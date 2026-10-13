Con Siri AI y reconocimiento facial: Así es el HomeView, la nueva pantalla inteligente de Apple

HomeView llegará al mercado el 13 de noviembre en dos versiones: una de mesa con base ajustable y otra diseñada para instalarse en la pared.

Apple presentó un nuevo dispositivo llamado HomeView, un panel de control de 299 dólares que será la pieza central de su ofensiva para desafiar a Amazon.com y Google, de Alphabet, en el mercado del hogar inteligente.

El producto, que estará disponible el 13 de noviembre, funciona principalmente mediante comandos de voz y utiliza reconocimiento facial para ofrecer una experiencia personalizada a cada miembro del hogar. HomeView no tiene botones físicos, pero su pantalla táctil de 7 pulgadas muestra una cuadrícula de aplicaciones familiares para los usuarios de iPhone y iPad.

Apple presenta HomeView como el dispositivo ideal para mostrar las capacidades de Siri AI, su asistente de inteligencia artificial. Una cámara integrada permite reconocer al instante hasta seis usuarios y ofrecer respuestas personalizadas, ya sea para ayudar a cocinar, hacer una videollamada con un familiar o simplemente escuchar música.

Para ampliar rápidamente su presencia en el hogar inteligente, la compañía se asocia con LG Electronics Inc. y Schneider Electric SE para lanzar “Apple Home Collection”, una línea de accesorios que incluye cámaras para interiores y exteriores, un timbre con video, termostatos y cerraduras. Apple participó en el desarrollo del hardware, que comenzará a distribuirse en diciembre con precios de entre 199 dólares y 399 dólares.

Junto con HomeView, la compañía también anunció una versión actualizada del Apple TV 4K, ahora con micrófonos incorporados y un control remoto más fácil de encontrar, además del altavoz HomePod mini 2, disponible en nuevos colores y con animaciones de luz que combinan con la portada del álbum de la canción que se está reproduciendo.

Apple HomeView es la primera pantalla inteligente de la compañía, con un panel táctil de 7 pulgadas, reconocimiento facial y funciones personalizadas. (apple.com/)

Ambos productos son más caros que sus predecesores, como parte de una ola más amplia de aumentos de precios impulsados ​​por la escasez de chips de memoria y otros componentes. El HomePod mini 2, de 149 dólares, estará disponible el 30 de octubre, mientras que el Apple TV 4K, de 299 dólares, llegará el 13 de noviembre. En comparación, la versión anterior del Apple TV partía de 199 dólares y el HomePod mini costaba 129 dólares. Los dos nuevos dispositivos, junto con HomeView, podrán reservarse desde el martes.

Así es el HomeView de Apple: diseño, pantalla y características

Apple ofrece dos versiones de su primera pantalla inteligente. Lo que probablemente comprará la mayoría de los consumidores es un modelo de mesa con una base de aluminio y una bisagra ajustable de acero inoxidable que permite inclinar libremente la pantalla sobre una encimera o una mesa de noche.

La compañía también venderá, por el mismo precio de 299 dólares, una versión de HomeView diseñada para instalarse en la pared. El modelo de mesa recibe energía mediante un cable USB-C estándar, mientras que la versión de pared admitirá varias opciones, incluida la alimentación a través de Ethernet, o PoE, lo que podría facilitar su instalación.

La pantalla de 7 pulgadas tiene formato cuadrado, un diseño que Apple eligió para diferenciarla de las pantallas más anchas de televisores y monitores, y ajusta automáticamente el brillo y el balance de color según el entorno. Alcanza un brillo máximo de 500 nits y puede reducirlo hasta 0,3 nits, el nivel más bajo de cualquier pantalla fabricada por la compañía. Esto evitará que resulte molesta durante la noche si se coloca sobre una mesa de noche.

