La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 dejó nieve en al menos siete localidades de Guanaceví, Durango, mientras las bajas temperaturas y la caída de aguanieve cubrieron de hielo la parte alta del Cerro del Potosí, en Nuevo León.

En Durango, las nevadas se registraron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes en El Cedro, Agua del Pino, Ciénega de la Vaca, Rancho Lago El Pino, Las Mangas, Ejido Laguna Seca y La Peña.

Los primeros reportes llegaron alrededor de las 19:00 horas del jueves en El Cedro y Agua del Pino, localidades ubicadas a 2 mil 717 metros sobre el nivel del mar, informó Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil.

Hasta el último reporte de las corporaciones de seguridad, no se registraron incidentes graves ni se confirmó el aislamiento de comunidades. Protección Civil estatal y municipal mantiene vigilancia en la zona ante posibles afectaciones a los caminos serranos.

En La Rosilla, también en Guanaceví, el termómetro descendió a -13.5 grados Celsius el pasado 24 de noviembre, la temperatura más baja registrada en Durango durante esta temporada. La localidad tiene un antecedente histórico de -25 grados, en diciembre de 1997.

La Comisión Nacional del Agua advirtió sobre la posibilidad de nuevas nevadas o caída de aguanieve en las zonas altas de San Dimas, Pueblo Nuevo y Canatlán. También pronosticó lluvias de moderadas a fuertes en regiones de la Sierra, centro, sur y sureste del estado, así como temperaturas de entre -10 y -5 grados en zonas serranas.

Frío en Nuevo León y Chihuahua

En Nuevo León, las bajas temperaturas cubrieron de hielo la parte alta del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana. Durante la noche y la madrugada de este viernes, el termómetro llegó a cero grados. Protección Civil mantiene vigilancia en el sur del estado y no reportó incidentes.

En Chihuahua, las temperaturas también descendieron en municipios serranos. Temósachi registró -3 grados; San Juanito y El Vergel, -2.5; Creel y Guachochi, -2.1; Madera y Cuauhtémoc, -2; Basaseachi, -1.9; Nuevo Casas Grandes, -1.4; Janos, -0.9, y Ahumada, -0.5 grados.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios por caminos con nieve o hielo y extremar precauciones al conducir. Durango cuenta con más de 100 albergues y refugios temporales, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional están preparados para aplicar el Plan DN-III-E en caso de emergencia.

Las autoridades pidieron reportar cualquier contingencia al 911.