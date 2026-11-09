Rumbo a la elección de 2027, Morena tenía todo listo: el control del Consejo General del INE, a los magistrados del TEPJF e incluso a una Corte sumisa, si bien fuera de los temas electorales. De pronto, filtraciones mediáticas evidenciaron a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. A la concentración de poder y al trato despótico que ya conocíamos se sumó la corrupción, de acuerdo con videos y audios. La presión pública llevó a su renuncia hace un par de semanas.

De manera inexplicable, Sheinbaum ha dedicado esas dos semanas a tratar de cargar la culpabilidad que ya achaca a Taddei a todo el mundo, excepto a su propio movimiento. Lo más razonable hubiera sido “instruir” a la fiscalía a aplicar todo el peso de la ley, como dicen siempre, y alejarse del tema. Optó por seguir cavando, y con enjundia.

Horacio Vives ha publicado un texto en Letras Libres en el que documenta muy bien la historia del IFE y el INE, dejando muy claro el constante ataque de López Obrador a esa institución: desde el bloqueo a consejeros en 2003, el mito del fraude de 2006, la contrarreforma de 2007 y, ya en la presidencia, el ataque definitivo, que tocó a Sheinbaum hacer realidad. Precisamente por eso, la defensa de Taddei, o el intento de cargar la culpa a otros, no tiene ningún sentido.

Lo que ha logrado Sheinbaum con esto ha sido enterar a todos los mexicanos de que el órgano electoral no es confiable, y no lo es desde que Taddei tomó posesión, lo que implica que su misma presidencia carece de legitimidad democrática. Es decir, en estas dos semanas hemos sido testigos de un suicidio político.

Si bien era claro para los enterados que las elecciones de 2027 ya no serían plenamente democráticas, y algo se había diseminado popularmente, en estas dos semanas todos se han enterado del fin de la democracia en México. Varios colegas han insistido en que debe elegirse con cuidado a quien ocupará la presidencia del INE, pero creo que eso ya no tiene utilidad alguna. Todo el sistema ha sido puesto en duda, desde la Presidencia de la República, en transmisiones nacionales, durante dos semanas. Apenas una reforma integral, incluyendo el reemplazo total del Consejo General de INE y el TEPJF, podría limpiar el panorama. A siete meses de la elección, parece imposible.

La democracia sólo sirve para resolver pacíficamente las naturales diferencias entre grupos de la población. Se puede gobernar sin ella, pero a costa de utilizar un sistema de premios (económicos) y castigos (coercitivos), como ocurre en los países autoritarios. El Estado hueco de México no tiene ya ni los recursos económicos ni la fuerza para hacer eso. Las dádivas ya están descontadas, y no hay cómo ampliarlas; la fuerza pública no controla nada, y las Fuerzas Armadas están dedicadas al turismo, que por alguna razón se está viniendo abajo.

Al cerrar la puerta a la resolución pacífica de diferencias y no contar con los medios para gobernar autoritariamente, lo que queda es el caos. Esta columna había sugerido que ese sería el camino después de las elecciones de 2027, pero la señora Sheinbaum ha decidido adelantar las fechas. Por eso me parece inexplicable su comportamiento.

Algunos dicen que trata de defender al patriarca, pero no me queda claro cómo. Otros creen que quiere disminuir el costo político mediante la detención de exconsejeros y exfuncionarios. Tal vez eso haya pensado, pero el resultado es otro. A lo mejor ya se creyó que representa al pueblo entero. Alguien más pensó eso la semana pasada, y exigió que los ciudadanos votaran como si estuviese él en la boleta. Así le fue. Así le está yendo también a ella, pero demasiado pronto.