La experiencia de software es idéntica en ambos modelos y permite mostrar distintos “rostros” similares a los de un reloj cuando HomeView está inactivo. Entre ellas figuran Fotos Cara; Modular Face, similar a la del Apple Watch y con cuatro widgets personalizables; Snoopy Face, con divertidas animaciones del personaje de la tira cómica Peanuts; y varias esferas de reloj más tradicionales.

El Apple HomeView llegará al mercado el 13 de noviembre con un precio de 299 dólares y dos opciones de instalación: una base ajustable para mesas y una versión para montaje en pared. (apple.com/)

Algunas esferas, como una llamada Flow, pueden cambiar de colores y patrones según el movimiento detectado frente a la cámara Center Stage de 12 megapíxeles. Los usuarios también pueden configurar HomeView como centro de control del hogar inteligente para manejar cerraduras, luces y otros dispositivos, o para mostrar imágenes en vivo de las cámaras de video conectadas.

HomeView: privacidad, funciones y personalización con Siri AI

Cuando HomeView reconoce a un miembro del hogar, muestra su pantalla de inicio personalizada con aplicaciones, widgets y citas del calendario. Siri AI, el asistente digital recientemente actualizado de Apple, puede aprovechar su base de datos de información sobre cada usuario para responder solicitudes o enviar mensajes. HomeView siempre depende de un iPhone cercano para acceder al contexto personal; Esos datos no se almacenan directamente en el dispositivo.

Apple incorporó varias medidas de privacidad para impedir que un miembro de la familia pueda ver los datos privados de otro. Si un usuario reconoce la venta del campo de visión de la cámara, HomeView vuelve en cuestión de segundos al modo compartido predeterminado del hogar. Además, el iPhone de cada persona debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que HomeView para que Siri AI pueda acceder a datos personales. El teléfono también debe haber sido desbloqueado recientemente.

Apple dijo que quiere que HomeView sea útil desde el momento en que una persona se despierta por la mañana, sin exigirle que se autentique, por lo que ese período considerado “reciente” se extiende durante varias horas. La compañía podría ajustarlo más adelante en función de los comentarios de los clientes.

Si HomeView no puede identificar a la persona que está frente al dispositivo, mostrará una pantalla genérica con controles más limitados para el hogar inteligente. Los invitados podrán ajustar un termostato o encender y apagar las luces, por ejemplo, pero no podrán controlar las cerraduras inteligentes ni acceder al historial de video de una cámara de seguridad.

HomeView integra Siri AI para gestionar tareas cotidianas, desde consultar el calendario y seguir recetas hasta controlar las luces de la casa. (apple.com/)

HomeView incluye versiones de aplicaciones populares de la compañía, como Apple TV, Music, Calendar, Podcasts y Safari, entre otras, pero no cuenta con una App Store. Según Apple, el software de audio y vídeo de terceros compatible con la arquitectura CarPlay aparecerá en la pantalla inteligente de la misma manera que en el tablero de un vehículo. Esto permitirá que servicios como Spotify funcionen en HomeView incluso sin una tienda de aplicaciones convencionales.

Al acercar un iPhone a HomeView, los usuarios podrán transferir al nuevo dispositivo la reproducción de música, las videollamadas de FaceTime y las sesiones de navegación de Safari. Apple también creó un modo especial de cocina que convierte las recetas en instrucciones paso a paso optimizadas para la pantalla. Cada vez que se mencione un tiempo de cocción, bastará con tocarlo para crear un temporizador con la duración indicada.

En una demostración práctica, los altavoces de HomeView sonaron fuertes y claros, aunque los graves no tuvieron el mismo impacto que los del HomePod de tamaño completo, que cuesta 349 dólares. El nuevo dispositivo es más pequeño de lo que muchos podrían esperar, y su pantalla es más baja que la de un iPhone 17 Pro Max. Las demostraciones de Siri realizadas por Apple funcionaron sin problemas tanto al responder preguntas de conocimiento general como en situaciones específicas, como consultar citas del calendario y controlar las luces.