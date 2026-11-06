La derrota masiva de Trump en las elecciones intermedias se analiza en redes y medios haciendo uso de una simplificación que ya no sólo no es útil, sino costosa. Por tantos años se dividió al mundo en izquierda y derecha que muchos se convencieron de que ese simple binomio podría explicar cualquier forma política, en cualquier momento. No es así, y al hacerlo, dejamos de entender lo que ocurre para inventarnos cuentos que nos hacen entender aún menos. Creo que conviene revisar eso, y le quiero proponer una visión un poco más compleja, pero no mucho, que me parece que puede ser de utilidad. Lo haré en estas colaboraciones de los viernes durante las siguientes semanas.

De forma natural, los seres humanos nos imaginamos parte de un grupo, que evolucionó de una banda a un clan a una tribu. La conciencia individual no es algo natural, y su aparición, en apenas un par de lugares, tiene un carácter histórico. En Europa, fue resultado del cristianismo, tanto por la idea de que todos son iguales frente a dios como por el “programa familiar” de la Iglesia, que buscó explícitamente debilitar a las grandes familias que habían controlado el Imperio Romano, al que la Iglesia sustituía. En el otro gran monoteísmo, el islam, no hubo este segundo elemento, de forma que los clanes y tribus se mantienen hasta hoy, y son parcialmente causa de que, en buena parte del mundo musulmán, tampoco se haya podido incorporar a las mujeres (Alice Evans).

El auge del individualismo, todavía bajo control eclesiástico, ocurre entre los siglos XIII y XV. Sin embargo, la aparición de la imprenta desata fuerzas que la Iglesia no puede controlar, que culminan en la Reforma. Conviene mencionar que los líderes del proceso (Lutero, Calvino) son personas autoritarias, de fuerte carácter, que en otro momento habrían sido catalogados de energúmenos.

Este gran cambio de tecnología comunicacional, de la palabra escrita a la impresa, provoca una alteración profunda de las sociedades, que van a encontrar un nuevo estado estable, adaptado a la imprenta, con la Ilustración. Pero esa nueva estabilidad ha perdido la referencia divina. Tanto dios como la iglesia significan cosas diferentes para distintas regiones.

En el siglo XVIII tenemos una nueva transformación tecnológica: la aparición de los periódicos y los cafés, que implican la discusión pública de eventos contemporáneos, cercanos y lejanos, y con ellos, de nuevas ideas. La alteración se desata con el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. El resultado más espectacular de esta alteración es la Revolución Francesa, que no sólo derrumba la monarquía, sino que construye una sociedad centrada en la razón, y no en la religión. Aunque ese periodo dura poco, es señal clara de lo que viene.

Como se sabe, la víspera de la Revolución fue la convocatoria a la Asamblea Nacional, donde nobleza y clero se sentaron a la derecha, y los comunes a la izquierda. Desde entonces, queremos interpretar la realidad en ese eje, que significa cosas diferentes en distintos momentos, o de plano no significa nada. Hace casi cien años, Albert Thibaudet, crítico literario, cayó en cuenta de que las nuevas ideas entraban siempre por la izquierda, y que nadie quería reconocerse como derecha: así ocurrió con el ascenso de trabajadores y sindicatos, que ocuparon ese espacio desplazando a los liberales a la derecha, por ejemplo.

Dividir al mundo en dos opciones simplifica de más, y facilita la polarización. Tratar de entender la realidad en toda su complejidad es imposible. Le propongo que dejemos atrás esa división bipolar, simplemente pensando en tres dimensiones. Verá que eso ayuda, como espero poder mostrarlo en las próximas semanas.