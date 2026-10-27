Ariadna Montiel denunciará a Maru Campos por presuntos delitos electorales y daño moral

La presidenta de Morena atribuyó la reciente gira de medios de Campos Galván a una crisis política interna del PAN en Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntas irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género, luego de las declaraciones que realizó la mandataria estatal durante una serie de entrevistas en medios nacionales.

En conferencia de prensa, Montiel informó que Morena acompañará la denuncia electoral presentada por Cruz Pérez Cuéllar, a quien identificó como coordinador del movimiento en Chihuahua, al considerar que la gobernadora ha intervenido indebidamente en la contienda política al promover públicamente a un aspirante de su partido.

“Vamos a apoyar a nuestro coordinador, al compañero Cruz Pérez Cuéllar, la denuncia electoral que presentó, porque, como ustedes han visto, la gobernadora está instalada en jefa de campaña”, afirmó.

¿Por qué Morena denunciará a Maru Campos?

La dirigente morenista sostuvo que Campos Galván ha realizado declaraciones en las que anticipa el triunfo del PAN y manifiesta su intención de impedir que Morena llegue al gobierno estatal, lo que, a su juicio, podría constituir una violación a la legislación electoral.

“Ella está realizando actos anticipados, no de precampaña, de campaña, porque ya dijo que su candidato es el que va a ganar, con nombre y apellido”, señaló.

Montiel consideró que la mandataria estatal debe mantener una actuación institucional y abstenerse de intervenir en los procesos electorales desde su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

“Se le olvida que es gobernadora del estado de Chihuahua y por ello presentaremos denuncias de carácter electoral, acompañando a nuestro coordinador, Cruz Pérez Cuéllar”, puntualizó.

Además de las acciones en materia electoral, anunció que recurrirá a las instancias legales correspondientes por los señalamientos que Campos Galván realizó en su contra durante entrevistas con medios de comunicación.

“Por otro lado, presentaremos una denuncia por daño moral y por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales”, expresó.

Explicó que los procedimientos serán atendidos por representantes jurídicos y que evitará continuar la confrontación pública mientras las autoridades competentes resuelven las denuncias.

“Hasta que la autoridad responsable emita su resolutivo, sus sentencias, hablaremos nuevamente del tema”, indicó.

Montiel señala crisis política al interior del PAN

La presidenta de Morena atribuyó la reciente gira de medios de Campos Galván a una crisis política interna del PAN en Chihuahua, relacionada con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y las diferencias sobre las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Según Montiel, sectores del panismo consideran que la actuación de la gobernadora contra su exfiscal tuvo motivaciones políticas para impedir su participación como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Como parte de sus argumentos, citó una carta difundida por Jáuregui, en la que el exfuncionario cuestionó el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines electorales.

“Usar fiscalías y titulares para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, leyó Montiel durante la conferencia.

La dirigente sostuvo que Campos Galván tenía conocimiento desde meses atrás de la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en territorio mexicano, pero que no presentó oportunamente una denuncia.

También recordó que, durante una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora habría señalado a Jáuregui como responsable de autorizar la intervención de agentes extranjeros y lo habría relacionado con presuntos actos de corrupción.

Montiel cuestionó que la mandataria estatal hiciera pública esa conversación y posteriormente utilizara las entrevistas para formular acusaciones contra Morena.

“A todas luces lo que ha querido hacer es venir a lavarse la cara de la crisis del PAN, señalando a Morena, a la presidenta, a nosotros, de acciones que nunca han ocurrido ni ocurrirán”, sostuvo.

En otro momento de la conferencia, Montiel rechazó los señalamientos publicados por el periodista Héctor de Mauleón en una columna de El Universal, en la que se hizo referencia a una supuesta reunión entre la dirigente morenista y una persona vinculada con actividades delictivas.

Para responder a esas versiones, presentó una carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cuyo contenido, según leyó, establece que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad del supuesto reporte de inteligencia federal mencionado por el columnista, ni elementos oficiales que acrediten los acuerdos señalados.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna”, citó del documento.

Montiel rechazó categóricamente cualquier relación con personas dedicadas a actividades ilícitas y exigió una disculpa pública tanto al periodista como al periódico.

“Le pido y le exijo al periódico El Universal y al columnista Héctor de Mauleón que ofrezcan las disculpas necesarias”, manifestó.

La dirigente reiteró que los señalamientos en su contra carecen de sustento y sostuvo que no permitirá que se utilicen acusaciones que considera falsas como parte de una confrontación política.

Finalmente, afirmó que Morena continuará con sus actividades de organización territorial en Chihuahua y que las diferencias con la gobernadora deberán resolverse por las vías institucionales.

“Lo que no podemos permitir es que la estrategia de la derecha se funde en la mentira”, concluyó.