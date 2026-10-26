¿Tu iPhone Duo salió defectuoso? Apple explica cómo pedir un reemplazo por las fallas

Apple reconoció reportes de grietas y rayas en la pantalla plegable de algunas unidades del iPhone Duo, su nuevo teléfono cuyo precio inicial es de 47 mil 999 pesos. La compañía recomendó a los clientes afectados contactar con AppleCare para conocer las opciones de reemplazo.

Las fallas comenzaron a reportarse pocos días después del lanzamiento del dispositivo, el viernes pasado. Algunos usuarios compartieron en redes sociales fotografías de marcas y grietas en la zona donde se dobla la pantalla interna, luego de probar el mecanismo plegable del teléfono.

De acuerdo con Apple, el problema afecta a un número reducido de unidades. La empresa confirmó a CNBC y The Verge que tiene conocimiento de los reportes y señaló que los propietarios con equipos afectados deben comunicarse con AppleCare para gestionar un posible reemplazo.

¿Cómo pedir un reemplazo si tu iPhone Duo salió defectuoso?

Los usuarios que detecten grietas, rayas u otros daños en la pantalla interna del iPhone Duo deben ponerse en contacto con el servicio AppleCare de Apple para conocer las alternativas disponibles y las condiciones para solicitar un reemplazo.

La compañía no ha detallado públicamente las causas de las fallas ni ha precisado cuántos dispositivos están afectados. Por ello, los clientes deberán consultar directamente con el servicio de atención de Apple para conocer las opciones que correspondan a su equipo.

¿Cuánto cuesta reparar la pantalla del iPhone Duo?

El costo de reparación es otro factor para los propietarios del nuevo teléfono. Según el sitio web de Apple, sustituir la pantalla interna del iPhone Duo cuesta 999 dólares, equivalentes a cerca de 18 mil 500 pesos.

Esta cantidad representa una parte considerable del precio inicial del dispositivo, de 47 mil 999 pesos, por lo que la posibilidad de obtener un reemplazo cobra relevancia para quienes recibieron un equipo con daños.

¿Qué fallas reportan los usuarios del iPhone Duo?

Las denuncias difundidas en Reddit y X muestran grietas y rayas en la pantalla interna, particularmente en la zona del pliegue. Sin embargo, medios especializados advirtieron que algunas imágenes virales relacionadas con el caso podrían haber sido manipuladas con inteligencia artificial (IA), por lo que no todos los reportes pueden considerarse verificados.

El iPhone Duo combina una pantalla interna plegable de 7.6 pulgadas con una pantalla exterior. Al cerrarse, el dispositivo reduce su tamaño a unas 5.4 pulgadas, aproximadamente el de un pasaporte, con lo que Apple busca ofrecer una experiencia similar a la de una tableta en un formato compacto.

La disponibilidad de equipos también podría complicar la atención de los reportes. Después de que las reservas en línea se agotaran rápidamente, los plazos de entrega se extendieron hasta 2027 y las existencias en tiendas físicas se mantuvieron limitadas, según la información proporcionada.

Pese a las quejas, Apple aseguró que la recepción del iPhone Duo entre los primeros compradores ha sido muy positiva y destacó que los desarrolladores están adaptando sus aplicaciones para aprovechar las características del dispositivo.