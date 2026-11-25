Fátima Bosch confirmó su relación sentimental con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah, luego de varias semanas de rumores. La ganadora de Miss Universo 2025 compartió un par de fotografías donde aparece con él.

Una de las publicaciones, realizada en el Instagram de la tabasqueña, dice lo siguiente: Gracias por acompañarme en este proceso, que sé que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor and everything in between”.

La cercanía entre ambos había generado comentarios en redes sociales, especialmente después de que circulara un video en el cual salieron tomados de la mano.

Fátima Bosch publicó esta fotografía junto al empresario Alejandro Canahuati. (Foto: Captura)

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, novio de Fátima Bosch?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Honduras, relacionado con la industria textil y comercial. Su trayectoria profesional está vinculada con Industrias Pacer, compañía dedicada a la comercialización de prendas de vestir y que forma parte de una familia empresarial con presencia en ese país centroamericano.

De acuerdo con información publicada por el diario hondureño La Prensa, en noviembre de 2023 se desempeñaba como subgerente general de la compañía. Ese mismo año participó en las actividades conmemorativas por el 40 aniversario de Pacer Honduras, realizadas en San Pedro Sula.

El empresario también ha hablado públicamente sobre el desarrollo de productos textiles y la participación de la marca en actividades deportivas. En junio de 2016 destacó el orgullo que representaba para la compañía patrocinar la Maratón de Honduras mediante la elaboración de camisetas para los participantes.

Alejandro pertenece a la familia Canahuati-Farah. Su padre es Mario Miguel Canahuati, empresario hondureño que ha tenido participación en organismos empresariales y en la vida pública de su país. Entre otros cargos, se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.

¿Por qué surgieron los rumores de un romance entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati?

Uno de los primeros antecedentes conocidos de la cercanía entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati se remonta a septiembre de 2026, cuando la mexicana viajó a San Pedro Sula como invitada especial para participar en actividades de Miss Universo Honduras.

De acuerdo con información publicada sobre el encuentro, durante esa visita la modelo habría coincidido con el empresario y su entorno social. Sin embargo, las primeras imágenes que hicieron públicos los rumores de romance aparecieron el 31 de octubre, cuando ambos fueron captados durante una celebración en Mérida, Yucatán.

En los videos y fotografías que circularon en plataformas digitales se observa a Fátima caminando tomada de la mano de Alejandro, mientras él llevaba un ramo de flores. También se difundieron imágenes de los dos durante una convivencia en un restaurante, donde aparecían conversando y sonriendo.

Posteriormente, ambos fueron vistos en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de regresar de Yucatán. En aquella ocasión, la Miss Universo atendió a los medios de comunicación, aunque no habló sobre la naturaleza de su relación con el empresario.

Una de las dos imágenes que compartió Fátima Bosch junto a Alejandro Canahuati. (Foto: Captura)

¿Cómo iniciaron los rumores de un romance entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati?

Antes de que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, confirmara su noviazgo, los usuarios de redes sociales ya seguían las apariciones públicas de la modelo junto al empresario hondureño.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Alejandro comentó una publicación de Instagram de la tabasqueña, en la que aparecía con un vestido rosa mexicano. La fotografía estaba acompañada por la frase ‘Viviendo mis propios diarios de princesa’.

El empresario reaccionó con un mensaje que también fue retomado por diferentes medios: ‘¡Qué mujer más hermosa! Digna reina de reinas’.

Otro episodio que se sumó a los rumores ocurrió el 23 de noviembre, durante un desayuno de despedida organizado en Puerto Rico por el cierre del reinado de Fátima Bosch. Alejandro Canahuati estuvo entre los invitados y le dedicó unas palabras frente a los asistentes.

‘Primero, te quiero decir que te ves hermosa y estoy muy feliz de estar aquí. Admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero, sobre todo, ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro’, expresó.

También le dijo que había dejado una huella en muchas personas, incluida la suya. La mexicana respondió con una sonrisa y un corazón formado con las manos.