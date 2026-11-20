¿Fuiste cliente de Nextel y contrataste su servicio de radio o trunking hace más de 10 años? Podrías tener derecho a recuperar el dinero que pagaste por ese servicio e incluso recibir una compensación adicional de 20 por ciento.
A través de un comunicado, AT&T México, empresa que actualmente opera bajo esa marca y que integró los servicios de Nextel, informó que existe una sentencia condenatoria contra la compañía por la prestación ineficiente del servicio de radio o trunking.
La resolución 271/2022 establece que la empresa debe reembolsar los pagos realizados por los usuarios, además de entregar una bonificación equivalente al 20 por ciento. También contempla los gastos y honorarios que genere la tramitación del procedimiento correspondiente.
Pero no todos los antiguos clientes pueden reclamar este dinero. La convocatoria está dirigida a quienes contrataron el servicio de Nextel entre septiembre de 2008 y el 29 de febrero de 2012, y establece un plazo de 18 meses para adherirse a la acción colectiva.
¿Quiénes pueden reclamar el reembolso de Nextel?
De acuerdo con el comunicado de AT&T México, pueden adherirse a la acción colectiva 271/2022 las personas que cumplan con estas condiciones:
- Haber sido usuarias de Nextel.
- Haber contratado el servicio de radio o trunking.
- Haberlo contratado entre septiembre de 2008 y el 29 de febrero de 2012.
La sentencia señala que la compañía debe devolver los pagos efectuados por ese servicio, más una bonificación de 20 por ciento, debido a que no lo prestó de manera eficiente.
“Si es tu voluntad adherirte a la acción colectiva a fin de obtener las cantidades condenadas, cuentas con el plazo de dieciocho meses para hacerlo”, señaló en su comunicado.
¿Cómo solicitar el reembolso y la bonificación del 20%?
Los antiguos clientes que consideren que cumplen con los requisitos pueden solicitar información sobre su incorporación al procedimiento judicial.
AT&T México señala dos vías para conocer los detalles de la acción colectiva contra Nextel:
- Acudir al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y preguntar por el expediente 271/2022.
- Comunicarse con LM Krasovsky Asociados, Sociedad Civil, representante común de la colectividad, a través de Luis Miguel Krasovsky Prieto.
Los datos de contacto de la representación legal están disponibles en el sitio krasovsky.com.mx.
La resolución corresponde al expediente 271/2022 y no debe confundirse con otros procedimientos colectivos promovidos anteriormente contra Nextel por cobros indebidos. Se trata de una acción específica relacionada con el servicio de radio o trunking contratado entre 2008 y febrero de 2012.