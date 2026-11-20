Se trata de una acción específica relacionada con el servicio de radio o trunking contratado entre 2008 y febrero de 2012. (Foto: Cuartoscuro)

¿Fuiste cliente de Nextel y contrataste su servicio de radio o trunking hace más de 10 años? Podrías tener derecho a recuperar el dinero que pagaste por ese servicio e incluso recibir una compensación adicional de 20 por ciento.

A través de un comunicado, AT&T México, empresa que actualmente opera bajo esa marca y que integró los servicios de Nextel, informó que existe una sentencia condenatoria contra la compañía por la prestación ineficiente del servicio de radio o trunking.

La resolución 271/2022 establece que la empresa debe reembolsar los pagos realizados por los usuarios, además de entregar una bonificación equivalente al 20 por ciento. También contempla los gastos y honorarios que genere la tramitación del procedimiento correspondiente.

Pero no todos los antiguos clientes pueden reclamar este dinero. La convocatoria está dirigida a quienes contrataron el servicio de Nextel entre septiembre de 2008 y el 29 de febrero de 2012, y establece un plazo de 18 meses para adherirse a la acción colectiva.

¿Quiénes pueden reclamar el reembolso de Nextel?

De acuerdo con el comunicado de AT&T México, pueden adherirse a la acción colectiva 271/2022 las personas que cumplan con estas condiciones:

Haber sido usuarias de Nextel.

Haber contratado el servicio de radio o trunking .

. Haberlo contratado entre septiembre de 2008 y el 29 de febrero de 2012.

La sentencia señala que la compañía debe devolver los pagos efectuados por ese servicio, más una bonificación de 20 por ciento, debido a que no lo prestó de manera eficiente.

“Si es tu voluntad adherirte a la acción colectiva a fin de obtener las cantidades condenadas, cuentas con el plazo de dieciocho meses para hacerlo”, señaló en su comunicado.

¿Cómo solicitar el reembolso y la bonificación del 20%?

Los antiguos clientes que consideren que cumplen con los requisitos pueden solicitar información sobre su incorporación al procedimiento judicial.

AT&T México señala dos vías para conocer los detalles de la acción colectiva contra Nextel:

Acudir al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y preguntar por el expediente 271/2022. Comunicarse con LM Krasovsky Asociados, Sociedad Civil, representante común de la colectividad, a través de Luis Miguel Krasovsky Prieto.

Los datos de contacto de la representación legal están disponibles en el sitio krasovsky.com.mx.

La resolución corresponde al expediente 271/2022 y no debe confundirse con otros procedimientos colectivos promovidos anteriormente contra Nextel por cobros indebidos. Se trata de una acción específica relacionada con el servicio de radio o trunking contratado entre 2008 y febrero de 2012.