Tormenta tropical ‘Rachel’ deja 1 muerto y 10 desaparecidos en Ensenada, Baja California

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 12 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el saldo que dejó el paso del huracán Simón.

En Chilpancingo, Guerrero, el huracán ocasionó la muerte de una persona, 20 municipios afectados y severos daños.

En el estado hay 112 viviendas dañadas, además de 150 negocios inundados, 60 autos anegados, así como afectaciones en vialidades y caída de postes y árboles.

Tormenta tropical ‘Rachel’ deja 1 muerto y 10 desaparecidos en Ensenada

El paso de la tormenta tropical Rachel dejó 1 niña muerta y 10 personas desaparecidas en una localidad que pertenece a una zona montañosa de Ensenada, Baja California, informó la gobernadora, Marina del Pilar.

La mandataria agregó que elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército y Protección Civil se trasladan en helicópteros para la búsqueda de las personas que están como no localizadas.

En Lomas de Mendoza, una familia de tres personas están como no localizadas; hay adultos y menores de edad desaparecidos.

La mandataria estatal agregó que se desplegaron más de 14 mil efectivos, por lo que se habilitaron seis refugios temporales que brindan alojamiento, alimentación y atención médica gratuita.

Sheinbaum condena represión contra ciudadanos que protestaron por agua contaminada en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de represión contra ciudadanos que protestaron contra el agua contaminada en Jalisco.

“No estamos de acuerdo con la represión. No estamos de acuerdo tampoco en el uso de violencia en manifestaciones. El gobierno de Jalisco debe explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos contra manifestantes”, fue el llamado que hizo la mandataria.

Sheinbaum aseguró que su gobierno junto con el de Jalisco trabaja en alguna solución para este tema y garantizar que llegue agua potable a los habitantes.

Decenas de personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia; policías antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua para dispersar la protesta.

Huracán Simón: ¿Cuándo impactará a Sinaloa y en qué categoría? Este es el pronóstico de Conagua

Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que el huracán Simón impactará a Mazatlán, Sinaloa el próximo jueves como categoría 1 debido a que continuará debilitándose en las próximas horas.

La Coordinación de Protección Civil (CNPC) informó que se activaron el plan DNIII y el Plan Marina ante el próximo impacto del ciclón.

El SMN detalló que el paso de Simón abarca hasta 7 estados con lluvias récords en distintas entidades.

El saldo que dejó el huracán durante el fin de semana es de una persona muerta en Chilpancingo, se trata de un adulto mayor que falleció tras el colapso de una barda; mientras que hay saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco.

Costo de la canasta básica: Este es el supermercado de Edomex donde está más barata

Profeco también detalló que el costo de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado en la Ciudad de México donde está más barata.

Se trata de Bodega Aurrera Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, que vende la canasta básica en 793.50 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Soriana Híper Coss, en Saltillo, Coahuila, que vende la canasta básica en 807.90 pesos.

Chedraui Selecto Mérida, en Yucatán, ofrece la canasta básica en 817.80

en Yucatán, ofrece la canasta básica en 817.80 La Comer El Olivar, en CDMX, vende la canasta básica en 843.20 pesos.

Walmart Galerías Saltillo, Coahuila, ofrece la canasta básica en 880 pesos.

Precio del diésel: ¿Cuál es la gasolinera de Edomex donde está más barato?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio del diésel es de 26.99 pesos y hay una gasolinera en el Estado de México donde está más barato.

Se trata de Pemex en la carretera federal México-Pachuca kilómetro 42, parcela 114, en Tecámac, Edomex, donde se vende el diésel en 26.89 pesos. Estas son las otras gasolineras con precios bajos: