva negativa. La pérdida del grado de inversión no se ve inminente, pero estamos en el último o en los últimos escalones.

Las advertencias son relevantes para el mediano plazo. El pago de intereses de la deuda costará 4 por ciento del PIB en 2027. México Evalúa calcula que, sumado a las pensiones, absorberá 10.3 puntos, más de lo que se destinará en conjunto a educación, salud, Estado de derecho e infraestructura. Son gastos que no se pueden posponer y que crecen cada año. Según la misma organización, el margen que queda después de cubrir lo obligatorio es 78 por ciento menor en términos reales que en 2018.

Las propias proyecciones oficiales anticipan que la deuda seguirá subiendo, hasta 56.4 por ciento del PIB en 2030. Un crecimiento económico menor al previsto, tasas de interés más altas o nuevos apoyos a Pemex empeorarían esa trayectoria.

La diferencia con la opinión dominante es de énfasis más que de fondo. La deuda no crece más rápido que antes ni coloca a México en una posición extrema. El riesgo está en que el Estado recauda poco para lo que ya tiene comprometido, y esa brecha tiende a ampliarse. Es un problema distinto al que suele discutirse y pide soluciones distintas.

Reducir el déficit el próximo año, como propone Hacienda, ayuda, pero no cambia el dato de origen. Sin una base de ingresos más amplia, cada peso adicional de intereses o de pensiones tendrá que salir de la inversión o de más deuda. Mientras la discusión se concentre en el saldo y no en los ingresos, el diagnóstico quedará incompleto.