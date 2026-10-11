Huracán ‘Simón’ deja severos daños en Guerrero: Reportan un muerto y 20 municipios afectados

En algunos municipios de Guerrero se reportaron deslaves por el paso del huracán 'Simón'. (Foto: PC de Guerrero)

El huracán ‘Simón’ provocó fuertes lluvias en 20 municipios de Guerrero, lo que dejó a su paso una persona muerta, dos heridas, 112 viviendas dañadas, además de 150 negocios inundados, 60 autos anegados, así como afectaciones en vialidades y caída de postes y árboles.

El balance estatal incluye bardas caídas, postes de la CFE derribados, deslizamientos de rocas, árboles caídos y socavones.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, actualizado a las 14:00 horas del sábado 10 de octubre, Acapulco tenía la mayor cantidad de daños materiales, con dos lesionados, 20 casas inundadas, 150 negocios afectados y 60 vehículos varados.

¿Cuáles fueron los municipios con más daños por ‘Simón’?

A los municipios con más daños, sigue el municipio de La Unión que reportó 80 casas inundadas, mientras que Chilpancingo reportó una persona fallecida.

En tanto, en Acapulco se reportó una casa colapsada, cuatro dañadas por derrumbe de tierra, seis bardas caídas, 10 postes de luz caídos, seis deslizamintos de rocas, un socavón y 10 árboles derribados.

En La Unión, municipio de la Costa Grande las 80 viviendas inundadas representan la mayor cantidad de casas anegadas en un solo municipio.

En Chilpancingo, además de la persona fallecida, se reportó un árbol caído y un deslizamiento de rocas.

Daños en la zona de la Montaña

Entre los municipios de la región Montaña, Malinaltepec reportó una vivienda colapsada, el desprendimiento de techos de lámina en dos viviendas, daños por derrumbe de tierra en tres sitios y un poste de la CFE caído.

San Luis Acatlán reportó seis árboles derribados, mientras que Cuatepec reportó cinco y Tlacoapa, cuatro deslizamientos de rocas.

En Santa Cruz del Rincón se contabilizaron dos deslizamientos de rocas y dos postes caídos, mientras que Acatepec reportó dos deslizamientos y Atlixtac, uno.

En la región Centro, Eduardo Neri y Leonardo Bravo registraron dos deslizamientos de rocas cada uno; este último municipio también reportó un árbol caído.

En Juan R. Escudero se registró el deslizamiento de rocas y un árbol derribado, mientras que en Tecoanapa hubo un árbol caído.

¿Qué afectaciones dejó el huracán ‘Simón’ en Zihuatanejo?

En Costa Grande, Atoyac y Zihuatanejo reportaron un deslizamiento de rocas cada uno, mientras que Coyuca de Benítez registró un socavón.

En la Costa Chica, el municipio de Ayutla reportó un árbol caído y en Florencio Villarreal, un deslizamiento de rocas.

En la región Norte, Tetipac registró otro deslizamiento de rocas.

La dependencia precisó que las cifras corresponden a un balance preliminar de las afectaciones registradas durante las 48 horas previas a la actualización del sábado, por lo que podrían modificarse conforme avancen las evaluaciones municipales.

Con información de Quadratin.