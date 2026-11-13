Tres vértices

Creo que la simplificación binaria confunde más de lo que ayuda. Me parece que sería mejor entender a las sociedades partiendo de las fuentes del poder, alrededor de las cuales se conforman grupos que viven de ellas. Hay sólo tres fuentes de poder, siguiendo a Russell: el poder coercitivo, que agrupa a los gobernantes; el persuasivo, en donde están los que inventan historias, como los clérigos o, en los últimos dos siglos, los intelectuales, y el económico, en donde están los emprendedores.

El primer grupo favorece la existencia del orden, mientras que el segundo promueve la igualdad y el tercero privilegia la libertad. Hablamos de igualdad y libertad individuales. Esa igualdad individual (paso indispensable para pensar en la libertad individual) es parcialmente un producto histórico del cristianismo europeo. Fue promovida por la Iglesia sin imaginar que se convertiría en su verdugo. Conviene comparar con lo que Graeber y Wengrow, en El amanecer de todo, califican de igualdad, que no ocurre entre individuos, sino entre clanes. Nada que ver con lo que consideramos igualdad en los últimos dos siglos.

Cuando Bobbio, frente al fin de la historia, argumenta que izquierda y derecha discuten igualdad y libertad, menosprecia el tercer vértice, refiriéndose sólo al autoritarismo sin identificar al orden como un elemento valioso para la sociedad. Pero se trata de algo fundamental para entender izquierda y derecha. Me refiero a las que de verdad existen.

Más allá de los cuentos de los intelectuales, la izquierda en el poder busca construir un orden “igualitario”, en el que todos quedan subordinados a la vanguardia iluminada, que son esos mismos intelectuales (bueno, los que sobreviven). Al final, no se diferencian de las derechas centradas en el orden, salvo en que estas apelan a cierta recuperación religiosa y la guía del hombre fuerte.

Las sociedades que nacen en Europa entre el siglo XIII y el XVIII, y que son copiadas después en todo el planeta, se construyen alrededor de esos tres vértices: orden, igualdad y libertad (individuales). Esa es una gran diferencia con sociedades de otras partes del mundo, en donde la base sigue siendo de grupos, como las familias en América Latina, las tribus en países árabes, las castas en India o clanes en China. Por esa razón hay que tener todavía más cuidado cuando se habla de izquierda o derecha en esos lugares.

Ahora bien, los equilibrios entre los vértices dependen esencialmente de la tecnología comunicacional. Cuando los libros y la palabra impresa se vuelven importantes y accesibles para muchos, la discusión se amplía, pero todavía con cierta lentitud. De esa discusión surge la Independencia de Estados Unidos, un evento que todavía pertenece a la Ilustración. La llegada de los periódicos y los cafés agiliza notablemente esa discusión, que además toca temas “en tiempo real”, provocando debates mucho más encendidos entre grupos más amplios: la Revolución.

En la segunda mitad del siglo XIX, esos mismos periódicos se convierten en el estabilizador social, construyendo narrativas para liberales y conservadores, pero también para el creciente movimiento obrero. La nueva desestabilización ocurre con la llegada de los medios masivos, que agregan a la letra impresa imágenes y sonidos. Cine y radio construirán mercados masivos, para los que la información tiene que ser más sencilla, dando como resultado contingentes fácilmente manipulables por hábiles comunicadores. Lenin, Stalin, Mussolini y Hitler son producto de esa masificación.

Esos líderes son clasificados como izquierda y derecha, pero claramente ninguno de ellos tuvo interés alguno en la libertad. Los primeros dos usaron la igualdad como cebo para masas que rápidamente fueron metidas al orden; los otros dos usaron la amenaza del comunismo para conseguir recursos de empresarios que financiaran su acceso al poder y la imposición, también, del orden. Son regímenes totalitarios que deben ser entendidos así, y no bajo los cuentos de izquierda y derecha que apelan a cierta superioridad moral. Nunca hubo tal.