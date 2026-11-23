En la conmemoración del inicio de la Revolución, la señora Sheinbaum pronunció un discurso perfectamente alineado con lo que ellos llaman “cuarta transformación”: mitos, mentiras, medias verdades, pero especialmente amenazas.

El mito de la Revolución ahora inicia con un fraude electoral a Madero, algo totalmente absurdo, pero que le permite a Sheinbaum conectar ese episodio con su mito del fraude de 2006, equiparar la transición democrática con el porfiriato, y acusar a los gobiernos de los sexenios previos a su llegada de fomentar la desigualdad, promover la corrupción y sostenerse en el fraude. De ahí afirma: “Nada puede esperarse de quienes hicieron de la corrupción su modo de vida… nada puede esperarse de quienes usan la palabra para la calumnia”. Pues sí, exactamente así es su movimiento.

Afirmó que hay fuerzas oscuras que han intentado debilitar a su gobierno, pero han fracasado y lo seguirán haciendo. Sostiene que es de ahí de donde vienen las acusaciones que anticipan un fraude electoral en 2027, porque, dice “les estorba nuestra honestidad”. Caray.

Parafraseando a Mussolini, dijo con claridad: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Aquél usó la palabra “Estado”, pero es lo mismo. Son entelequias, entidades imaginarias que lo único que significan es: con nosotros o con nuestros enemigos. El fascismo, pues, sin endulzantes.

Prácticamente al mismo tiempo que Sheinbaum hablaba en el Zócalo, en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local Diana Sánchez Barrios atacó verbal y físicamente a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y los golpeadores de la diputada y líder de ambulantes hicieron lo propio con trabajadores de la alcaldía a las afueras del Congreso. Para que las palabras presidenciales no caigan en el vacío, supongo.

Poco después, Donald Trump hizo público lo platicado con Sheinbaum en la breve reunión que tuvieron en Shenzhen. Dijo que México y Estados Unidos están cerca de un acuerdo comercial, sólo falta que desaparezcan el superávit de México y los cárteles. Lo primero es imposible, pero lo segundo tuvo un nuevo episodio por la noche. Con la intervención de la Fuerza de Trabajo Conjunta Interagencias del Comando Norte de Estados Unidos, los militares mexicanos detuvieron a El Chapo Isidro en un operativo que puso a Guasave (y luego a otras ciudades de Sinaloa y Sonora) en escenario de guerra.

Desde su creación, el 16 de enero, esa Fuerza de Trabajo ha estado detrás de lo que algunos creen que es un cambio de dirección en los gobiernos del movimiento. A diferencia de su antecesor, la señora Sheinbaum no dará abrazos, sino balazos. La solicitud de extradición de los Diez de Sinaloa, el operativo que terminó en la muerte de El Mencho, los diversos golpes al CJNG, la inhabilitación del laboratorio en Chihuahua, y ahora la detención de El Chapo Isidro efectivamente son un cambio, pero encabezado por el ejército estadounidense, con la colaboración del mexicano. El comportamiento de Sheinbaum en todos esos eventos confirma su aislamiento. Nunca está enterada, ni se le pide su opinión. Tal vez por eso insiste tanto en la soberanía.

Las verdades a medias de su discurso fueron las referencias a lo único que puede considerarse positivo en los ocho años de gobierno que llevan: mayores ingresos para trabajadores (vía salario mínimo) y receptores de apoyos. Esos ingresos se están pagando con menos empleo formal, precios más elevados (especialmente para los grupos cuyo ingreso ha crecido), y deuda pública que ya está al borde de lo manejable. Los ingresos son ciertos, su permanencia no lo es. Ya vivimos exactamente eso en los años 70, y lo pagamos en la década siguiente. Ocurrirá lo mismo.

Es un Estado hueco: el poder coercitivo lo dirige el Comando Norte; el poder económico ha alcanzado su límite; la legitimidad la terminó de borrar el affaire Taddei, en boca de Sheinbaum por más de dos semanas. Fue todo.