María Elena Leal, hija de la cantante Lola Beltrán, exige justicia por el asesinato de su yerno, Cristian Atanael Olivera Molina, ocurrido en un bar de la Zona Rosa de la Ciudad de México en diciembre de 2024.

En una reciente entrevista, Leal confirmó que el proceso legal continúa y que todavía no se dicta sentencia contra el hombre presuntamente señalado por el ataque.

La artista también habló de su hija, Lola Carrillo Leal, viuda de Olivera y madre del hijo que tuvieron juntos. Leal se sinceró sobre el duelo familiar y de quienes enfrentan pérdidas o desapariciones: “Son tiempos duros, son tiempos fuertes los que está viviendo en general la sociedad mexicana”.

¿Qué dijo María Elena Leal sobre el asesinato de su yerno?

En declaraciones recogidas por TVNotas, la cantante de música regional fue cuestionada sobre el avance del caso y respondió que su familia debe continuar con el proceso.

Ante la pregunta de si ya había justicia, señaló que “todavía no se le dicta sentencia” al presunto responsable. Además, Leal agradeció que los medios mantengan el tema presente y difundan la exigencia familiar.

Leal también habló de cómo su hija enfrenta la ausencia de su esposo. Dijo que Lola Carrillo está reconstruyendo su vida poco a poco, concentrada en su hijo y en su trabajo, mientras atraviesa una situación “sumamente dolorosa”.

Externó que es un proceso que requiere tiempo y que la familia sigue pendiente del avance judicial.

¿Qué pasó con Cristian Atanael Olivera Molina en la Zona Rosa?

Olivera Molina murió la madrugada del 22 de diciembre de 2024 en el bar El Bandazo, en la calle Londres de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Tenía 29 años y celebraba su cumpleaños. Una discusión entre clientes terminó con disparos: el joven murió y otro hombre, de 36 años, resultó herido.

La Jornada reportó que el agresor huyó en un vehículo blanco y que la Fiscalía capitalina inició una investigación por homicidio y lesiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó ese mismo día sobre la detención en Cuajimalpa de un hombre señalado como probable responsable, junto con otras dos personas. La sentencia sigue pendiente.

¿Qué otras acciones legales emprendió la familia de Lola Beltrán?

En octubre, María Elena Leal y su hija acudieran a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para pedir que también se investigara al establecimiento donde ocurrió el homicidio. Lola Carrillo dijo en ese entonces a N+ que la muerte de su esposo cambió la vida de su hijo y que le frustraba la falta de consecuencias.

El abogado Juan Carlos Martínez explicó entonces que el proceso contra el presunto autor de los disparos estaba en etapa de juicio y que la Fiscalía y la asesoría jurídica presentaban pruebas. Por separado, anunció una denuncia contra la persona moral que operaba El Bandazo.

La representación legal cuestionó que el bar siguiera funcionando y sostuvo que su permiso de impacto zonal habría vencido antes del ataque. La familia también pidió revisar si el establecimiento tenía detectores de metales y controles para impedir el acceso con armas de fuego.

En esa entrevista, Lola Carrillo explicó que además de la pérdida emocional tuvo que asumir sola la crianza de su hijo y la responsabilidad económica de su hogar. La familia también pidió reparación integral para ambos y para el hombre que resultó herido.