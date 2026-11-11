Octubre es el mes de mayor nivel de asegurados en el IMSS de cada año. En este 2026, se reportaron poco más de 23 millones de puestos de trabajo. Quitando a quienes trabajan para plataformas, que es una forma reciente de aseguramiento, la cifra queda ligeramente por debajo de 22 millones 900 mil. Sin embargo, casi medio millón de ellos son afiliados voluntarios, una figura que existe apenas desde 2022, pero que tiene un gran crecimiento. De los datos desagregados del IMSS, se puede localizar a quienes están asegurados, pero dicen no tener patrón, la mayoría de los cuales son esos “afiliados voluntarios”, que para octubre representan 540 mil “puestos de trabajo”.

Dependiendo de cuál cifra usemos, el panorama es muy distinto. Con los puestos de trabajo tradicionales (es decir, sin incluir plataformas), el empleo ha crecido en 220 mil personas desde octubre de 2025, o 240 mil desde octubre de 2024. Si quitamos a quienes no tienen patrón (es decir, los afiliados voluntarios), el empleo creado en el último año es de 86 mil puestos, o poco más de 17 mil desde octubre de 2024.

En términos de crecimiento, los puestos de trabajo tradicionales han crecido 1% en el último año, o 0.6% promedio en los últimos dos, pero si quitamos a los voluntarios, el crecimiento se reduce a 0.4% desde octubre de 2025, y prácticamente a cero desde octubre de 2024.

Ya habíamos comentado que el crecimiento económico no tenía un reflejo en el empleo, lo que no es imposible, pero sí debería ayudarnos a tomar con un grano de sal los datos del PIB. Por otra parte, esto también debería considerarse para la discusión del incremento al salario mínimo para 2027. Todo indica que desde 2023 los incrementos ya tienen un costo en la generación de empleo, como también hemos comentado desde hace tiempo. Los expertos nos dirán.

Otro elemento a considerar es el desplome de la industria automotriz. Sin duda, es reflejo de las grandes transformaciones que sufre la industria global, pero los datos de producción de vehículos ligeros (autos y camionetas) de los últimos dos meses son preocupantes. En septiembre, la producción cayó en 15%, y ahora, en octubre, se ha profundizado a 17.7%. Por el impacto que tiene esta industria en muchas ramas de manufactura, sería lógico pensar que el dato de actividad industrial, que se publica hoy, no será tan bueno como en los meses anteriores. Sin embargo, las ventas de estos vehículos en México siguen creciendo, reflejando una mayor penetración de la producción china.

Como usted sabe, para ese país es fundamental mantener trabajando a su población, incluso a costa de perder en las ventas. Por eso los autos chinos son tan baratos, aunque ellos insistirán en que se debe a una mayor productividad. Así fueron desplazando competencia en todo tipo de industrias en los últimos 25 años, utilizando los ahorros (forzados) de su población y un endeudamiento creciente. Este es un tema que merece atención, pero no es lo relevante en este momento.

Lo que importa es no perder de vista que la economía mexicana está ofreciendo información muy confusa: explosión de exportaciones de electrónicos, derrumbe de la producción automotriz, crecimiento localizado en sectores poco claros, empleo totalmente estancado (que no lo parece por la afiliación voluntaria) y ahora un incremento en la inflación. No es fácil extraer conclusiones de todo esto, por lo que sería conveniente una revisión profunda de los diferentes mercados: qué tanto de lo electrónico es reetiquetado, cuánto empleo realmente se crea y cuál es el costo de los autos chinos importados en el empleo manufacturero, son el tipo de preguntas que habría que hacer pronto. No vaya a ser que tengamos estimaciones optimistas para 2027 que no se cumplan, en un entorno políticamente muy complejo, tanto en México como en nuestro principal socio. Es sugerencia.