Grupo Televisa y Fintech compran AT&T México por 2 mil millones de dólares

AT&T podrá explotar la banda de 3.5 GHz para servicios móviles, esto gracias a que ganó un litigio contra el extinto IFT.

Grupo Televisa dio a conocer que, junto con Fintech Holdings, adquirió el 100 por ciento de AT&T México, el segundo operador móvil más grande en nuestro país.

La operación anunciada es por un monto de 2 mil millones de dólares, que se cubrirá con aportaciones iguales por parte de ambos grupos compradores, según lo anunciado por Televisa. Con esta operación, termina el paso de AT&T por el mercado mexicano, al que había llegado en 2013 cuando adquirió primero Iusacell y después Nextel.

Después de que la operación sea aprobada tanto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como por la Comisión Nacional Antimonopolio, Grupo Televisa brindará servicios a poco más de 25 millones de usuarios en el segmento móvil y a 5.8 millones de suscriptores de servicios fijos, lo que lo convertirá en el segundo operador más grande de nuestro país.

¿Por qué Televisa y Fintech compraron AT&T México?

En su comunicado, Televisa destacó los ingresos por 85.4 mil millones de pesos que AT&T México reportó al cierre de 2025, lo que permitió a este operador móvil obtener una utilidad de 1.4 mil millones de pesos.

Por su parte, en un comunicado por separado, la matriz de AT&T informó que la venta de sus operaciones móviles en México le permitirá enfocarse en sus negocios de banda ancha fija y móvil en los Estados Unidos.

La llegada de Televisa y Fintech a AT&T México ocurre en términos muy favorables para las primeras, sobre todo en el contexto de que, de 2018 a la fecha, el operador móvil de capital estadounidense destinó a ampliar y modernizar su infraestructura de acceso móvil al menos 6 mil millones de dólares.

De esta forma, el precio de compra de 2 mil millones de dólares dado a conocer es un precio que los analistas consideran como bastante razonable, en términos de los múltiplos financieros que representa, al mismo tiempo que no genera presión sobre los estados financieros de la empresa de medios y telecomunicaciones.

¿Qué significa la compra de AT&T México?

Recientemente se dio a conocer que AT&T podrá explotar la banda de 3.5 GHz para la prestación de servicios móviles, como resultado de un litigio que promovió contra una decisión del anterior IFT que en el contexto de la prórroga que esa autoridad otorgó en 2019 sobre las concesiones que este operador tenía ya en esa banda.

Esto significa que AT&T México, ya bajo el control de Televisa y Fintech, podrá consolidar la oferta de servicios 5G de este operador móvil.

De cara a esta nueva presencia de Televisa en el mercado móvil mexicano, se estima que será de gran relevancia la experiencia de Fintech en los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde participa bajo la marca Personal, bajo la cual provee servicios móviles y fijos en esos mercados.