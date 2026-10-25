Horacio Duarte llama a evitar divisiones en Morena rumbo a las elecciones de 2027

Horacio Duarte secretario de Gobierno del Estado de México, llamó a mantener la unidad dentro de Morena y evitar que las aspiraciones personales provoquen divisiones de cara a las elecciones 2027.

Durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas y Gestión en Territorio de la diputada local Zaira Cedillo Silva, realizado en Ecatepec, el funcionario mexiquense pidió a los integrantes de su movimiento actuar con responsabilidad política y anteponer el bienestar de la población a los intereses individuales.

“Hoy les pedimos unidad y trabajo a todos los que estamos en este gran Movimiento Transformación, y sobre todo entender que por más que haya aspiraciones personales, lo principal es la transformación y la gente, y que no haya lugar para la división, o para las agendas personales”, expresó.

Duarte señaló que el Movimiento de la Cuarta Transformación debe mantenerse como un esfuerzo colectivo, por encima de las diferencias entre sus integrantes.

En ese sentido, sostuvo que la unidad será fundamental para continuar con los resultados del movimiento en beneficio de las familias del Estado de México.

“El proyecto es colectivo y solamente unidos vamos a seguir dando resultados. Aquí en Ecatepec yo confío en que presentes y ausentes vamos a actuar con responsabilidad, el proyecto es de todos y es para el pueblo del Estado de México”, afirmó.

El secretario general de Gobierno también destacó la importancia de renovar los cuadros políticos dentro de su partido, sin que ello implique fracturas internas.

Asimismo, reiteró que los integrantes del movimiento deben respetar sus principios y mantener como prioridad el servicio a la ciudadanía.

“El bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés o agenda personal”, sostuvo el funcionario, quien insistió en evitar las divisiones internas.

Al informe de actividades de Zaira Cedillo Silva asistieron legisladores locales, presidentes municipales y representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).