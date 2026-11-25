Nos confirma el INEGI el gran desempeño de la economía durante el tercer trimestre. El PIB creció 3.3% contra el mismo periodo de 2025, que parece ser el piso, después de una caída continua desde inicios de 2023. Justo por eso, y porque al cierre del año pasado hubo también un resultado excepcional, no se puede esperar que tengamos una cifra parecida durante el trimestre en curso.

En términos anuales, el crecimiento en este año está en 1.9%, y por eso muchos especialistas siguen esperando que el año cierre en 1.8, aunque algunos esperan que se alcance el dos. En mi caso, la preocupación es que el crecimiento está muy concentrado. Algunas actividades han tenido muy buen comportamiento, pero la mayoría no. Por esa razón, hay una desconexión entre crecimiento y empleo, que tal vez hoy se pueda revisar con la publicación de la ENOE. Por ejemplo, mientras la economía crece a buen ritmo, el turismo se sigue cayendo, y con él, miles de empleos. Algo parecido ocurre al interior de manufacturas, donde dicen que crece el valor agregado en refinación, sin movimiento en empleo; lo mismo ocurre en equipo electrónico, con poco efecto, y la industria automotriz no logra recuperar el ritmo, y lleva cerca de 100 mil empleos desaparecidos.

El caso más notable de este crecimiento desigual es el comercio al mayoreo, que responde mucho al comercio exterior. Como usted sabe, las exportaciones de equipo electrónico han crecido como espuma: pasaron de 53 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025 a 163 mil millones en este año. Ese crecimiento de más de 200% en exportaciones casi no mueve la producción, que ha crecido 4%, pero sí se nota en el comercio al mayoreo, que explica casi la mitad de todo el crecimiento de la economía durante estos primeros nueve meses del año.

Se me ocurrió revisar si este comportamiento desigual es algo frecuente, y encuentro que hay un cambio notable entre lo ocurrido en los últimos ocho años contra lo que pasaba anteriormente. Efectivamente tenemos ahora un crecimiento concentrado en algunas actividades. Los detalles no los puedo incluir aquí, pero lo haré en macario.substack.com. Sí puedo adelantarle que la variabilidad entre sectores se ha duplicado bajo los gobiernos actuales, lo que implica que, aunque las cifras macro se vean bien, para muchos ese crecimiento no se refleja en la vida diaria.

Específicamente el comercio durante este año ha concentrado más de la mitad del crecimiento, algo que sólo había ocurrido en 2001 (justo al inicio de la recesión dot com), y en 2019, como resultado de la caída de la economía producida por la cancelación de la construcción del aeropuerto. No son momentos ejemplares.

Este crecimiento desigual implica que, aunque la economía ha crecido 1.1% promedio desde 2018, minería y electricidad se han contraído (gracias a la voluntad estatista de estos gobiernos). Construcción y manufacturas no llegan al crecimiento promedio. Los servicios van mejor, pero no todos: educación no crece y turismo se contrae. Salud supera al promedio, también gracias a la destrucción de la salud pública impulsada desde el gobierno.

En cambio, hay un crecimiento extraordinario en los “servicios profesionales”, de casi 5% anual, de 3% en “servicios de esparcimiento”, de casi 4% en telecomunicaciones y 2.5% en el comercio.

Como le decía, es de esperar que este cuarto trimestre no sea tan bueno, y entonces será hasta el inicio de 2027 cuando podremos saber si efectivamente se tocó piso hace un año, o si lo que estamos viendo ahora es un rebote afortunado, que aprovechó la baja comparación, pero especialmente el auge de los centros de datos en Estados Unidos. No deje de atender lo que ocurre con ese mercado.