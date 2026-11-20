Hemos dicho que tanto la izquierda como la derecha construyen sociedades autoritarias, pero en la discusión pública, se argumenta como si la izquierda estuviese preocupada por la igualdad y la derecha por la “libertad empresarial”. Al hacerlo, se crea un falso enfrentamiento entre los defensores de los obreros y los del capital. Los primeros jamás buscaron defender a los obreros, sino usarlos para encaramarse en ellos; los segundos nunca siquiera hablaron de libertad empresarial: su tema fue siempre el orden.

Sin embargo, la construcción política centrada en la libertad es la que permite la disputa entre orden e igualdad. Es la democracia cristiana versus la social democracia, conservadores contra laboristas, republicanos contra demócratas. En todos los casos se parte del supuesto de las libertades básicas, individuales, y desde ese paraguas se debaten las proporciones de orden e igualdad.

Pero eso no fue lo que la mayoría de los intelectuales promovió durante la época de estabilización de la tecnología comunicacional, con el ascenso de la televisión. Para ellos, la frontera entre la socialdemocracia y la izquierda autoritaria era porosa o inexistente. Y para descalificar, acusaban a la derecha de oligárquica o plutocrática. Porque esos intelectuales buscaban convertirse en la vanguardia iluminada, en los dirigentes de esa clase obrera que tan sólo les servía como carne de cañón, a la que siempre vieron con paternalismo. Por eso “concientizaban”.

En 1979, el empleo industrial en Estados Unidos alcanza su máximo. Desde entonces, se va reduciendo. Lo mismo ocurre en Europa, con sus naturales diferencias. El “sujeto de la historia” empezó a desaparecer, mientras los empleados de servicios jamás pudieron reemplazar a los obreros y sólo en el sector público pudieron sindicalizarse, convirtiéndose en los rentistas de hoy.

Ya antes, las movilizaciones obreras habían tomado un camino distinto al que se promovía en las universidades, como fue claro en el 68 francés. La izquierda académica enfrentaba un dilema: el “sujeto de la historia” no compartía sus preocupaciones de raza o género. Los movimientos civiles por la integración, el feminismo o los grupos homosexuales, ciertamente asociados a las libertades, chocaban con quienes estaban en el polo de la igualdad.

Las crisis económicas de los 70 convirtieron a la inflación en el problema más serio de las economías desarrolladas, y eso provocó que el consenso de posguerra, centrado en la libertad, como decíamos, se inclinara hacia la derecha: Thatcher, Reagan, Kohl, Juan Pablo II. El derrumbe del movimiento obrero y la normalización de los movimientos civiles dejaron a las izquierdas sin argumentos. Se refugiaron en la academia, en donde encontraron un nuevo discurso.

Ahora el enemigo no sería la libertad, ni centrarían sus esperanzas en la igualdad. Ahora se trataba de convertir al “orden” en “opresión”. En eso les sería instrumental Foucault, pero no sería su única fuente. Paulatinamente, se desarrolló la Teoría Crítica de Raza (en donde “crítica” tiene el sentido de la Escuela de Frankfurt, vía Bell y Crenshaw), los Estudios de Género y el Anticolonialismo, que encontraron su momento de éxito con la nueva transformación tecnológica.

Aunque el primer momento interactivo ocurre con Big Brother en 1999, y las primeras redes sociales aparecen en ese momento, no es sino hasta 2006, con la llegada de las redes sociales actuales, y hasta 2007, con la aparición del teléfono inteligente, que el mundo tiene una nueva tecnología comunicacional. La Gran Recesión, 2008-2009, es el detonante.

Los académicos se lanzan al ruedo político con sus nuevas ideas. Ya no se trata de defender obreros, sino minorías abusadas: por su color de piel, por su género u orientación sexual, o porque fueron colonizados. Aprovechando la incertidumbre financiera, aparecen movimientos como Occupy Wall Street y el 15-M, etc. que empiezan descalificando a los financieros, pero muy pronto identifican un mejor enemigo: el hombre blanco viejo, responsable del abuso de las minorías. Es la historia de los últimos 15 años, como veremos.