¿Qué estudió Bernardo Bosch, el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch que busca un cargo en Morena?

Bernardo Bosch tiene experiencia política, debido a que trabajó como asesor legislativo en el Senado. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Captura de pantalla/Cortesía Miss Universo)

Mientras Fátima Bosch, la modelo tabasqueña, se prepara para entregar su corona a la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Fernández, su hermano, busca sumar otro logro a su trayectoria al postularse para un cargo dentro de Morena.

A través de sus redes sociales, el también hijo de Bernardo Bosch Hernández informó que completó su registro para participar en el proceso de la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La decisión de Bernardo Bosch Jr. no es extraña. Años atrás comenzó a prepararse para incursionar en este ámbito, en el que se interesó al conocer el trabajo de su padre en Petróleos Mexicanos y el de su tía Mónica Fernández, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El hermano de Fátima Bosch se registró para obtener un cargo dentro de Morena. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

¿Quién es Bernardo Bosch? Así nació su interés por la política

Bernardo Bosch Fernández nació en diciembre de 1996 en Tabasco y es el hermano mayor de Fátima Bosch, la Miss Universo mexicana. Su interés por la política comenzó desde pequeño.

El joven, quien actualmente tiene 29 años, solía acompañar a su padre a diferentes eventos y reuniones, donde se conversaba sobre temas sociales y políticos que terminaron por llamar su atención.

“Mi tía Mónica también desde chico me llevaba y me decía: ‘Vente’. Yo pude ver lo que era el ámbito político y dije: ‘Esto me gusta, esto me llama la atención’”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Quiénes somos.

No obstante, hubo un momento que marcó su vida: “Una vez acompañé a mi papá a un evento de pescadores en Veracruz (...) él se adelantó. Se me acercan varios líderes y me dicen: ‘Oye, chavo, ¿tú eres el hijo del ingeniero? Tu papá nos cambió la vida’”, comentó.

Explicó que, en ese momento, su padre trabajaba en un proyecto de desarrollo social de PEMEX. Al escuchar cómo su labor había tenido un impacto real en las personas, Bosch se dio cuenta de lo que quería hacer cuando fuera mayor.

“Cuando yo viví eso, dije: ‘Yo quiero dedicar mi vida a servir a los demás’”, dijo en la entrevista. Para lograrlo, encontró en la política una herramienta que le permitiría influir positivamente en la sociedad.

¿En dónde estudió Bernardo, el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch?

Bernardo Bosch Fernández no eligió un camino habitual. Primero optó por cursar Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana en México, formación que le permitió “pensar fuera de la caja” y aprender a resolver problemas.

“Ves economía, finanzas, administración, gestión de proyectos, optimización de procesos y lo más valioso que le enseñan a un ingeniero, sea de cualquier rama, es a resolver problemas. No solo problemas matemáticos”, afirmó para Quiénes somos.

La formación que recibió como ingeniero industrial también le permitió trabajar durante un año en el sector privado antes de retomar su meta de incursionar en la política.

“Por eso hice mi maestría en The George Washington University, en Comunicación Política y Gobernanza, que ya es políticas públicas, comunicación y administración, para tener una formación sólida”, comentó.

Además, Bosch Fernández trabajó durante un tiempo como asesor legislativo en el Senado con la senadora Verónica Camino, de Yucatán, donde realizaba diferentes tareas.

“A veces vas en su representación a reuniones; toca estar pendiente del tema legislativo para actualizarla en el día a día; si hay algún tema pendiente o si las bancadas de la oposición están buscando atacar un tema en particular, tú tienes que sondear para avisarle”, comentó.

También comenzó a escribir columnas de opinión con el objetivo de abordar temas sociales y políticos con un lenguaje claro y acercar a las generaciones más jóvenes a este ámbito.

¿Cuál es el cargo que busca Bernardo Bosch en Morena?

Con esta experiencia, Bernardo Bosch busca una coordinación distrital en Morena, cargo que le permitiría participar en tareas de organización interna y movilización territorial del partido.

“Durante los últimos años, he tenido la oportunidad de caminar, de escuchar y de conocer de cerca muchas de nuestras comunidades en nuestro estado. Hoy quiero seguir poniendo mi preparación, mi trabajo y mi compromiso al servicio de este movimiento”, dijo al anunciar su registro.

Por ahora, solo queda esperar a que su perfil sea evaluado. Mientras tanto, Fátima Bosch felicitó a su hermano por el paso que dio en su trayectoria política: “Muchas felicidades, Berni. Sé que tu preparación, compromiso y amor por servir a los demás te llevarán muy lejos”, escribió.