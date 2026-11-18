Le decía hace una semana que me parecía inexplicable la decisión de Sheinbaum de dedicar sus mañaneras a convencernos de que Taddei no tiene nada que ver con Morena, sino que es parte de una cadena de corrupción en los órganos electorales. En el camino, ha extendido esa acusación hasta llegar a la fundación del IFE, hace ya 30 años. Quienes encuentran sentido a esta decisión afirman que es un plan para destruir por completo al INE y tomar control directo de las elecciones.

Es posible, pero precisamente eso es lo que veía yo inexplicable, en tanto ya tenía Morena el control del INE y del Tribunal, ya normalizó campañas adelantadas y la ausencia de monitoreo, y en estos días tratará de hacer lo mismo con la sobrerrepresentación. No habrá resistencia al interior y no tendría que preocuparse por la opinión pública, que poco atiende estos temas, si no fuese precisamente por haberlo convertido en el centro de las mañaneras.

El intento de regresar a un régimen autoritario, con todo el poder concentrado en la presidencia, requería la destrucción de cualquier autonomía: electoral, judicial, monetaria, y están a pocos días de lograrlo. Falta un solo reemplazo en el Banco de México, para diciembre, y no necesitaban complicarse la vida en lo electoral. En la superficie, habremos regresado al México de los 70. En el fondo, no será así.

Superficialmente, le digo, se parecerá mucho: el Poder Judicial subordinado, lo mismo que el Banco de México; ningún organismo autónomo que revise la transparencia, la política social o la energética; elecciones controladas; todo en manos de la presidencia. Pero ya usted percibe que debajo, las cosas son muy diferentes a aquellos años.

El portentoso edificio que fue el PRI no guarda comparación alguna con el mazacote actual. Aquel se creó desde el Estado, como mecanismo de distribución, pero también como instrumento de intermediación. Se repartían cotos de poder al mismo tiempo que se administraban los conflictos entre grupos cuyas demandas se procesaban para reducir tensiones. Por eso, era profundamente incluyente.

Creado por militares, el eje fundamental era la disciplina, que incluso sirvió para desmantelar el edificio a fines del siglo (y para las reformas definitivas, las del Pacto por México, después traicionadas con la migración a Morena de empresarios compadres y sindicatos). Aunque el lubricante del sistema fue siempre la corrupción (un sistema corrupto y corruptor, lo llamé hace años), se administraba para evitar debilitar la disciplina o incrementar los conflictos entre grupos. Finalmente, el sistema fue capaz de atraer abundante talento.

Nada de lo anterior ocurre en el movimiento actual. Lo hemos dicho muchas veces: es un movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente, y por ello de breve vida. Ya también lo hemos comentado en muchas ocasiones. Lo nuevo es la evidencia que Taddei y el INE nos brindan para confirmar la hipótesis: excluyeron a la oposición, fueron incapaces de mantener la disciplina interna, se atascaron de corrupción y su ataque actual reitera su incompetencia.

Como decía al inicio, en esto último no parece haber consenso. Varios colegas ven una estrategia en estos ataques, que llevaría a terminar definitivamente con los órganos electorales, recuperar la reforma que no pudieron sacar por falta de apoyo de su coalición (PT y Verde), y con ello eternizarse en el poder. Documentan su postura con el descrédito creciente del INE, pero es justamente eso lo que yo creo que es un error. Con el INE capturado, y no evidenciado, podían robarse la elección sin aparentarlo demasiado. Ahora, incluso sin robar, ya no será creíble el resultado.

Y esto nos permite regresar a otra diferencia con el viejo régimen. La concentración de poder, ¿tiene un solo centro? ¿Hay una piedra angular? ¿O se trata de un arco partido?