Huracán ‘Simón’: Nayarit activa la Ley Seca y cierra todas sus playas; estos municipios están en alerta

Las autoridades de Nayarit activaron 171 refugios para atender a la población ante posibles emergencias por el huracán 'Simón'.

El Gobierno de Nayarit anunció que aplicará la Ley Seca en todo el estado a partir de las 00:00 horas de este domingo 11 de octubre, como medida preventiva ante el huracán ‘Simón’.

Además, todas las costas y playas permanecen en bandera negra, por lo que está prohibido ingresar al mar o caminar por la franja de arena.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó en un comunicado que la restricción busca prevenir accidentes y preservar la seguridad de la población ante el fenómeno meteorológico.

Sin embargo, la autoridad estatal no precisa hasta qué hora estará vigente la Ley Seca ni detalla las condiciones aplicables a los establecimientos.

La dependencia también comunicó que todas las playas del estado están clausuradas debido al riesgo que representan las condiciones del mar y de la zona costera.

Nayarit aplicará Ley Seca en todo el estado a partir de las 00:00 horas del domingo 11 de octubre. (Gobierno de Nayarit)

Suspenden actividades en seis municipios de Nayarit y zonas hoteleras

La bandera negra indica que el acceso está restringido, por lo que habitantes y visitantes deben respetar las indicaciones de las autoridades y mantenerse alejados de la franja de arena.

Estas medidas se suman a las disposiciones anunciadas por el gobierno estatal ante el avance de ‘Simón’.

Desde las 16:00 horas de este sábado, únicamente podrán permanecer en operación los establecimientos que presten servicios esenciales, indispensables para la atención de emergencias y la satisfacción de necesidades básicas de la población.

La suspensión de actividades se mantiene en seis municipios de Nayarit que permanecen bajo alerta por la trayectoria del huracán ‘Simón’:

Tepic

Xalisco

Santiago Ixcuintla

Bahía de Banderas

Compostela

San Blas

El gobierno también determinó suspender las actividades en las zonas hoteleras y pidió reducir al mínimo la movilidad, evitando traslados que no sean estrictamente necesarios.

Tepic, Xalisco, Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas, Compostela y San Blas están en alerta por el huracán ‘Simón’. (Gobierno de Nayarit)

Nayarit activa 171 refugios ante el avance del huracán ‘Simón’

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la ciudadanía a permanecer en lugares seguros y evitar acercarse a playas, ríos, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones.

También pidió no intentar cruzar corrientes de agua y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Como parte de las acciones preventivas, Bomberos del Estado y la Policía Estatal realizan recorridos en ríos y arroyos para detectar posibles riesgos y proteger a la población.

El Gobierno de Nayarit pidió a habitantes y visitantes mantenerse informados mediante los canales oficiales y actuar con responsabilidad ante las condiciones meteorológicas.

Las autoridades mantienen la coordinación de las acciones preventivas y anunciaron que se han activado los 171 refugios para atender posibles emergencias derivadas del huracán ‘Simón’.