Antonio Carlos Santos exhibió documentos internos de Pemex en los que Mexxus figura como una opción de pago por los servicios que realizó su empresa. (Foto. Cuartoscuro, ChatGPT)

Antonio Carlos Santos respondió al comunicado de Mexxus Drilling International, empresa que negó tener algún adeudo con el exfutbolista del América, quien reclama el pago de más de 181 millones de pesos por 21 servicios especializados que su compañía realizó para Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2020 y 2023.

A través de sus redes sociales, el exjugador brasileño, en calidad de apoderado legal de Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental (SCTPA), exhibió fragmentos de documentos internos de la petrolera en los que se identifica a Mexxus como una vía de pago por los trabajos que realizó su empresa.

En el documento, fechado este viernes 27 de noviembre, la leyenda del América exigió a Mexxus aclarar si recibió más de 73 millones de pesos por dichos servicios y, de ser así, explicar por qué retuvo los recursos, qué destino les dio y si devolvió alguna cantidad a Pemex.

“Mexxus, si jamás nos contrataron, ¿por qué cobraron por los trabajos que nosotros hicimos?”, cuestionó Santos en el comunicado.

Luego de que Mexxus Drilling International negó la existencia de una relación contractual con la empresa de Antonio Carlos Santos, la leyenda del América coincidió con la compañía en que nunca celebraron un acuerdo comercial. Sin embargo, insistió en que la controversia radica en el presunto cobro de los servicios que su empresa entregó directamente a Pemex.

“Su comunicado afirma que Mexxus jamás contrató ni subcontrató a SCTPA. Coincidimos. Nunca trabajamos para ustedes ni celebramos contrato o convenio con su empresa. Lo hemos sostenido desde nuestra primera denuncia. La discrepancia es sobre el cobro. Ustedes niegan haber recibido recursos por nuestros trabajos. SCTPA sostiene que sí se canalizaron recursos a Mexxus por servicios que nosotros ejecutamos”, señala el documento.

¿Qué documentos presentó Antonio Carlos Santos para exhibir el presunto fraude en Pemex?

Antonio Carlos Santos señaló que su compañía conserva la documentación de los trabajos que solicitó y aceptó personal de Pemex Exploración y Producción, por los cuales reclama un pago de 181 millones 644 mil 529.61 pesos.

Entre los documentos que compartió la leyenda del América figura una presentación de la Región Marina Suroeste de Pemex, en la cual se detallan las dificultades para liquidar los servicios de SCTPA desde 2020 y se identifica a Mexxus como un mecanismo de pago en 2022.

Asimismo, exhibió un resumen de pagos pendientes de junio de 2022, en el cual su empresa aparece como ejecutora de trabajos en Litoral-A, mientras que Mexxus figura como una opción de pago por 73 millones 600 mil 947.51 pesos.

Sin embargo, Santos sostiene que Mexxus recibió dichos recursos, reconoció que esta es la única operación que su empresa logró individualizar con la documentación a su alcance y que aún es necesario cotejar los comprobantes de cada operación para esclarecer el destino del dinero.

¿Qué le exige Antonio Carlos Santos a la empresa Mexxus?

Además de cuestionar la negativa de Mexxus Drilling International, Antonio Carlos Santos formuló 3 exigencias a la compañía para esclarecer quién cobró por los servicios especializados que SCTPA realizó para Pemex.

En primer lugar, el brasileño solicitó a la empresa precisar los importes, las fechas, las partidas, los beneficiarios y los motivos de cada abono relacionado con los trabajos en Litoral-A, así como presentar los comprobantes de reintegro en caso de que devolviera recursos a la petrolera.

El exfutbolista también pidió a Mexxus identificar cuáles de los 21 servicios que reclama SCTPA facturó o cobró y quién realizó cada uno de los trabajos, además de exhibir las facturas, estimaciones, entregables y comprobantes que respalden su respuesta.

En caso de que la compañía mantenga su postura de que no recibió recursos por dichos servicios, Santos solicitó que presente una conciliación de los cobros correspondientes al contrato 641009838 y explique por qué figura como una vía de pago en los documentos internos de Pemex.

Mexxus Drilling International negó, en su comunicado del 26 de noviembre, haber contratado o subcontratado a SCTPA, así como tener alguna obligación de pago con la empresa que representa Antonio Carlos Santos. La compañía sostuvo que las gestiones y autorizaciones de los trabajos se realizaron directamente con Pemex.

Asimismo, Mexxus aseguró que obtuvo resoluciones favorables en los procedimientos legales que inició Antonio Carlos Santos en su contra. Sin embargo, la compañía no especificó de qué casos se trata ni presentó los documentos que respaldan su afirmación.

¿Cómo comenzó el conflicto de Antonio Carlos Santos con Pemex?

Tras su retiro del futbol profesional, Antonio Carlos Santos incursionó en el sector empresarial con SCTPA, compañía que ofrece servicios técnicos especializados en materia de seguridad industrial y análisis de riesgos.

De acuerdo con el exfutbolista, entre 2020 y 2023, personal de Pemex Exploración y Producción solicitó directamente a su empresa distintos estudios para sus instalaciones, entre ellas las plataformas Abkatún-A, Pol-A y Litoral-A.

Santos explicó que, una vez que personal de la petrolera aceptó las propuestas técnicas y económicas de SCTPA, trabajadores de su compañía acudieron a las plataformas para realizar los estudios y posteriormente entregaron los resultados a Pemex.

“SCTPA ejecutó el 100 % de los trabajos aceptados y conserva documentación de las entregas. A la fecha, los 21 servicios que reclamamos siguen sin liquidarse a SCTPA”, sostuvo el brasileño.

El problema surgió al momento de pagar los servicios. De acuerdo con los documentos que difundió Santos, en 2020 Pemex no encontró una forma de liquidar los trabajos de SCTPA, mientras que en 2021 no contempló los recursos necesarios en su presupuesto para cubrir dichos servicios.

Ante esta situación, en 2022 la petrolera identificó a Mexxus Drilling International como una alternativa para realizar los pagos, debido a que esta compañía contaba con un contrato vigente con Pemex y recursos disponibles.

Sin embargo, Antonio Carlos Santos sostiene que Mexxus recibió dinero por los trabajos que realizó SCTPA, pero que su empresa nunca recibió los pagos correspondientes.

Ante la falta de pago, el pasado 20 de noviembre la leyenda del América hizo pública su denuncia a través de las redes sociales y solicitó la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer el presunto fraude y recuperar los recursos que reclama su compañía.