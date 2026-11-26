Las vacunas han salvado aproximadamente 154 millones de vidas en el mundo en los últimos 50 años, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1. Detrás de esa cifra hay personas que recorren caminos, superan barreras de idioma y de distancia, y llegan a cada comunidad. Para reconocerlas, Sanofi México presentó a los ganadores de la 12ª edición del Premio Vacunar para dar Oportunidades, en el foro realizado el 24 de noviembre con la participación de IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, la FENO de la UNAM, IPN, Universidad Iberoamericana, Academia Mexicana de Pediatría, Academia Nacional de Medicina de México, Fundación IMSS, Medical Impact y Deloitte, esta última como validador del comité evaluador.

Desde su creación en 2015, el premio ha recibido cerca de 300 postulaciones de personal de salud de todo el país, lo que lo convierte en un referente nacional del reconocimiento al personal de vacunación.

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“Las vacunas salvan vidas, y son las personas quienes hacemos posible que lleguen a cada comunidad. Este premio es un reconocimiento a quienes amplifican este mensaje y acciones con su vocación, su compromiso y a su papel en la salud pública de México”, afirmó Christián Podlesker, Director General de Vacunas de Sanofi LATAM.

Los protagonistas: quienes llevan la vacuna a cada rincón

Desde sus inicios ganadores fueron elegidos por un comité evaluador multidisciplinario, y el proceso de selección fue supervisado por la firma Deloitte, lo que garantizó su rigor y transparencia.

Los primeros lugares de cada categoría son:

Una vida dedicada a la vacunación: Norma Quebrado Ortigoza, supervisora de Enfermería Rural del IMSS en Hidalgo, por 25 años llevando inmunización a zonas de alta marginación.

Norma Quebrado Ortigoza, supervisora de Enfermería Rural del IMSS en Hidalgo, por 25 años llevando inmunización a zonas de alta marginación. Conocimiento que protege: Mario Alberto Flores Valdez, investigador del CIATEJ en Jalisco, por su trabajo para promover el conocimiento sobre las vacunas contra la tuberculosis.

Mario Alberto Flores Valdez, investigador del CIATEJ en Jalisco, por su trabajo para promover el conocimiento sobre las vacunas contra la tuberculosis. Vacunación para un México diverso e incluyente: Claudia Nataly Chávez Valencia, del IMSS Bienestar en Colima, por una estrategia intercultural para fortalecer la vacunación contra el sarampión en población indígena migrante.

Claudia Nataly Chávez Valencia, del IMSS Bienestar en Colima, por una estrategia intercultural para fortalecer la vacunación contra el sarampión en población indígena migrante. Acercar la vacunación, proyectos que superan barreras: Julio César Domínguez Lara, enfermero del IMSS Bienestar en Durango, con el proyecto “Donde el camino termina, la salud empieza”.

Julio César Domínguez Lara, enfermero del IMSS Bienestar en Durango, con el proyecto “Donde el camino termina, la salud empieza”. Estrategias digitales en vacunación: Fernanda Morales Pérez, coordinadora del Programa de Vacunación en Servicios de Salud Jalisco, con “La vacunación es la mejor prevención”.

¿Por qué importa vacunar?

México ha sido protagonista de esta historia: el país eliminó la poliomielitis en 1990 y lleva más de tres décadas sin casos2. Hoy el reto es mantener esos logros y reforzar la protección durante la temporada invernal, que va de octubre a marzo.

La vacunación acompaña a las personas en todas las etapas de la vida: desde los recién nacidos, cuando el foco está en completar los esquemas para evitar enfermedades como la tos ferina, la difteria y la poliomielitis, hasta la edad adulta, cuando la influenza y la neumonía se vuelven una amenaza mayor. Juntas, la neumonía y la influenza son la cuarta causa de muerte en el país3.

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Acceso a una salud inclusiva

Uno de los objetivos del premio es dar visibilidad a los proyectos que superan barreras de acceso o que visibilizan a comunidades subrepresentadas. En México, 7.36 millones de personas hablan una lengua indígena y enfrentan barreras reales para acceder a información de salud4. Ante ese diagnóstico, Sanofi México, por primera ocasión, incluyó en el Premio Vacunar una categoría específica para reconocer proyectos que contengan un componente predominante de inclusión social de las poblaciones y grupos históricamente excluidos.

Además, junto con academias, instituciones y organizaciones, Sanofi también desarrolló los primeros manuales de vacunación en lenguas indígenas del país, dirigidos tanto a vacunadores como al público general. Los manuales ya se encuentran en manos de vacunadores y comunidades de los 32 estados e incluyen náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, otomí, mazahua y tsotsil4. Esta labor forma parte de los esfuerzos de salud inclusiva de la compañía. Sus proyectos y alianzas han llegado, directa e indirectamente, a más de 18 millones de personas4.

Capacitación internacional para los ganadores

Como parte del reconocimiento, los ganadores participarán en 2027 en un taller de comunicación en salud en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, para fortalecer sus conocimientos y ampliar el impacto de su trabajo en las comunidades.

Con este esfuerzo, Sanofi reafirma su compromiso con la salud pública y con quienes, desde distintos frentes, trabajan para que más mexicanos tengan acceso a vacunas seguras, efectivas y oportunas.

Para conocer más sobre el premio y sus ganadores, visita: www.premiovacunarparadaroportunidades.mx

Fuentes

1. Los esfuerzos mundiales en inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años

2. 175. Tres décadas sin casos de poliomielitis | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx

3. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de enero a junio de 2024 (preliminar)

4. Sanofi México. Acceso Inclusivo a la Salud. https://www.sanofi.com/es/mexico/nosotros/salud-inclusiva