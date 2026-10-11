¿Tesla por fin presentará el Roadster? La promesa que Elon Musk hizo hace casi 9 años y no ha cumplido

Tesla movió una vez más la presentación del Tesla Roadster; se prevé que el evento se realice el 15 de octubre.

¿Será que el 15 de octubre Tesla sorprende al mundo con la presentación de un auto volador? A casi 9 años de la promesa de entrega y del primer anuncio del Roadster, la historia de este vehículo eléctrico se parece cada vez más a la planta de Tesla en Nuevo León.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna superior al billón de dólares, agita los mercados con un anuncio. Ilusiona a sus seguidores. El tiempo pasa. Surgen inconvenientes y, al final, el proyecto se cancela.

Sin embargo, esta vez podría ser diferente. Al 6 de octubre, el sitio oficial del Tesla Roadster tiene un contador, cuya marcha atrás concluye el 15 de octubre, fecha en la que se prevé que el también líder de SpaceX, The Boring Company y otras empresas muestre al mundo un adelanto del esperado auto eléctrico de nueva generación.

Cabe destacar que el evento se llevará a cabo si el clima y el historial de retrasos del Tesla Roadster lo permiten. La compañía tenía previsto el evento para el 1 de octubre, pero lo aplazó indicando que el pronóstico anunciaba condiciones severas en Texas y la demostración solo puede hacerse al aire libre.

Así comenzó la historia del Tesla Roadster en 2017

La espera de los clientes de Tesla interesados en el Roadster ya suma casi nueve años. El auto eléctrico de nueva generación se mostró por primera vez el 16 de noviembre de 2017.

En aquel entonces, la empresa de Elon Musk dijo que las entregas comenzarían en 2020… sin embargo, ya estamos en 2026 y no sabemos cómo se verá el vehículo eléctrico.

Por esas razones, los mercados y los fans de Elon Musk esperan con cautela. La demostración del Roadster se había prometido para finales de 2025, luego para el 1 de abril de 2026, finales de abril, luego en agosto y el 1 de octubre, antes de llegar al próximo 15 de octubre.

Según medios especializados, el evento se realizará en el sitio de pruebas de los cohetes de SpaceX en McGregor, Texas. Además, se prevé que, si todo sale bien, se realice una demostración.

Según Elon Musk, la producción del Tesla Roadster empezará un año o más después de la presentación.

El Tesla Roadster se puede reservar en México con un pago inicial de 100 mil pesos, según el sitio web de la firma automotriz. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Shutterstock / IA)

¿Cómo es el Tesla Roadster? Esto sabemos de sus características y precio

Cuando Musk anunció este modelo de Tesla, se habló de un precio base de 200 mil dólares para la versión de entrada y de unos 250 mil para la edición Founders Series.

A cambio de ese monto, los compradores de un Tesla Roadster tendrían un vehículo eléctrico con 620 millas (unos mil kilómetros) de autonomía y una capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en dos segundos.

La empresa señaló que el auto tendría una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora, es decir, unas 250 millas.

No obstante, esas cifras correspondían a 2017, por lo que hay que esperar para confirmarlas o para ver si se modificaron en algún sentido.

¿El Tesla Roadster vuela?

Más que volar, lo que se ha descrito es un despegue breve. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, una versión limitada del auto contaría con propulsores de gas frío desarrollados con SpaceX.

Según TechCrunch, Musk dijo que un paquete opcional de SpaceX podría bajar el 0 a 100 kilómetros por hora a menos de un segundo y permitir que el auto se eleve brevemente de la carretera.

¿Cómo se reserva un Tesla Roadster?

Desde hace casi 9 años, hay clientes de Tesla que reservaron una unidad de este nuevo vehículo eléctrico con todo y que no sabían cómo sería. En aquel entonces, cada persona interesada en la versión de entrada tuvo que pagar 50 mil dólares como adelanto.

Actualmente, el sitio web oficial del Tesla en México indica: “Las reservaciones del Roadster requieren un pago inicial con tarjeta de crédito de 100,000 pesos junto con un pago mediante transferencia electrónica de 864,000 pesos que vence después de 10 días. Las reservaciones no tienen validez si no se recibe la transferencia electrónica”.

Una vez que se hace clic en la opción de reservar, el sitio desplega espacios para que los clientes escriben sus datos personales y de su tarjeta de crédito.

¿Por qué importa el Roadster para Tesla ahora?

Según Bloomberg, Tesla entregó 486,532 vehículos en el tercer trimestre. Esa cifra es superio a las 464 mil unidades que esperaban los analistas consultados por la agencia, aunque por debajo de los 497,099 autos eléctricos que se entregaron en el mismo periodo de 2025.

Este nuevo vehículo eléctrico de Tesla podría presentarse luego de que se descontinuaron los Model S y X, mientras que Model Y y Model 3 concentran la mayor parte de las ventas de Tesla, al tiempo que Musk busca reorientar la empresa hacia la inteligencia artificial, autonomía y robots humanoides.

¿A qué hora y dónde ver la presentación del Tesla Roadster en vivo?

Hasta ahora, Tesla no ha indicado dónde se podrá ver en vivo la presentación del Tesla Roadster; pero, se prevé que sea el 15 de octubre, por la tarde.

La presentación del Tesla Roadster ha tenido aplazamientos; la nueva fecha es el 15 de octubre. (Tomada de Tesla.com)

¿Qué esperar del evento de Tesla del 15 de octubre?

En general, hay tres pendientes principales: que realmente se lleve a cabo la presentación del Roadster, si Tesla confirma precio y calendario de entregas, y qué versión del auto muestra.

Solo el tiempo dirá si la del Roadster es una historia similar a la de la planta de Tesla en Nuevo León, en tanto solo queda esperar a que la empresa de Elon Musk, por fin, comparta todos los detalles del vehículo que lleva casi 9 años en desarrollo.

Con información de Bloomberg, TechCrunch, Electrek, Reuter y Not a Tesla App.