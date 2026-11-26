El dato de inflación de la primera quincena de noviembre abrió una discusión que parecía improbable hace apenas tres semanas. El INPC subió 0.54 por ciento en la quincena y la tasa anual llegó a 3.96 por ciento, a un paso del techo del intervalo de tolerancia del Banco de México.

Como la cifra llegó después del recorte sorpresivo del 5 de noviembre, que llevó la tasa objetivo a 6.25 por ciento con una votación de tres contra dos, no tardaron en aparecer quienes consideran que el banco central se equivocó y que tendrá que corregir.

Vale la pena ver el dato por dentro antes de sacar conclusiones.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y es la que mejor refleja el efecto de la política monetaria, no subió en la primera quincena del mes. Bajó de 3.82 a 3.68 por ciento anual, su nivel más bajo desde marzo de 2025. El resultado estuvo muy por debajo del consenso de los analistas, que esperaba 3.86 por ciento. En la quincena, el índice subyacente retrocedió 0.10 por ciento.

Los servicios, que han sido el componente más resistente, se ubicaron en 4.17 por ciento, frente a 4.50 por ciento de hace un año. Las mercancías, en 3.16 por ciento, ya están cerca de la meta.

Lo que subió fue la parte no subyacente del índice, que llegó a 4.90 por ciento anual. Dentro de ella, dos productos explican una gran parte. La electricidad aumentó 20.74 por ciento en la quincena y el jitomate 28.95 por ciento. Entre ambos aportaron 0.48 puntos de los 0.54 que subió el índice.

El caso de la electricidad es de calendario. Cada noviembre termina el programa de tarifas de temporada cálida en ciudades del norte y el noroeste del país y el recibo sube. Los energéticos aumentaron 3.69 por ciento en la quincena. Hace un año, en el mismo periodo, subieron 3.59 por ciento. Ahí no hay novedad.

La novedad está en las frutas y verduras, cuya tasa anual llegó a 20.05 por ciento. Se trata de un choque de oferta amplificado por la base de comparación, pues hace un año esos precios caían casi 11 por ciento. Los economistas de Banamex señalaron que el alza quincenal de los agropecuarios fue la mayor para un periodo similar desde 1988.

Una tasa de interés más alta no hace que el jitomate se coseche más rápido ni modifica el calendario de las tarifas eléctricas. Por eso los bancos centrales suelen no reaccionar ante este tipo de choques, siempre que no contaminen al resto de los precios. El comportamiento de la subyacente indica que, hasta ahora al menos, eso no ha ocurrido.

Hay que hacer una salvedad. La baja de la subyacente incluye los primeros tres días del Buen Fin, y las mercancías no alimenticias cayeron 0.46 por ciento en la quincena. Parte de ese descenso puede revertirse en la segunda mitad del mes y habrá que esperar ese dato para confirmar la tendencia.

Si los precios no justifican un alza, ¿de dónde viene entonces la inquietud respecto al comportamiento de la inflación en el futuro inmediato? La respuesta está fuera del INPC.

La Reserva Federal tiene su tasa en un rango de 3.75 a 4.00 por ciento y los mercados dan como muy probable otro incremento en su reunión del 8 y 9 de diciembre. Sus minutas más recientes mostraron que algunos de sus integrantes se inclinan incluso por un ajuste de 50 puntos base. Si la Fed sube un cuarto de punto y Banxico no se mueve, el diferencial entre ambas tasas bajará a 200 puntos base, el más estrecho desde que el banco central mexicano usa la tasa de interés como instrumento.

El peso ya lo resintió. El 18 de noviembre perdió 2.43 por ciento frente al dólar, su peor jornada desde abril de 2025.

Ese es el argumento de fondo del subgobernador Jonathan Heath, quien votó contra el recorte junto con Galia Borja. Heath calificó el diferencial de “peligroso e irresponsable” y advirtió que el compromiso de mantener la tasa por un tiempo prolongado le resta margen al banco para subirla si hiciera falta.

La mayoría de la Junta de Gobierno ve otra cosa. Considera que no hay presiones de demanda, que la economía opera con holgura y que el traspaso del tipo de cambio a los precios será limitado.

Su pronóstico es que la inflación general promedie 3.7 por ciento en el último trimestre del año y converja a 3 por ciento a finales de 2027.

Los analistas, por lo pronto, no anticipan un alza. La Encuesta Citi más reciente muestra que el consenso espera que la tasa se quede en 6.25 por ciento en diciembre y solo una minoría prevé algún movimiento en la primera mitad de 2027. Banamex elevó a 4.0 por ciento su previsión de inflación general para el cierre del año, pero dejó sin cambio la de la subyacente, en 3.7 por ciento.

Hoy se publica el Informe Trimestral de Banxico y será la ocasión para conocer con más detalle cómo evalúa el banco estos riesgos.

El debate relevante, entonces, no es si el jitomate obliga a subir la tasa. Es si un banco central puede seguir un camino distinto al de la Fed sin que el tipo de cambio termine por pasarle la factura a los precios.

Esa respuesta no vendrá del INEGI. Vendrá de Washington y del mercado cambiario.