“Tiene muchas ganas de que Morena y la 4T gobiernen Chihuhua pero se les ha olvidado que los chihuahuenses estamos a favor de la vida", afirmó Campos. (Cuartoscuro).

Mary Campos, gobernadora de Chihuhua, respondió a la demanda por daño moral que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, presentó en su contra.

La panista afirmó que Montiel está asustada. “Está muy asustada, ella quiere a Chihuahua desde 2026 tengo entendido”, dijo Campos.

Agregó que Montiel llegó a Chihuahua en 2012 a tratar de impulsar agenda y que ha estado cada año en la entidad.

“Tiene muchas ganas de que Morena y la 4T gobiernen Chihuhua pero se les ha olvidado que los chihuahuenses estamos a favor de la vida, de la familia, de la libertad, y que vamos a seguir cuidando nuestro estado para que las familias puedan vivir, crecer y trabajar en paz”, sentenció Mary Campos.

Agregó que la demanda procederá en algún momento y que no tiene ningún problema con enfrentar el proceso judicial.

Fue a finales de octubre cuando la dirigente nacional de Morena anunició que comenzaría acciones legales en contra de Campos, luedo de que esta afirmara que tenía vínculos con el crimen organizado.

Montiel dijo que las demandas serían por daño moral, calumnias y violencia política en razón de género.

Explicó que los procedimientos serán atendidos por representantes jurídicos y que evitará continuar la confrontación pública mientras las autoridades competentes resuelven las denuncias.

“Hasta que la autoridad responsable emita su resolutivo, sus sentencias, hablaremos nuevamente del tema”, indicó.

Agregó que Campos ha realizado declaraciones en las que anticipa el triunfo del PAN y manifiesta su intención de impedir que Morena llegue al gobierno estatal, lo que, a su juicio, podría constituir una violación a la legislación electoral.

“Ella está realizando actos anticipados, no de precampaña, de campaña, porque ya dijo que su candidato es el que va a ganar, con nombre y apellido”, señaló.

A esta polémica de Maru Campos, se suma la de la participación de agentes de la DEA en un operativo en territorio nacional.