En el transporte de carga y pasajeros, el desempeño de cada neumático tiene un impacto directo en la productividad de las unidades, los costos de operación y la continuidad de los servicios. Por ello, elegir soluciones que respondan a las condiciones específicas de cada ruta y aplicación se ha convertido en una decisión estratégica para las empresas transportistas.

Con esta visión, Bridgestone cuenta con un portafolio de soluciones comerciales que atiende diferentes necesidades de la operación, integrando tecnologías enfocadas en mejorar el rendimiento kilométrico, incrementar la resistencia al desgaste y favorecer la eficiencia a lo largo del ciclo de vida de los neumáticos. Entre ellas destacan R273 Ecopia™ y la R239, dos alternativas que complementan la oferta de la compañía para el mercado mexicano.

La R273 Ecopia™, dirigida a camiones y autobuses que operan en rutas regionales, busca contribuir a una mayor eficiencia en el consumo de combustible y prolongar el desempeño de los neumáticos a través de un diseño que favorece el desgaste uniforme.

Su banda de rodamiento de cuatro costillas, estrías 3D de profundidad completa y protectores reforzados en costados y hombros están diseñados para responder a las exigencias de recorridos urbanos y regionales de alta demanda.

A estas características se suma la tecnología NANOPRO-TECH™, que contribuye a reducir la pérdida de energía, e INTELLISHAPE™, que optimiza la distribución del peso en el costado. En conjunto, estos atributos permiten alcanzar hasta 8 por ciento más kilómetros proyectados respecto a la R2680, de acuerdo con Bridgestone.

El mayor rendimiento kilométrico puede traducirse en un mejor aprovechamiento de la inversión de las empresas transportistas, al extender el periodo de utilización del neumático y reducir la frecuencia de sustitución, mientras que la eficiencia energética representa una oportunidad para incidir en el gasto de combustible.

La compañía también apuesta por la renovabilidad de la carcasa mediante los procesos de BANDAG, con lo que busca extender el ciclo de vida de los neumáticos y contribuir a optimizar el costo por kilómetro.

Para las operaciones urbanas de recolección y entrega, donde las maniobras frecuentes, las curvas cerradas y el contacto con banquetas incrementan el desgaste, Bridgestone incorpora la R239, un modelo radial para toda posición cuenta con 0.8 milímetros adicionales de profundidad en la banda de rodamiento, compuestos de alta resistencia a la fricción y protectores laterales que ayudan a preservar el casco frente a impactos y desgaste propios de las actividades de distribución urbana.

La R239 ofrece hasta 13 por ciento más kilómetros proyectados respecto a la R238, además de favorecer múltiples ciclos de renovado, características que buscan prolongar su vida útil y mejorar el aprovechamiento de los recursos de las flotillas.

“En el transporte, cada decisión que contribuye a mejorar el desempeño de una unidad tiene un impacto en la eficiencia de toda la operación. Por eso, nuestra propuesta no se limita a ofrecer un neumático para cada aplicación, sino a desarrollar soluciones que acompañen a nuestros clientes en diferentes momentos del ciclo de vida de sus llantas. Con R273 Ecopia™ y R239 ponemos a disposición de los transportistas tecnologías que responden a condiciones reales de operación, ayudan a aprovechar mejor cada kilómetro y contribuyen a una gestión más eficiente de sus flotas”, señaló Orlando González, gerente senior de Categoría Comercial para Bridgestone Latinoamérica Norte.

A través de estas soluciones, Bridgestone continúa fortaleciendo su oferta para el segmento de transporte y flotillas en México, con una visión que integra desempeño, durabilidad y renovabilidad. Una propuesta que reconoce que detrás de cada recorrido existen retos distintos y que contar con los neumáticos adecuados es parte fundamental para mantener las operaciones en movimiento.

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