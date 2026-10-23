Apple estrena el iPhone Duo, pero tiene un gran problema: Hay mucha demanda y pocas unidades

La línea iPhone es la principal fuente de ingresos de Apple y genera aproximadamente la mitad de los ingresos de la compañía. (Foto: EFE)

Apple Inc. ya demostró que existe un fuerte interés por su iPhone Duo plegable, cuyo precio comienza en 2 mil dólares. Ahora, la compañía necesita satisfacer esa demanda.

El nuevo dispositivo salió a la venta este viernes y devolvió a las tiendas una escena que alguna vez fue habitual: personas que hacen fila durante la noche para ser las primeras en conseguirlo.

El Duo representa la apuesta más radical por reinventar el iPhone en sus casi dos décadas de historia y busca posicionar a Apple en una categoría que hasta ahora se ha mantenido como un nicho de mercado.

¿En qué ciudades hay alta demanda por el iPhone Duo?

El último dispositivo de Apple abarrotó tiendas desde Nueva York hasta Pekín y Singapur. Entre los primeros compradores había clientes que acudieron a recoger sus pedidos anticipados, personas que intentaban conseguir alguna de las unidades disponibles para venta directa y revendedores que esperaban vender los teléfonos a un precio más alto.

En Singapur, varios cientos de personas hicieron fila desde las primeras horas del viernes. Entre ellas había una familia de siete integrantes procedente de Myanmar, que había pasado la noche en el lugar.

“Esta es la primera innovación verdaderamente nueva que Apple ha tenido en años”, dijo Peter Ingram, director de tecnología que se encontraba de visita en Singapur desde Londres y que planea comprar el dispositivo cuando regrese al Reino Unido. “Es caro. Pero lo probé, estuve usándolo en la tienda. Es increíble que no tenga pliegue”.

El primer dispositivo plegable de la compañía parece tener una disponibilidad mucho más limitada. (Foto: EFE)

El ‘boom’ de las largas filas por un producto nuevo de Apple

Las grandes aglomeraciones durante los lanzamientos se han vuelto menos frecuentes en los últimos años, luego de que Apple, los minoristas y las operadoras telefónicas comenzaron a mantener inventarios suficientes para atender la mayoría de los pedidos mediante entregas a domicilio o recolecciones en tiendas con cita previa.

Sin embargo, el primer dispositivo plegable de la compañía parece tener una disponibilidad mucho más limitada.

Los consumidores que realizan nuevos pedidos del Duo en el sitio web de Apple reciben actualmente fechas de entrega para finales de enero, aunque algunos han visto cómo sus estimaciones se adelantan a noviembre o diciembre. Se trata de algunos de los retrasos más prolongados para el lanzamiento de un producto nuevo de Apple en la era moderna de la compañía.

Se agotan los iPhone Duo en tiendas físicas

Los compradores que acudieron a la tienda Apple del centro comercial Domain Northside, en Austin, fueron recibidos por el nuevo director ejecutivo, John Ternus, informó CBS.

En la tienda de la Quinta Avenida, en Nueva York, la fila ya se extendía por varias cuadras alrededor de las 5:00 horas, tres horas antes de que abrieran las puertas para los clientes del iPhone Duo.

El lanzamiento contó con la presencia de Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing de Apple, y Vanessa Trigub, vicepresidenta de tiendas minoristas.

El Duo representa el mayor cambio de diseño individual en los casi 20 años de historia del dispositivo. (Foto: EFE) (SARAH YENESEL/EFE)

En la tienda Apple de Lawrence Township, Nueva Jersey, a unos 64 kilómetros de Filadelfia, las versiones de menor precio, con capacidades de 256 y 512 gigabytes, se agotaron durante la primera media hora. Solo quedaron disponibles los modelos de uno y dos terabytes.

Victor Osorio, uno de los compradores, dijo que, aunque los teléfonos plegables no son nuevos, “Apple siempre hace algo diferente y le añade un toque especial. No me preocupa el formato, pero sí la bisagra. No quiero que estorbe, aunque hasta ahora parece estar bien”.

Osorio llegó temprano con su pareja, Victoria, quien también compró el Duo y dijo que le interesaban las funciones del dispositivo para realizar varias tareas al mismo tiempo.

En esa misma tienda, Naveed Abubacker comentó que cambia su iPhone cada año. “La tecnología plegable existe desde hace tiempo y Apple llega tarde, pero estoy listo para probarla”, afirmó. “Si no me funciona, lo devolveré”.

Clientes fieles de Apple buscan obtener el iPhone Duo

En China, las tiendas de Shanghái y Pekín registraron una afluencia moderada. La mayoría de los compradores del Duo ya eran clientes fieles de Apple y dijeron estar entusiasmados por probar el nuevo diseño. Muchos tuvieron que registrarse con anticipación para asegurar una unidad.

“Me llevará un tiempo acostumbrarme”, dijo Andy Shen en la tienda Apple de Sanlitun, en Pekín. “Elegí el Duo principalmente porque se despliega y ofrece una pantalla más grande, lo que mejora la experiencia al ver videos, aunque otras funciones no están a la altura de generaciones anteriores, como la cámara”.

Como uno de los teléfonos inteligentes convencionales más caros que se han vendido, el Duo había generado dudas sobre el nivel de demanda que podría alcanzar. Sin embargo, muchos compradores en Pekín y Singapur dejaron de lado el elevado precio y se concentraron en la posibilidad de adquirir un producto verdaderamente nuevo de Apple después de años de actualizaciones graduales.

La línea iPhone es la principal fuente de ingresos de Apple y genera aproximadamente la mitad de los ingresos de la compañía.

El Duo representa el mayor cambio de diseño individual en los casi 20 años de historia del dispositivo. Aunque Apple no fue la primera empresa en lanzar un teléfono plegable, busca obtener una ventaja con un producto más refinado, diseñado para sus seguidores.