(VIDEO) Hallan 18 autos de lujo en sótano en Sonora; 17 tienen reporte de robo en EU

Hallan 18 autos de lujo en Sonora; 17 tienen reporte de robo en EU. (Sonora)

¿Cómo pasaron por la frontera? La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora aseguró 18 vehículos en el sótano de una zona turística exclusiva.

Luego del cateo, las autoridades identificaron que una unidad contaba con blindaje y en su interior localizaron presunta droga. Además, confirmaron que 17 de los 18 autos cuentan con reporte de robo en Estados Unidos.

La diligencia en la zona residencial exclusiva forma parte de una investigación por la desaparición de dos personas; una de ellas se desempeñaba como jefe de mantenimiento del lugar. Las autoridades no sugieren que alguno de los desaparecidos sea propietario de los vehículos.

“Las 18 unidades fueron localizadas en el sótano del complejo turístico, lugar donde una de las personas reportadas como desaparecidas se desempeña como jefe de mantenimiento.”

¿En qué estados fueron robados los vehículos encontrados en Sonora?

De acuerdo con el cruce de información con autoridades estadounidenses, los 17 vehículos con reporte de robo fueron sustraídos entre 2021 y 2025 en diferentes estados: California, Arizona y Nevada.

Las marcas de los automóviles asegurados son Ford, Chevrolet, Hyundai, Cadillac, Land Rover, Chrysler, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Buick, Audi y Jeep.

Entre los modelos se encuentran una Ford Bronco modelo 2025, una Cadillac Escalade modelo 2023, una Toyota Grand Highlander modelo 2024 y una Chevrolet Silverado modelo 2022. Asimismo, un Jeep Wagoneer modelo 2022 fue identificado mediante el número de serie localizado en el tanque de gasolina.

“Los vehículos y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público. Las unidades fueron trasladadas de Puerto Peñasco a Sonoyta”, informó la dependencia.

El precio de los vehículos va desde los 250 mil pesos hasta el millón y medio de pesos en el mercado nacional, aunque por las modificaciones, como el blindaje, el precio podría incrementar significativamente en comparación con los datos disponibles con distribuidores oficiales.

La dependencia no aclaró si los vehículos podrían regresar a su lugar de origen o si estarían vinculados con algún hecho violento registrado en el país.

Investigación también se vincula con doble homicidio en el bulevar Benito Juárez

La investigación sobre la desaparición de dos personas estaría vinculada con el asesinato de dos jóvenes de 27 años en el bulevar Benito Juárez, en Puerto Peñasco, Sonora, el 4 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Pedro Ángel ‘N’ e Iván Antonio ‘N’; este último fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero por la gravedad de la herida de arma de fuego falleció.